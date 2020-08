2 interakcji

Jutro o godzinie 20:00 zobaczymy wirtualną prezentację nowych gier wideo, zastępującą europejskie targi Gamescom. Z tej okazji Microsoft już dzisiaj rozdaje środki graczom posiadającym Xboksa One. Warto włączyć konsolę i sprawdzić zakładkę wiadomości.

Microsoft przyznaje bony o wartości 21 zł. Nie jest to może suma znaczna, ale i tak pozwala nabyć niezłą grę z promocji. Za 21 zł nabędziemy np. cyfrowe Ori and the Blind Forest, Sleeping Dogs, Fallout: New Vegas, Overcooked czy Worms W.M.D. To tylko pierwsze lepsze przykłady po chwili spędzonej w Sklepie Microsoftu.

Bony są przyznawane posiadaczom konsol Xbox One w sposób losowy.

źródło: PPE.pl

Nie znamy klucza, na podstawie którego system Microsoftu wybiera szczęśliwców. Wiemy za to, że loteria dotyczy również polskich graczy. Szczęśliwcy, którzy otrzymali bon, są o tym poinformowani za pomocą oficjalnego komunikatu w zakładce wiadomości. Z poziomu zakładki wiadomości realizuje się także sam kod.

Niestety, jak w większości tego typu przypadków, mnie szczęście ominęło. Obyście wy mieli go więcej. Pamiętajcie również, że za cztery złote z tych dwudziestu jeden można nabyć pierwszy, testowy miesiąc abonamentu Xbox Game Pass. To bardzo dobra inwestycja, która otwiera dostęp do ponad setki poprawnych, dobrych i bardzo dobrych gier wideo.

Czy Microsoft pokaże coś nowego na prezentacji online?

Rozdawanie bonów może świadczyć o tym, że nadchodzący pokaz online będzie dla producentów Xboksa ważnym punktem w kalendarzu. Tak się składa, że miałem już okazję przeprowadzić wywiad z deweloperami niezapowiedzianego tytułu, który zostanie pokazany światu właśnie jutro, wydawanego właśnie pod sztandarem Microsoftu. Dlatego serdecznie zapraszam do odwiedzin na Spider’s Web w czwartek od 20:00. Więcej zdradzić nie mogę.