Fani zadecydowali. Gamingowy Plebiscyt Diablo Chairs 2020 ma swojego zwycięzcę

Diablo Chairs to marka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Rok 2020 zakończyli wyjątkową zabawą dla swoich fanów – pierwszą edycją Plebiscytu Diablo Chairs 2020, który wyłonił najlepszego YouTubera minionego roku.

Fotele gamingowe z logo Diablo Chairs stoją w pokojach i gabinetach na całym świecie. Jest to z pewnością marka najczęściej wybierana przez YouTuberów, zawodowych graczy e-sportowych czy celebrytów. Producent najbardziej pożądanych foteli gamingowych w Polsce nieustannie projektuje nowe modele, biurka i akcesoria – od piórnika czy kubka, po koszulkę i czapkę z logo Diablo Chairs.

Marka od lat współpracuje z różnego rodzaju twórcami oraz regularnie pojawia się na licznych wydarzeniach, takich jak Intel Extreme Masters, PGA czy Pyrkon. W ubiegłym roku nie było okazji, by ekipa producenta mogła spotkać się ze swoimi fanami. A skoro tak, to Diablo Chairs podeszło do sprawy inaczej - organizując plebiscyt, w którym fani mogli wybrać ulubionego YouTubera.

Ulubiony YouTuber fanów Diablo Chairs to... MafiaSolec Games!

Laureatem pierwszej edycji Plebiscytu Diablo Chairs 2020 w kategorii YouTuber roku został kanał gamingowy Mafia Solec Games, prowadzony jako jeden z kilku kanałów MafiaSolecTeam. Autorów można oglądać również jako MafiaSolec. Łączna liczba subskrybentów kanałów wynosi ponad 600 tysięcy i nieustannie rośnie. Jest to wyjątkowo wierna społeczność fanów, bo aż 40 proc. oddanych w plebiscycie głosów pochodziło właśnie od nich.

Dla autorów przygoda z YouTubem rozpoczęła się w sierpniu 2011 roku, kiedy powstał pierwszy z kanałów Kacpra Balcerzaka – MafiaSolec, swoją nazwę zawdzięczając mazowieckiej wsi Solec w gminie Gostynin oraz triu, które wówczas tworzyło kanał. Początki to powstawanie filmów pod muzykę i, jak wspomina sam autor, to dzięki zakupieniu lepszego sprzętu udało mu się tworzyć wciąż nowe filmy, nagrywając pracę kolejnych rolników. Powstał wówczas drugi kanał, MafiaSolec Team, gdzie pojawiły się vlogi nagrywane za pomocą kamerki GoPro. Kacper wychował się na wsi i stąd też jego zamiłowanie do rolnictwa, które traktuje nie tylko jako ciężką pracę, ale również doskonałą zabawę. Oba kanały, MafiaSolec oraz MafiaSolec Team, związane są z gospodarstwem. Bronczek, MrAdamo15 czy Tanas, czyli MafiaSolec Team, w większości nagrywają odcinki wspólnie.

Wiele czasu wolnego Kacper poświęcał na tworzenie map do gry Farming Simulator. Wtedy narodził się pomysł na stworzenie trzeciego kanału, MafiaSolec Games, najbardziej aktywnego w ostatnich latach. Przez ostatnie pół roku filmy pojawiały się na nim nawet dwa razy dziennie. Od tworzenia map do pierwszych wersji Farminga, przez Simtractor aż do Farming Simulator 2019 – to wiele lat pracy nad kanałem i tworzenie się ogromnej społeczności.

Kacper nie ukrywa, że uwielbia i podziwia swoją widownię. Spośród biorących udział w plebiscycie kanałów to właśnie społeczność widzów MafiaSolec Games okazała się najliczniejsza i gotowa zapewnić ulubionym YouTuberom zwycięstwo.

Autor kanału MafiaSolec Games postanowił wziąć udział w plebiscycie, gdyż, jak sam twierdzi, nie miał nic do stracenia oraz chciał sprawdzić swoje siły na tle innych YouTuberów. Wygrana z pewnością pozwoli mu stawiać wyżej swoje cele i zachęci do częstszego brania udziału w konkursach. Jak mówi Kacper, nagroda w postaci statuetki, która stoi pośród srebrnych przycisków z YT, jest całą kwintesencją ciężkiej pracy.

Dziś Team spędza każdego dnia wiele godzin siedząc w fotelach. Gdy nagrywanie z hobby przerodziło się w kilkunastogodzinną pracę przed komputerem, konieczne stało się wygodne i bezpieczne siedzenie. Kacper posiada łącznie aż trzy fotele gamingowe Diablo Chairs, za swój ulubiony uważa jednak model X-Player 2.0, na którym aktualnie pracuje, ceniąc go w szczególności za możliwość precyzyjnego dopasowania.

Plebiscyt Diablo Chairs 2020 wyłonił ulubiony fotel graczy.

Model Diablo X-Player 2.0, którego fanem jest Kacper Balcerzak, został fotelem roku w pierwszej edycji Plebiscytu Diablo Chairs 2020. Był odpowiedzią na potrzeby fanów, zainteresowanych materiałowym fotelem z logo Diablo Chairs.

Producent dołożył do tego unikatowy design, kilka kolorów i trzy rozmiary, tworząc niekwestionowanego zwycięzcę 2020 roku, doskonale wpisującego się w hasło marki: The Devil’s in the details. Ulubionym gadżetem fanów okazała się gamingowa podkładka pod mysz.

Plebiscyt zostanie z Diablo Chairs na stałe.

Celem pierwszej edycji Plebiscytu Diablo Chairs 2020 było stworzenie eventu, który angażowałby współpracujących z Diablo Chairs YouTuberów oraz ich obserwatorów. Wyłonienie YouTubera roku, wyróżnienie ubiegłorocznych premier oraz podkreślenie sukcesów i nowości, które pojawiły się w 2020 roku, to zabawa z interesującą dla fanów i YouTuberów rywalizacją. Koniec roku 2020 to dla Diablo Chairs okres dwóch akcji - Santa Diablo oraz Plebiscytu, które wejdą już na stałe do kalendarza wydarzeń marki.

*Materiał powstał we współpracy z marką Diablo Chairs