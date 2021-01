Sprzątanie auta jest łatwe z tym gadżetem. Bezprzewodowy odkurzacz Baseus A2

28 interakcji

Jeśli masz już dość noszenia odkurzacza do auta i szukania za każdym razem przedłużacza, by go podłączyć, wybierz odkurzacz przenośny. Dobrym wyborem będzie model Baseus A2.

Uwaga: Samochodowy odkurzacz przenośny Baseus A2 kupisz za 139 zł w Sklepie Spider's Web.



Odkurzanie auta to czasochłonne i często… upierdliwe zadanie. Wynoszenie i odnoszenie domowego odkurzacza, nierzadko po schodach, a następnie znalezienia i rozwinięcia przedłużacza, by podłączyć maszynę do gniazdka, potrafi trwać dłużej niż samo odkurzanie. Z tego powodu często kierowcy odwlekają odkurzanie w czasie całymi tygodniami.

Kierowcy, którzy na myśl o odkurzaniu auta robią się nerwowi, powinni wyposażyć się w przenośny odkurzacz taki jak np. Baseus A2.

Urządzenie ma kształt walca i przypomina… termos. Jest przy tym bardzo kompaktowe, a jego wymiary to 60 x 253 x 60 mm. Dzięki temu sprzęt nie zajmie zbyt wiele miejsca zarówno w domu, jak i w bagażniku. Można go trzymać również w schowku lub… w uchwycie na kubek pomiędzy fotelami.

Wożenie odkurzacza przenośnego w aucie to zresztą bardzo dobry pomysł — będzie wtedy zawsze pod ręką, a zabrudzenia będzie można usunąć, zanim rozniosą się po całym samochodzie.

Dzięki temu, że prędkość obrotowa modelu Baseus A2 o mocy 70 W wynosi 44 tys. obr. / min., a jego siła ssania to aż 5000 Pa, urządzenie z łatwością poradzi sobie z usunięciem pyłu, kurzu i w zasadzie każdego innego rodzaju zabrudzeń. W dotarciu do trudno dostępnych miejsc pomaga wąska końcówka.

Urządzenie jest przy tym wydajne (dzięki wbudowanego akumulatorowi wystarczającemu na ok. 18 minut pracy oraz pojemnikowi na zanieczyszczenia o pojemności 60 ml) oraz ciche (generowane przez nie odgłosy nie przekraczają 75 dB). Nie zabrakło w nim też filtra HEPA oraz funkcji dmuchania.

Miłym zaskoczeniem jest fakt, że odkurzacz Baseus A2 ładowany jest za pomocą kabla USB-C.

Niestety nadal bardzo wiele urządzeń elektronicznych niebędących smartfonami wykorzystuje starszy standard microUSB, co wymaga korzystania z różnych kabli oraz ładowarek. Sprzedawany w sklepie Spider’s Web za 139 zł model Baseus A2 do nich na szczęście nie należy.

Ucieszy to osoby, którym udało się w przypadku innych sprzętów, w tym telefonu komórkowego, przejść już na nowszy standard. Dzięki umieszczeniu w odkurzaczu gniazda USB-C będą mogli naładować swój nowy gadżet ładowarką od smartfona — czy to w domu, czy to w samochodzie.



