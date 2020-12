Microsoft, CD Projekt oraz Limbitless Solutions nawiązali współpracę z okazji premiery gry Cyberpunk 2077. Debiut długo oczekiwanego tytułu stał się świetną okazją do wspólnego stworzenia czegoś wyjątkowego dla osób niepełnosprawnych.

Limbitless Solutions to organizacja non profit zajmująca się drukiem 3D unikalnych wizualnie protez. Za sprawą ciekawych, odważnych i pomysłowych projektów posiadacze protez mają się czuć pewniej pośród swoich rówieśników. Tyczy się to zwłaszcza dzieci oraz młodzieży, dla których izolacja z powodu niepełnosprawności jest szczególnie bolesna i dewastująca.

Teraz Limbitless Solutions stworzyło protezę wyglądającą jak robotyczna ręka Johnny’ego Silverhanda z gry Cyberpunk 2077.







Johnny Silverhand to jeden z trzech najważniejszych bohaterów Cyberpunka 2077. Grana przez aktora Keanu Reevesa postać jest jednocześnie uwielbianym muzykiem oraz zdeterminowanym terrorystą, walczącym z wielkimi i bezdusznymi korporacjami przyszłości. Wyróżnikiem rockmana są nie tylko charakterystyczne czerwone okulary przeciwsłoneczne, ale również połyskująca robotyczna ręka. Stąd właśnie Silverhand.

Teraz ta sama ręka jest drukowana przez maszyny Limbitless Solutions. Pracownicy organizacji non profit nie ukrywają radości z tego, że mogą stworzyć projekt oparty na podstawie tak wielowątkowej, rozwiniętej i rozpoznawalnej postaci jak Johnny Silverhand. Limbitless Solutions zaznacza przy tym, że to jeden z najbardziej szczegółowych i złożonych projektów, jakie dotychczas stworzyli.

Dzięki specjalnym przyssawkom przechwytującym sygnały wysyłane z mózgu do mięśni, posiadacz protezy może zginać mechaniczne palce, chwytać lekkie rzeczy oraz gestykulować.

Ręka Silverhanda to proteza dla pełnoletnich pacjentów. Nie można jej kupić.

Kolekcjonerzy będą musieli obejść się smakiem, ponieważ protezy dla pacjentów 18+ inspirowane Cyberpunkiem 2077 trafią bezpośrednio do klinik i szpitali na terenie Stanów Zjednoczonych. Protezy mają być oferowane od 2021 r., za darmo, dorosłym potrzebującym chcącym wyróżnić się z tłumu niczym Silverhand.

Chociaż Limbitless Solutions tworzy protezy przede wszystkim dla dzieci i nastolatków, projekt we współpracy z CDP RED i Microsoftem to nie jedyne przedsięwzięcie dla dorosłych pacjentów zafascynowanych grami. Ta sama organizacja odpowiada za sztuczne kończyny wyglądające jak pancerz Master Chiefa z popularnej serii HALO, skórka postaci z League of Legends czy proteza Snake’a z Metal Gear Solid.