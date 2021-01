Funbox 6 to nowy router dla klientów Orange ze wsparciem najnowszego Wi-Fi 6

4 interakcji

W ofercie sieci Orange pojawił się nowy router. Użytkownicy światłowodu mogą skorzystać z modemu Funbox 6 wspierającego Wi-Fi 6. Co już wiemy na jego temat?

W ofercie jednego z największych polskich dostawców internetu szerokopasmowego pojawił się właśnie nowy sprzęt. Pomarańczowy telekom będzie oferował swoim klientom, którzy korzystają ze światłowodu (FTTH), router Funbox 6 ze wsparciem Wi-Fi 6 o przepustowości do 1 Gb/s. Wiemy już o nim całkiem sporo na jego temat za sprawą witryny internetowej Orange’a i jego stron pomocy.

Jaką specyfikację ma Funbox 6 wspierający Wi-Fi 6?

Wsparcie dla sieci Wi-Fi 6 (ax) w routerze może poprawić parametry domowego łącza i to nawet kilkukrotnie. Sam zaobserwowałem u siebie, że po przejście z Wi-Fi 5 (ac) na nowszy standard w przypadku mojego domowego routera u innego dostawcy usług transfery wzrosły około dwukrotnie z ok. 350 do ok. 700 Mb/s. Niewykluczone, że klienci Orange’a będą mogli liczyć na podobny skok.

Funbox 6 wspiera dwa pasma transmisji danych w ramach Wi-Fi 6, czyli 2,4 GHz (MIMO 3x3) oraz 5 GHz (MU-MIMO 4x4) i ma 512 MB RAM-u oraz 512 MB pamięci wewnętrznej. Oprócz obsługi nowego standardu łączności bezprzewodowej Funbox 6 zaoferuje klientom 7 wewnętrznych anten wspierających technologię transmisji kierunkowej umieszczonych w stojącej, a nie leżącej obudowie.

Do routera Orange’a można podłączyć dekoder IPTV przez Wi-Fi, a Funbox 6 zajmuje się przy tym obsługą telefonii internetowej, do której dostęp można wykupić w ramach oferty Orange Love. Znalazło się w nim miejsce na cztery porty Ethernet, w tym jeden WAN, wspierające transfery rzędu 1 GB/s, a urządzeniem można zarządzać z poziomu aplikacji Mój Funbox dostępnej na sprzęty mobilne.

Funbox 6. generacji od Orange — wymiary i przyciski

Urządzenie mierzy 26,5 cm wysokości, 20 cm głębokości i 4,5 cm szerokości, aczkolwiek jego podstawa zapewniająca stabilność jest szeroka na 8,5 cm. Jeśli chodzi o przyciski, to z przodu umieszczono guzik WPS do dodawania urządzeń do sieci Wi-Fi oraz przycisk włączania i wyłączania sieci bezprzewodowej.

Obok guzików na froncie umieszczono diody prezentujące status internetu, Wi-Fi i telefonu. Z tyłu obok wspomnianych wcześniej gniazd (telefoniczne, 4x Ethernet) umieszczono złącze USB 3.0, port optyczny i wejście zasilania. Tutaj trafiły również przyciski Power oraz Reset.

Nowe urządzenie dostępne jest już dziś jako domyślne dla osób, które wybiorą światłowód o przepustowości 600 Mb/s lub 1 Gb/s. Operator chwali się przy tym, że obudowa jego nowego routera została wykonana w całości z użyciem plastiku z recyklingu i jest przyjazna środowisku.