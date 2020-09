Resident Evil 7 i Crusader Kings III wśród wrześniowych nowości Xbox Game Pass

Microsoft zapowiedział pierwszą partię gier, jaka dołączy do usługi Xbox Game Pass we wrześniu – na PC, konsole do gier i do streamingu. Atrakcyjnych tytułów jest sporo, a i tak to dopiero pierwsza część.

Ponad 200 gier do wyboru to mało? Nie szkodzi. Na szczęście gier w Xbox Game Pass w bilansie końcowym cały czas przybywa. Dział Xboxa dba, by zarówno użytkownicy komputerów jak i konsol mieli stały dopływ gamingowych nowości – a już w przyszłym miesiącu w Polsce ruszy streaming gier z chmury. Co nasz czeka tym razem w ramach Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass – nowe gry na wrzesień 2020 r.

Crusader Kings III (już dostępne, wersja na PC)

To gra strategiczna, która przeniesie nas w czasy średniowiecza. Naszym orężem będą nie tylko nasze armie, ale i zdolności dyplomatyczne i spryt. Im więcej odniesiemy sukcesów, tym nasza dynastia będzie potężniejsza. A to z kolei otwiera nowe możliwości…

The Jacbkox Party Pack 4 (od 3 września, tylko na konsole)

Największy i czterdziesty już dodatek zawiera zabawną kontynuację gry Fibbage 3 i jej nowy tryb Fibbage: Enough About You (Dość o Tobie); internetową grę Survive the Internet; randkaton Monster Seeking Monster, obłąkaną debatę w ramach Bracketeering oraz grę-konkurs rysowania Civic Doodle.

Resident Evil 7 Biohazard (od 3 września, konsole i PC)

To jedna z najbardziej przerażających gier z serii horrorów o zobmiakach. Być może dlatego, że jej twórcy zdecydowali się na widok z pierwszej osoby. Pomaga też w tym wizualny realizm, zapewniany przez rewelacyjny RE Engine.

Tell Me Why: Chapter Two (od 3 września, konsole i PC)

Drugi odcinek (pierwszy też dostęny w Xbox Game Pass, cały sezon pojawi się w usłudze) gry fabularnej, tworzonej w formie przypominającej serial telewizyjny, od twórców rewelacyjnego Life is Strange.

Touhou Luna Nights (od 3 września, konsole i PC)

To gra z gatunku Metroidvania, oczywiście w formie przeuroczej gry akcji 2D. I m więcej gramy, tym więcej zdolności nasza postać pozyska. A także poznamy coraz więcej tajemnic intrygującego świata gry.

World War Z (od 3 września, tylko na PC)

Walczymy wspólnie z hordami nieumarłych? No pewnie! Zwłaszcza, że koniec świata nigdy jeszcze nie był tak… tani, w ramach Xbox Game Pass.

Star Renegades (od 8 września, tylko na PC)

To połączenie gry RPG i gry strategicznej. Istotne będą odpowiednia taktyka, odpowiednia drużyna i sojusznicy – a wszystko to w proceduralnie generowanych galaktykach z turowym systemem walki.

Disgaea 4 Complete+ (od 10 września, tylko na PC)

30 postaci do odblokowania, bardzo długa kampania to jedne z wielu atutów tej ciekawie się zapowiadającej gry SRPG.

Hotshot Racing (od 10 września, tylko na konsole)

Zwariowane wyścigi arcade’owe z bardzo charakterystyczną oprawą graficzną i ponoć świetną mechaniką driftowania. Do tego 16 tras i trudno narzekać na nudę.

Tell Me Why: Chapter Three (od 10 września, konsole i PC)

Tak, wskazany wyżej drugi odcinek nie każe nam długo czekać na trzeci. Miła odmiana po Life is Strange 2.

Destiny 2: Shadowkeep i Forsaken (bez daty premiery, tylko na konsole)

Dwa dodatki do jednej z najważniejszych gier multiplayer ostatnich lat. Nowe możliwości, nowe postacie, nowe questy – i wiele więcej!

Co to jest Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass w ramach abonamentu zapewnia nielimitowany dostęp do ponad 200 gier z oferty Xboxa – można je dowolnie instalować i usuwać bez dalszych opłat. Wszystkie gry Xbox Game Studios pojawiają się w XGP zawsze na premierę i pozostają w usłudze na stałe. Gry innych wydawnictw mogą po czasie zniknąć z usługi – jednak wtedy przyznawany jest rabat na ich zakup.

Koszt Xbox Game Pass to 40 zł miesięcznie (tylko konsola), 19 zł miesięcznie (tylko PC) lub 55 zł miesięcznie (PC + konsola + w cenie zawarta jest również usługa Xbox Live Gold + dostęp do xCloud, a więc możliwości strumieniowania gier z chmury na dowolne urządzenie).



