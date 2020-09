Za wspólne granie na dwa pady na PlayStation 5 dopłacimy 319 zł. DualSense nie jest tani

Jedną z zalet konsol do gier jest możliwość wspólnej zabawy z grami na kanapie przed telewizorem. Do pudełka z PlayStation 5 dołączony jednak będzie tylko jeden gamepad DualSense. Każdy kolejny to spory wydatek.

Wspólny mecz w FIFA 21? Małe mordobicie i pojedynek na refleks w Tekkenie 7? Od niepamiętnych czasów do konsoli do gier wystarczyło podłączyć drugiego gamepada, by móc zmierzyć się z drugą osobą lub wspólnie z nią przejść jakąś grę. Nie inaczej jest z PlayStation 5. Konsola będzie współpracowała zarówno z dedykowanymi jej gamepadami DualSense, jak i DualShock 4 – choć te drugie wykorzystamy tylko do gier z PlayStation 4.

DualSense to bardzo nowoczesny gamepad, wyposażony w wiele nietypowych i bardzo ciekawie zapowiadających się mechanizmów. Niestety, to istotnie wpłynęło na jego cenę. Cena kontrolera to aż 319 zł. Dla porównania, cena DualShocka 4 – kontrolera do PS4 – to 250 zł.

Wzrost wydatków jest znaczący. Czym tłumaczona jest wysoka cena DualSense?

W obudowie znalazła się ogromna płytka dotykowa otoczona diodą, pod którą umieszczono głośnik. Oprócz odświeżonej obudowy w kontrolerach DualSense znalazł się mechanizm adaptacyjnych spustów, które wymagają więcej lub mniej siły w zależności od na przykład tego, której broni używamy w strzelaninie.

Nie zabrakło też czujnika ruchu, który wykrywa pozycję akcesorium w przestrzeni. DualSense zaoferuje też haptykę nowej generacji. Sony się nią bardzo mocno chwali, bo to właśnie dzięki tym silniczkom wibracyjnym wrażenia dotykowe podczas zabawy mają wznieść się na nowy poziom. Da to nam możliwość wyczucia np. typu podłoża, po jakim jedzie nasze wirtualne auto, wyłącznie za sprawą wibracji. W grze pojawi się też zupełnie nowy sposób interakcji, gdyż DualSesne potrafi wykrywać dmuchanie. Gracze będą mogli skierować strumień powietrza z ust w stronę kontrolera, a tym samym wywołać efekt podmuchu wiatru w grze.

Gamepady wejdą do sprzedaży 19 listopada, a więc tego samego dnia, co PlayStation 5 – w tym tekście znajdziecie oficjalne polskie ceny konsoli. Do DualSense możemy też dokupić stację dokującą mogącą równocześnie ładować dwa gamepady – to wydatek 139 zł.



