Pracownicy Microsoftu co rusz próbują wzbudzić zaciekawienie nowym telefonem firmy, zupełnym przypadkiem wrzucając go w losowe tweety. Tym razem przynajmniej możemy przyjrzeć się urządzeniu w nieco innym niż zwykle towarzystwie.

Przez ostatnie kilka tygodni Surface Duo wielokrotnie pojawiał się w tweetach pracowników Microsoftu, nonszalancko dorzucany do zdjęć rzekomo mających przedstawiać co innego. To prawdopodobnie sposób firmy na generowanie szumu wokół urządzenia, które – na co wiele wskazuje – lada moment wejdzie do sprzedaży.

Zazwyczaj te tweety ignorujemy, ponieważ tak na dobrą sprawę nie przedstawiają nic nowego. Tym razem jednak Frank Shaw – rzecznik prasowy firmy – wrzucił fotkę z domowego pieczenia ciasta, dzięki której możemy się przyjrzeć temu, jak wygląda aparat w tym telefonie. A także zauważyć, że do telefonu będziemy mogli dokupić rysik.

Surface Duo z opcjonalnym rysikiem.

Telefon na zdjęciach Shawa znajduje się w etui, które prawdopodobnie będzie oferowane jako opcjonalne akcesorium. To, co jednak zwraca naszą szczególną uwagę, to rysik. Wygląda niemal identycznie do tego dołączanego do Surface’a Pro X, choć trudno ocenić czy to dokładnie to samo urządzenie. Widać jednak, po odręcznej notatce widocznej na uruchomionej aplikacji OneNote, że ekran dotykowy z pewnością obsługuje ów rysik.

Nowością jest też lampa błyskowa obok aparatu, której wcześniej przyjrzeć się nie mogliśmy. Niestety trudno ocenić cokolwiek po nowym zdjęciu poza odnotowaniem, że moduł fotograficzny Surface’a Duo nie wygląda na szczególnie zaawansowany. Wygląd aparatu oczywiście nie definiuje jego możliwości, jednak wydaje się coraz mniej prawdopodobne, by Duo w tej kwestii miałby nas jakoś pozytywnie zaskoczyć. Przypominamy, że Duo będzie wyposażony tylko w jeden aparat – bez rozdziału na moduł główny i ten do autoportretów.

Wszystko co wiemy o Surface Duo.

Głównym wyróżnikiem tego telefonu ma być podpatrzony u LG pomysł na dwa 5,06-calowe wyświetlacze znajdujące się po wewnętrznych stronach urządzenia. Telefon Microsoftu będzie pracował pod kontrolą Androida 10 z gwarancją aktualizacji do Androida 11. Za wydajność Surface Duo ma odpowiadać zeszłoroczny Snapdragon 855 z 6 GB RAM.

Surface Duo ma być wyposażony w pojedynczy 11-megapikselowy aparat (f/2.0, 1,12 um). Dostępny ma być w wersjach z 64 GB, 128 GB lub 256 GB pamięci. Niestety, w urządzeniu zabraknie systemu bezprzewodowego ładowania, modułu NFC i łączności 5G. Jego cena nie jest jeszcze znana.