iPhone 12 z nowym kablem w oplocie. Na otarcie łez po ładowarce

Jest już niemal pewne, że iPhone 12 trafi do sprzedaży bez ładowarki sieciowej. Możliwe jednak, że Apple udobrucha swoich klientów nowym kabelkiem Lightning/USB-C w oplocie.

Internet wysyła jasne sygnały: iPhone 12 będzie sprzedawany bez ładowarki. Wygląda jednak na to, że tak jak ładowarka sieciowa z pudełka z iPhone’ami wyleci, tak zostanie w nim przewód. Niestety nie zapowiada się na to, by był to długo oczekiwany dwustronny przewód USB-C, podobny do tego, jaki dołączany jest do MacBooków oraz iPadów Pro.

iPhone 12 zachowa najpewniej port Lightning, ale ma dostać przewód lepszej jakości.

Jeśli wierzyć informacjom, które udostępnił na Twitterze profil DuanRui, nowy telefon Apple’a będzie wyposażony w oryginalny przewód nowego typu. Ma on mieć pleciony oplot, co powinno zapewnić większą odporność na uszkodzenia mechaniczne w porównaniu do obecnie sprzedawanych przez firmę kabli, które mają osłonkę z tworzywa sztucznego.

Jeśli tak się stanie, to wszyscy chyba odetchną z ulgą. Kable dołączane do iPhone'ów lata temu stały się w zasadzie memem, a chociaż sam żadnego jeszcze nie ukręciłem, tak moi bliscy najwyraźniej traktują je gorzej i niszczą je na potęgę. Internet też jest pełen narzekań na jakość tych przewodów i możliwe, że te narzekania wreszcie do Apple’a dotarły.

Nowe kable Apple’a otrą nam łzy po ładowarce.

Kostek do wkładania w gniazdka mam już nazbyt wiele, nawtykanych w gniazdka i szuflady, za to kabli, które są znacznie bardziej awaryjne, a które oddaję często rodzinie, mam na styk. Z tego powodu z mojej perspektywy pozbycie się ładowarki na rzecz lepszego przewodu to dobra wieść. Dużo bardziej oburza mnie pomysł, by nowe iPhone’y miały mniejsze ogniwa…

Rozumiem jednak, że w pierwszym odruchu można się na ten fakt zabrania ładowarki z pudełka z telefonem oburzyć tak, jak ja na wieść o mniejszych akumulatorach. Klienci mogą poczuć się nabici w butelkę, ale jeśli się nad tym głębiem zastanowić, taką samą decyzję powinni podjąć wszyscy inni producenci smartfonów (również wobec słuchawek). Dla dobra naszej planety.