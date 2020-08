To pierwsza pralka Miele za mniej niż 3000 zł. Ma same najpotrzebniejsze funkcje

Kiedy myślę o sprzętach Miele, do głowy przychodzą mi takie określenia, jak bardzo wysoka jakość oraz… równie wysoka cena. Teraz jednak to się zmienia, ponieważ Miele wyprodukowało pralki z serii W1 Active, które będąc dostępne cenowo, ale zachowają dotychczasową jakość.

Już na pierwszy rzut oka widać, że Miele tworząc pralki z serii W1 Active, myślało o typowym kliencie. Modele te mają bowiem ładowność równą 7 kg, czyli taką jak zdecydowana większość popularnych modeli.

Do tej pory pralki od Miele były bardzo drogimi sprzętami, ale najnowsze pralki z serii W1 Active kosztują zaledwie 2780 zł. Na chłopski rozum oznacza to, że jakością będą one odbiegać od poprzednich modeli. Miele jednak zapewnia, że wszystkie ich pralki, także te najnowsze i najtańsze, są testowane na 20 lat pracy. Dotyczy to wszystkich elementów w tym bardzo ciche inwerterowego silnika ProfiEco.

Ta żywotność zrobiła na mnie spore wrażenie, ponieważ moi rodzice wymieniali sprzęty domowe średnio co 7 lat, zawsze z powodu poważnej awarii po okresie gwarancji.

W ramach ciekawostki dodam tutaj, że właśnie w Polsce Miele znalazło swoją najstarszą działającą pralkę. Miała ona 35 lat i trafiła do muzeum Miele jako eksponat, zaś jej właściciele w ramach rekompensaty otrzymali zupełnie nowe urządzenie.

A co siedzi w samej pralce?

Bardzo ważnym elementem jest bęben, a w przypadku Miele bęben SoftCare, który został wiele lat temu opatentowany przez firmę. Jego cechą szczególną jest struktura plastra miodu, dzięki której ubrania nie niszczą się w trakcie prania. Kolejnym elementem mającym na to wpływ są stalowe zabieraki, które dobrze zniosą próbę czasu. W przeciwieństwie do plastikowych nigdy się nie wyszczerbią i nie uszkodzą pranych tkanin.

Za bezpieczeństwo odpowiada dodatkowo system WaterControl, który w razie wykrycia jakiejkolwiek awarii odcina dopływ wody do pralki i odpompowuje obecny w niej płyn. Znacznie zmniejsza to ryzyko zalania łazienki.

Miele chwali się bardzo łatwą obsługą urządzenia. Korzystamy tutaj przede wszystkim z pokrętła z opisanymi programami. Jeżeli chcemy konkretny program dodatkowo zmienić, możemy skorzystać także z panelu dotykowego, na którym można wyregulować parametry, takie jak temperatura (od 20 stopni do 90 stopni Celsjusza), wirowanie (do 1400 obrotów na minutę) lub dobrać dodatkowe opcje, takie jak program skrócony (nie działa z programem Express 20), Woda+ (dodatkowe płukanie) oraz namaczanie.

Z poziomu panelu dotykowego można też wybrać rodzaj używanych kapsułek z detergentem oraz uruchomić opóźniony start, na przykład, żeby pranie skończyło się akurat, kiedy wrócimy do domu po pracy. Pranie można opóźnić maksymalnie o dobę.

Ważne są też detergenty.

Miele jest prawdziwym pralniczym ekspertem, ponieważ produkuje nie tylko pralki, ale też szeroką gamę detergentów do prania, odplamiaczy i dodatków. Wielu osobom może się to wydawać zbędną informacją, ponieważ podobnych środków jest pełno w każdym większym sklepie. Ja uważam to jednak za dowód na to, że Miele to odpowiednik Apple’a w świecie pralek. Tworzy swój ekosystem urządzeń i dodatków, którego poszczególne elementy idealnie ze sobą współgrają.

W Polsce mamy problem z dobieraniem odpowiedniej ilości detergentów do naszych potrzeb. Wiedzą o tym doskonale firmy, które wprowadzały nad Wisłę środki w formie koncentratów, te jednak były postrzegane przez użytkowników za nieopłacalne. Dlaczego? Bo Polak wie lepiej i leje bądź sypie nie taką ilość środka, jaką zaleca producent, a tyle, ile uważa, czyli za dużo. Krótko mówiąc - marnuje pieniądze.

Miele rozwiązało ten problem za pomocą kapsułek zawierających odpowiednią ilość detergentu. Kapsułkę umieszczamy w przeznaczonym do tego miejscu w szufladzie na płyny oraz proszki i… niczym się nie interesujemy, Miele pomyślało już za nas. Oczywiście mamy też możliwość korzystania z tradycyjnych środków, jeżeli mamy na to ochotę.

Jeżeli jednak zdecydujemy się na kapsułki, na początek najlepiej jest kupić zestaw Caps Collection zawierający:

CottonRepair do odnowy tekstyliów

Środek piorący do pierza

Środek piorący do wełny

Środek do ubrań sportowych

Środek do usuwania plam Booster

Płyn zmiękczający Aqua

Którą kapsułkę wybrać? To na szczęście nie powinno być problemem, bo wszystkie kapsułki są czytelnie opisane i dodatkowo oznaczone ikonami znajdującymi się też na panelu pralki. Z doborem odpowiedniej kapsułki poradzi sobie zatem nawet największa gapa. Na przykład taka, która zapomina wrzucić wszystkie brudne ubrania do bębna przed rozpoczęciem prania.

Na szczęście ktoś taki będzie mógł skorzystać z funkcji dorzucania prania, która pozwala na otwieranie całych drzwiczek pralki na oścież. To ważne, bo niektóre pralki umożliwiają dorzucanie ubrań wyłącznie za pomocą wąskiej szuflady, co uniemożliwia dołożenie grubego swetra lub spodni.

Miele W1 Active to pralka na lata?

Wiele na to wskazuje. Niemiecka firma tworząc ten model, nie zdecydowała się na wdrożenie licznych systemów smart, łączności bezprzewodowej oraz innych ciekawych rozwiązań, które są bardzo drogie i mogą okazać się najsłabszym ogniwem pralki. Zamiast tego postawiono tu na solidną budowę, same najpotrzebniejsze rozwiązania i obecność pralniczego ekosystemu. Jestem przekonany, że podejście to spodoba się wielu użytkownikom, którzy od sprzętu AGD oczekują przede wszystkim jak największej solidności i prostoty w możliwie niskiej cenie.