5 interakcji

Wysyp nowości od Samsunga czeka nas już za kilka godzin. Zapraszamy na premierę.

Już tylko kilka godzin dzieli nas od wydarzenia Galaxy Unpacked, na którym Samsung zaprezentuje szereg nowych urządzeń. Szykujemy dla was istne zatrzęsienie materiałów i już teraz chcemy zaprosić do czytania Spider’s Web i oglądania Spider’s Web TV o 16:00, by zapoznać się ze wszystkimi nowościami Samsunga.

Samsung Galaxy Unpacked - co zobaczymy o 16:00?

Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy dziś prawdziwy wysyp nowości. O 16:00 swoją premierę mają mieć:

Samsung Galaxy Note 20 - w dwóch wariantach, z potężną specyfikacją i możliwościami najlepszymi z najlepszych.

Samsung Galaxy Z Fold 2 - nowe wcielenie składanego smartfona, z większym ekranem i odświeżonymi podzespołami.

Samsung Galaxy Tab S7 - nowy tablet z Androidem z najwyższej półki, który ma być rywalem iPada Pro

Samsung Galaxy Watch 3 - nowa odsłona smart-zegarka, który może być najlepszą alternatywą dla Apple Watcha

Samsung Galaxy Buds Live - przedziwne słuchawki dokanałowe, o charakterystycznym, „fasolowym” kształcie.

Wszystkie materiały z premiery znajdziecie oczywiście na Spider’s Web, ale istnieje też możliwość obejrzenia premier na żywo. Jak większość wydarzeń w tym roku, również Galaxy Unpacked będzie miało charakter wirtualny. Transmisję z wydarzenia będzie można zobaczyć o 16:00 na oficjalnym, samsungowym kanale YouTube.

Na które z urządzeń czekacie najbardziej?

Dajcie znać w komentarzach i bądźcie z nami o 16:00. Zapraszamy!