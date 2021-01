Już nie polubisz strony na Facebooku. Facebook usuwa przycisk „Lubię to"

4 interakcji

Strony na Facebooku - znane wcześniej jako fanpage’a - czekają duże zmiany. Najważniejszą będzie zniknięcie przycisku „Lubię to”.

Facebook wprowadza właśnie nowy wygląd stron, czyli jednego z najważniejszych elementów w swoim serwisie. To właśnie strony są jednym z najbardziej angażujących elementów serwisu, a wokół którego są budowane całe społeczności.

Jednym z podstawowych elementów każdej strony była możliwość polubienia jej. Duży przycisk „Lubię to” pozwalał zacząć śledzić daną stronę, dzięki czemu treści publikowane przez nią widzielimy w naszym feedzie. Każda strona miała też licznik osób, które ją polubiły. Mogliśmy więc łatwo ocenić popularność i wielkość danej strony.

To wszystko się zmieni. Facebook wprowadza nowy widok stron.

Facebook właśnie wdraża nowy wygląd stron, w którym na pierwszy rzut oka zmieni się sposób ich wyświetlania. Strony zaczną wyglądać bardzo podobnie do profili użytkowników, a ujednolicenie formatów będzie widać zwłaszcza na smartfonach, w aplikacji Facebooka. Jeśli sam prowadzisz stronę, będziesz mógł łatwiej przełączać się między nią a swoim prywatnym profilem.

Strony nadal będzie można śledzić, po czym zostaną one dodane do naszego News Feeda. Czym będzie się różnić dotychczasowy mechanizm polubień od śledzenia? Najwięcej zmian leży w tle, bowiem Facebook chce wyeliminować strony, które zbierają puste lajki i nie publikują żadnych treści. Takie puste strony często w przeszłości były sprzedawane innym podmiotom, które zmieniały nazwę strony i wykorzystywały ją do celów marketingowych w zupełnie innym obszarze.

Od teraz strony mają być nastawione na dyskusje i interakcje. Będziemy widzieć komentarze zostawiane przez stronę (czyli de facto jej zarządcę), a co więcej, takie komentarze Facebook będzie podsuwał użytkownikom w pierwszej kolejności. Z poziomu komentarza można będzie zacząć obserwować stronę.

Pojawi się też nowy format Q&A

Facebook wdroży też nowy format Q&A, czyli pytań i odpowiedzi skierowany do twórców stron. Odbiorcy będą mogli zadawać pytania w specjalnym formularzu, a właściciel strony będzie mógł na nie odpowiadać. Taki format cieszy się dużą popularnością na YouTubie oraz na Instagramie.

Do tego twórcy stron dostaną nowe narzędzia do zarządzania fanpage’ami, w tym lepsze zarządzanie adminami stron. Do tego pojawią się nowe mechanizmy bezpieczeństwa, w tym wyłapywania spamu, jak i treści łamiących regulamin Facebooka, takich jak np. nagość, erotyka, czy wulgarność.

Nowe strony już pojawiają się na Facebooku, ale zmiana jest wdrażana falami. Docelowo wszystkie strony przejdą na nowy format.