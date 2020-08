Samsung Galaxy Z Fold 2 został oficjalnie pokazany 5 sierpnia, ale poznaliśmy tylko jego wygląd. Już w najbliższy wtorek odbędzie się kolejna konferencja, w trakcie której poznamy wszystkie szczegóły.

O Samsungu Galaxy Z Fold 2 nadal wiemy niewiele, choć miał on już swoją oficjalną premierę. A może raczej pół oficjalnej premiery. Pełny zestaw informacji, w tym cenę, mamy poznać już 1. września podczas kolejnego wydarzenia Samsunga. Nosi ono nazwę Unpacked Part 2.

Dobra wiadomość: Samsung Galaxy Z Fold 2 5G będzie tańszy od poprzednika.

Zła wiadomość: niewiele tańszy. Według przecieków nowy składany smartfon ma kosztować niecałe 2 tys. euro (czyli prawdopodobnie... 1999 eur.), podczas gdy pierwsza wersja w wariancie 5G kosztowała 2100 euro. Przypomnijmy, że w Polsce ceny Galaxy Folda zaczynały się od 9 tys. zł. Urządzenie trafiło też do ofert operatorów. Przykładowo, w Play opłata na start wynosiła 5799 zł, a rata za smartfon wynosiła 110 zł miesięcznie przez dwa lata. Razem dawało to 8439 zł.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G będzie kosztował tyle, co pierwszy Fold wyposażony w modem 4G. Nadal możemy spodziewać się poziomu cenowego ok. 9 tys. zł, więc przez rok nie zbliżyliśmy się nawet o krok do popularyzacji składanych smartfonów.

Niespodzianek będzie wiecej.

Osobne wydarzenie popremierowe to niecodzienne zagranie. Samsung ewidentnie szykuje coś więcej. Z pewnością poznamy nowe funkcje oprogramowania, ale po cichu liczę, że niespodzianką będzie również warstwa sprzętowa. Mam tu na myśli głównie ekran, a konkretnie jego wytrzymałość.

Miękki ekran Galaxy Folda bez większych przeszkód dawał się zarysować paznokciem. Liczę na to, że przy Galaxy Z Foldzie 2 udało się zastosować bardziej odporne materiały, choć z pewnością nie zobaczymy tu tafli szkła. Spodziewam się materiału znanego z Galaxy Z Flipa, czyli tworzywa sztucznego z pewną domieszką szkła.

Na pełną taflę szkła w najbliższej przyszłości nie powinniśmy liczyć. Co prawda już dziś istnieje technologia tworzenia bardzo cienkiej warstwy szkła nawijanej na rolkę, gdzie taflę da się wygiąć o 180 stopni, ale promień zagięcia nadal jest za duży, by takie rozwiązanie zmieścić w smartfonie składanym na pół.

A na co możemy liczyć w kwestii oprogramowania? Stawiam na nowy system zarządzania wieloma oknami. Liczę też na tryb Dex, być może wyświetlany na ekranie Galaxy Z Folda 2, podobnie jak ma to miejsce w przypadku tabletów Samsunga. Takie rozwiązanie przynajmniej cześciowo pozwalałoby uzasadnić bardzo wysoką cenę nowego smartfona.

Wszystkie informacje na temat nowego Galaxy Z Fold 2 znajdziecie na Spider’s Web pierwszego września.