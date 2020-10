Oto Xiaomi Mi10T w trzech różnych odsłonach. Każdy znajdzie coś dla siebie

Xiaomi podzieliło się informacjami na temat trzech nowych telefonów w swoich ofercie. Przyglądamy się specyfikacji i cenom modeli Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro i Xiaomi Mi 10T Lite.

Do portfolio marki Xiaomi dołączą kolejne smartfony bazujące na modelu Xiaomi Mi10. Wśród nich znalazły się Xiaomi Mi 10T, nieco droższy i potężniejszy od niego Xiaomi Mi 10T Pro oraz słabiej wyposażony, ale tańszy Xiaomi Mi 10T. Przyjrzeliśmy się parametrom i cenom wszystkich trzech modeli.

Xiaomi Mi 10T — specyfikacja

Bazowy model z linii Xiaomi Mi 10T wyposażony został w aż 6,67-calowy wyświetlacz o rozdzielczości FullHD+ i proporcjach 20:9, który cechuje się niezwykle szybkim odświeżaniem — panel może pracować w kilku różnych trybach z przedziału od 30 Hz do 144 Hz. Ekran, podobnie jak plecki telefonu z ogromnym wycięciem na podstawowy aparat, pokrywa szkło Gorilla Glass 5. We wspomnianym module foto znalazło się miejsce na trzy obiektywy:

główny: 64 MPix (1/1,7”, 1,6 um, f/1.89, 79,8°, 8K);

ultraszerokokątny: 13 MPix (1,12 um, f/2.4, 123°);

makro: 5 MPix, (1,12 um, f/2.4, AF 2cm-10 cm).

Oprócz tego na pokładzie znalazła się 20-megapikselowa kamerka do zdjęć typu selfie (1/3,4”, 0,8 um, f/2,2), która umieszczona została w malutkim wycięciu w lewym górnym rogu. Oprócz tego w specyfikacji Xiaomi Mi 10T nie zabrakło bardzo wydajnego procesora, którym jest Qualcomm Snapdragon 865 oraz 6 GB lub 8 GB pamięci RAM wraz z dyskiem o pojemności 128 GB.

Xiaomi Mi 10T otrzymał do tego ogniwo zasilające o pojemności 5000 mAh, które można ładować z mocą 33 W dołączaną do zestawu ładowarką poprzez port USB-C, a do odblokowywania urządzenia służy czytnik linii papilarnych, który umieszczono na krawędzi. W obudowie znalazło się też miejsce na moduły łączności Wi-Fi 6, NFC oraz modemy 2G/3G/4G/5G ze wsparciem technologii 4x4 MIMO.

Xiaomi Mi 10T Pro — specyfikacja

Drugi z nowych telefonów, czyli Xiaomi Mi 10T Pro, jest niezwykle podobny do swojej bazowej wersji i ma w większości te same parametry, w tym ekran 6,67-calowy ekran odświeżany w maksymalnie 144 Hz oraz procesor Qualcomm Snapdragon 865 wraz z modułami łączności, ogniwem zasilającym, czytnikiem linii papilarnych, portem USB-C itp.

To, co wyróżnia Xiaomi Mi 10T Pro, to główny aparat fotograficzny, w którym podstawowy moduł wykonuje zdjęcia o wielkości 108 Mpix (1/1.33”, 1,6 um, f/1.59, 82°, 8K). W urządzeniu znalazło się też aż 8 GB pamięci RAM, a oprócz wersji z dyskiem o pojemności 128 GB można kupić wariant oferujący 256 GB przestrzeni na system i dane użytkownika.

Xiaomi Mi 10T Lite — specyfikacja

Trzeci smartfon zaprezentowany dziś przez Xiaomi, czyli Xiaomi Mi 10T Lite, różni się nieco od swoich droższych braci. Producent zdecydował się zamontować w nim ekran o tej samej przekątnej, ale poskąpił mu 144 Hz, a obraz w tym modelu odświeżany jest w 120 klatkach na sekundę. Znalazły się w nim też inne aparaty, a podstawowy moduł foto ma cztery obiektywy:

główny: 64 Mpix (1/1.7”, 1,6. um, f/1.89, 79,8°);

ultraszerokokątny: 8 Mpix (1,12 um, f/2.2, 120°);

makro: 2 Mpix (1,75 um, f/2.4, FF 4 cm);

czujnik głębi: 2 Mpix (1,75 um, f/2.4).

Do tego dochodzi 16-megapikselowa kamerka do zdjęć typu selfie (1.0 um, f/2.45) oraz minimalnie mniejszy akumulator (4820 mAh). Xiaomi Mi 10T Lite otrzymał też nieco słabszy procesor (Snapdragon 750G) i mniejszy dysk w bazowym wariancie (64 GB). Nie zabrakło w nim jednak modemu 5G (Sub6G), NFC, złącza USB-C i ładowania z mocą 33 W i odpowiedniej ładowarki w zestawie.

Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro i Xiaomi Mi 10T Lite — ceny

Podstawowy model z trzech zaprezentowanych dzisiaj oficjalnie telefonów dostępny będzie w dwóch wariantach różniących się ilością pamięci operacyjnej. Xiaomi Mi 10T w wersji z 6 GB RAM i dyskiem 128 GB wyceniony został na 499 euro, podczas gdy wariant z 8 GB RAM i dyskiem o tej samej pojemności kosztuje 549 euro.

W przypadku modelu Xiaomi Mi 10T Pro ceny zaczynają się od 599 euro za wersję z 8 GB RAM-u i dyskiem 128 GB. Oprócz tego dostępny jest również inny model, który wyposażono w taką samą ilość pamięci operacyjnej oraz większy dysk o pojemności 256 GB. Za tę wersję trzeba będzie zapłacić 649 euro.

Xiaomi Mi 10T Lite również otrzymał dwie wersje i w obu znalazło się miejsce na 6 GB RAM-u. Tańsza z nich, która ma kosztować 279 euro — oraz 249 euro w przedsprzedaży — dostała dysk o pojemności 64 GB. Droższy wariant wyceniony na 329 euro dostał z kolei większy dysk o pojemności 128 GB.



