Jest już nowe graficzne monstrum Nvidia RTX 3090. Zapewni granie w 8K przy 60 fps

Jeśli masz wolne 1500 dol., możesz już szykować się na zakup nowej karty graficznej Nvidia RTX 3090. Nowa seria kart właśnie zadebiutowała.

Nvidia oficjalnie pokazała nowe karty graficzne RTX serii 3000. To RTX 3090, 3080, 3070, czyli trzy modele, do których będą wzdychać fani grania w wysokiej jakości.

Granie w 8K? Żaden problem.

Wszystkie nowe karty wspierają standard HDMI 2.1, a przy okazji również DisplayPort 1.4a. Ten pierwszy to niezbędny element do zapewnienia przepustowości obrazu niezbędnej do grania w 4K przy 120 kl./s oraz do 8K w 60 kl./s. Czy rzeczywiście uda się osiągnąć takie wartości? To oczywiście zależy od konkretnych gier oraz innych podzespołów komputera, ale specyfikacja kart na pewno nie będzie w tym przeszkadzać.

Karta RTX 3090 jest wyposażona w 10496 rdzeni CUDA z taktowaniem bazowym 1,4 GHZ i 1,7 GHz w trybie boost. Do tego konstrukcja wykorzystuje zawrotne 24 GB pamięci GDDR6X działającej z szybkością 19,5 Gb/s. Zapotrzebowanie na moc jest znaczące, bowiem wynosi 350 W (750 W TGP). Zasilanie doprowadzane jest przez dwunastopinowe złącze (z adapterem na osiem pinów). Z kolei kartę połączymy z płyta główną poprzez złącze PCIe 4.0. Karta zajmie aż trzy sloty.

Nvidia GeForce RTX 3080 ma natomiast 8704 rdzenie CUDA i 10 GB pamięci GDDR6X. Najniższy model serii, RTX 3070, ma 5888 rdzeniu CUDA i 8 GB GDDR6.

Najbardziej opłacalny wydaje się środkowy wariant RTX 3080.

Karty oczywiście mocno różnią się ceną. Najtańszy model to RTX 3070, który został wyceniony na 500 dol. Półeczkę wyżej jest RTX 3080 za 700 dol. Z kolei za RTX 3090 przyjdzie zapłacić najwięcej, bo aż 1500 dol.

Według Nvidii skok jakościowy między kartą GTX 3080 a GTX 2080 Ti jest potężny, przy czym cena nowej wersji jest zdecydowanie niższa. Tylko spójrzcie na poniższą grafikę.

Nie sposób też nie zauważyć nowego wyglądu kart RTX serii 3000. Wzornictwo zostało podyktowane nowym systemem chłodzenia, w którym przepływ powietrza ma być wyższy o 55 proc., a przy tym cichszy niż w poprzedniej generacji.

Nowe karty graficzne trafią do sklepów 17 września.