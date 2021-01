5G w T-Mobile dotarło do Trójmiasta

T-Mobile pochwalił się właśnie uruchomieniem kolejnych stacji bazowych wspierających sieci 5. generacji. Dzięki temu magentowe 5G dotarło do Trójmiasta.

Miniony rok upłynął polskim sieciom telefonii komórkowej na wdrażaniu sieci 5. generacji. Niestety ze względu na to, że aukcja 5G nie odbyła się zgodnie z planem, a pasma z zakresu 3,4-3,8 GHz nadal nie zostały rozdysponowane pomiędzy operatorów, na tę chwilę w ramach łączności kolejnej generacji mamy dostęp jedynie do częstotliwości wykorzystywanych uprzednio przez LTE. Wpływa to znacząco na atrakcyjność tej technologii w oczach odbiorców.

Operatorzy z pewnością to wiedzą, ale nie mieli wyjścia. Zostali zobowiązani do tego, by przed końcem 2020 r. ruszyć z 5G w jakiejkolwiek formie. Na czele stawki ustawił się Plus, a w sukurs zielonym telekomem rychło poszły pozostałe sieci. Wśród nich był T-Mobile, który uruchomił sieć 5. generacji na paśmie 2100 MHz z początkiem czerwca, początkowo na 1600 stacjach bazowych na terenie całego kraju, obejmując w miesiąc od startu swoim zasięgiem 46 miast i miejscowości.

5G od T-Mobile’a w Trójmieście

Okazało się, że pomimo tego, iż na początkowej liście miast z dostępem do 5G od T-Mobile’a znalazły się takie pozycje jak Warszawa wraz z okolicami, Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław, Płock, Opole, Częstochowa, Rzeszów, Bielsko-Biała, Kielce oraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, to zabrakło na niej jednego bardzo ważnego ośrodka, czyli Trójmiasta. W dodatku mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu musieli czekać na łączność nowej generacji od tego telekomu pół roku.

Na szczęście czas oczekiwania na rozszerzenie dostępności 5G od T-Mobile’a na mieszkańców Trójmiasta dobiegł dzisiaj końca, a telekom poinformował, że zmodernizował w tym celu 40 stacji bazowych. Możliwe to było dzięki współpracy z Nokią, która dostarczyła niezbędny sprzęt sieciowy. To właśnie ta fińska firma była dostawcą technologii w ramach sieci poprzedniej generacji.

Oczywiście te 40 stacji bazowych na całe Trójmiasto to za mało, by zapewnić zasięg na całej ich powierzchni i teraz czekamy, aż telekom zaktualizuje swoją mapkę zasięgu, by dowiedzieć, które rejony faktycznie uzyskają do tego dostęp. Nie martwcie się jednak, jeśli nie będziecie mieli 5G u siebie, bo na dobrą sprawę niewiele tracicie. Sam testowałem polskie 5G od Orange’a i T_Mobile’a w Warszawie tuż po premierze iPhone’a 12, ale po kilku tygodniach bez żalu wróciłem do LTE.