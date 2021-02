W tym roku zagrasz w nowe Diablo tylko na smartfonie. Odległa data premiery Diablo 4 i Overwatch 2

Podczas spotkania z inwestorami kierownictwo Activision Blizzard poinformowało, że ani Diablo 4, ani Overwatch 2 nie zadebiutuje w 2021 roku. Wielkie zaskoczenie ma osłodzić darmowa produkcja w uniwersum Warcrafta.

W miniony czwartek odbyło się spotkanie kierownictwa Activision Blizzard z inwestorami. W czasie jego trwania CFO wydawnictwa Dennis Durkin poinformował, że ani Diablo 4, ani Overwatch 2 nie zadebiutuje na globalnym rynku w 2021 r. Wiadomość może być zaskakująca, biorąc pod uwagę długość procesu deweloperskiego obu tych tytułów.

Diablo 4 i Overwatch 2 będą miały premierę najszybciej w 2022 roku.

Informacja pochodząca bezpośrednio od CFO firmy Activision Blizzard może zaskakiwać. Wydawało się, że zarówno Diablo 4 jak i Overwatch 2 znajdują się na bardzo zaawansowanym etapie produkcji. Tymczasem Dennis Durkin dał jasno do zrozumienia akcjonariuszom, że w przeciągu następnych 12 miesięcy nie ma co liczyć na premierę żadnej z długo wyczekiwanych gier. Dziwi to zwłaszcza w przypadku drugiego Overwatcha. Oficjalne wideo z rozgrywką z tego tytułu widzieliśmy jeszcze pod koniec 2019 r.

Możliwe, że powolny proces powstawania gry Overwatch 2 jest spowodowany ambitną wizją jego producentów dotyczącą zawartości. Tytuł nie tylko będzie kompatybilny z pierwszą odsłoną, ale już na starcie ma posiadać rozbudowany moduł Co-Op, poziomy bohaterów, możliwość edycji ich umiejętności specjalnych, a także zupełnie nowe tryby PvP. Współczuję głównemu producentowi Jeffowi Kaplanowi, gdy pomyślę, jak trudno jest to wszystko odpowiednio zbalansować.

Na szczęście fani Overwatcha nie muszą czekać do 2022 r., aby dowiedzieć się czegoś nowego o oczekiwanej produkcji. Dennis Durkin zdradził, że Activision Blizzard już wystarczająco długo czekał z nowymi informacjami i można się ich spodziewać niebawem. Zapowiedź Durkina pokrywa się z nadchodzącym BlizzConem - tym razem organizowanym wyłącznie online, ale za to w pełni darmowym i dostępnym dla wszystkich zainteresowanych. BlizzConline rozpocznie się 17 lutego o 23:00 polskiego czasu.

Na pocieszenie pozostaje Diablo na komórki oraz tajemniczy, darmowy projekt w uniwersum Warcraft.

Mobilne Diablo Immortal na smartfony i tablety jest znacznie, znacznie lepsze, niż początkowo przypuszczałem. Rozumiem jednak, że uproszczona odsłona wykorzystująca dotykowe sterowanie nie jest czymś, co zadowala wiernych fanów doskonale pamiętających dwie pierwsze części Diablo. Mimo wszystko zachęcam do dania Immortal szansy, kiedy tylko będzie to możliwe. Zwłaszcza jeśli przypadło wam do gustu konsolowe Diablo.

Okazuje się, że Diablo Immortal to nie jedyny mobilny projekt realizowany przez Activision Blizzard. CEO Bobby Kotick zdradził inwestorom, że spółka jest zaangażowana w powstawanie darmowych projektów na smartfony, osadzonych w uniwersum Warcrafta. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy mówimy o czymś w stylu Clash of Clans, czy może przenośnej namiastce World of Warcraft. Jednocześnie prezes Activision Blizzard pochwalił się, że ich najnowsze rozszerzenie dla World of Warcraft - Shadowlands - zdobyło rekord najszybciej sprzedawanej gry na PC…

...do momentu premiery Cyberpunka 2077.