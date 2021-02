Już dziś startuje darmowy BlizzCon Online. Oto czego możemy się spodziewać po konferencji Blizzarda

BlizzCon 2019 był ostatnim prawdziwym BlizzConem. W 2020 roku, ze względu na sytuację epidemiczną, doroczny konwent fanów gier Blizzarda nie odbył się. Na pociechę dostajemy darmowy Blizzcon Online 2021. Oto czego możemy się po nim spodziewać.

BlizzCon 2021 odbędzie się w formie online-only. Podstawowa różnica jest taka, że dotąd za dostęp do materiałów na żywo trzeba było zapłacić (tzw. wirtualny bilet). W tym roku BlizzCon(line) jest całkowicie za darmo. Każdy może śledzić wszystkie konferencje, zarówno na żywo jak i po fakcie, jako materiał na żądanie.

Strona BlizzCon znajduje się tutaj.

Oprócz spotkań fanów, pokazów cosplay czy koncertów, uwagę miłośników gier Blizzarda dominują zazwyczaj zapowiedzi dotyczące gier. Oto czego ja osobiście się spodziewam.

World Of Warcraft

Najpopularniejsza gra MMORPG wciąż żyje i ma się dobrze. Na tegorocznym BlizzConie spodziewam się zapowiedzenia patcha 9.1 - pierwszej dużej aktualizacji treści World of Warcraft: Shadowlands. Potwierdzają to również plotki i tzw. wycieki ze strony Blizzarda. Według plotek, patch ma nosić tytuł Chains of Domination.

Praktycznie pewne jest też zapowiedzenie kolejnych serwerów klasycznych, czyli The Burning Crusade: Classic. Gracze będą mogli na nowo zdobywać niebezpieczne tereny Outland i próbować pokonać zło czające się za Portalem. Po tym, jak World of Warcraft Classic odniósł ogromny sukces i przywrócił grze zainteresowanie, studio na pewno pójdzie za ciosem. I ponownie: informacja o tym znalazła się w przeciekach.

Ploteczki donoszą również o grze mobilnej bazującej na świecie Warcrafta. No cóż, napiszę jedynie: zobaczymy.

W świecie Sanktuarium doczekamy się kilku informacji. Studio na pewno podzieli się stanem rozwoju oczekiwanego Diablo IV, mobilne Diablo Immortal może również otrzymać datę premiery.

Być może to nie koniec niespodzianek. Przecieki mówią, że usłyszymy również wieści o remasterze klasycznego i ogromnie popularnego Diablo 2. Przecieki nie zawsze się sprawdzają, ale jeśli tak będzie, to rzeczywiście fanów Diablo czeka sporo dobrego.

Overwatch 2

Gdy rozmawiałem w 2019 roku z reżyserem Overwatch Jeffem Kaplanem o kolejnej części gry, czyli Overwatch 2, zażartował, że na pewno na kolejnym Blizzconie dalej będziemy o tym rozmawiać. Była to dość enigmatyczna wypowiedź i Jeff raczej nie wiedział że kolejny Blizzcon będzie dopiero w 2021, ale trzymam go za słowo!

Overwatch 2 może otrzymać w tym roku orientacyjną datę premiery lub być może zaprezentowany zostanie film otwierający grę.

BlizzCon startuje o 23:00 naszego czasu. Oprócz oficjalnej strony konferencję będzie można śledzić na Twitchu oraz YouTubie. Jednak to oficjalna strona daje możliwość np. wyboru konkretnego kanału (po ceremonii otwarcia prezentacje będą odbywać się równolegle - jak w trakcie "normalnej" konferencji).