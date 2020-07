Słońce w logo Polsatu nabrało właśnie nowego znaczenia. Weszli w panele słoneczne

8 interakcji

Grupa Polsat zacznie oferować swoim klientom fotowoltaikę. Instalacją paneli słonecznych zajmie się firma Alledo pod zupełnie nową marka Esoleo.

W ramach Grupy Polsat działa wiele różnych firm. Medialne imperium Zygmunta Solorza-Żaka jest właścicielem m.in. telewizji Cyfrowy Polsat, operatora telefonii komórkowej Plus, a niedawno przejęło portal internetowy Interia. Na tym ambicje polskiego przedsiębiorstwa się jednak nie kończą.

Grupa Polsat i fotowoltaika

Polsat planuje budować dla swoich klientów instalacje fotowoltaiczne, czyli mówiąc ludzkim językiem: panele słoneczne. Zajmie się tym firma Alledo, która jest częścią Grupy i ma już wieloletnie doświadczenie w montażu takiego oprzyrządowania.

Grupa Polsat zdecydowała, że usługi fotowoltaiczne, dzięki którym każdy będzie mógł tworzyć własny prąd, będą świadczone pod zupełnie nową marką. Firma zdecydowała się na nazwę Esoleo, a oferta będzie dostępna już na start na terenie całej kraju.

Jak zamontować panele słoneczne Esoleo?

Aby to zrobić, należy skontaktować się z przedstawicielami nowej marki, ale to nie będzie na szczęście trudne. Grupa Polsat zapowiedziała dziś, że z ofertą Esoleo od Grupy Polsat będzie można zapoznać się w ponad 1000 miejsc.

Warto przy tym oczywiście zauważyć, że taka sieć salonów sprzedaży i punktów obsługi klienta nie powstaje z dnia na dzień. Esoleo skorzysta po prostu na tym, że jest częścią Grupy Polsat i wykorzysta infrastrukturę Plusa i Cyfrowego Polsatu.

Polsat chce teraz „usłonecznić” nasz kraj

W dorobku firmy znajduje się rozbudowa sieci telewizji satelitarnej z logo w kształcie nomen omen słońca, a do tego firma chwali się, że jest pionierem LTE i 5G w kraju. Teraz przyszła kolej na produkcji własnego prądu na „masową skalę”.

Grupa przekonuje, że każdy, kto się zdecyduje skorzystać z oferty Esoleo, „będzie mógł produkować swój własny prąd” co pozwoli obniżyć rachunki za energię elektryczną „nawet o 95 proc.”. Nie bez znaczenia jest też wpływ na środowisko.

Ile można zaoszczędzić dzięki Esoleo?

Wedle przedstawicieli firmy w przypadku domów, w których rachunek za prąd wynosi zwykle 250 zł, oszczędności z tytułu własnej instalacji fotowoltaicznej mogą sięgnąć nawet 100 tys. zł w ciągu kilkunastu lat. Można otrzymać też dotację.

Obecnie środki na zainstalowanie paneli słonecznych można pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program o nazwie Mój Prąd daje chętnym po 5 tys. zł na zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kWp.

Oprócz tego Grupa Cyfrowy Polsat przypomina, że jej klienci mogą skorzystać z tzw. ulgi podatkowej termomodernizacyjnej dla osób fizycznych. Dzięki temu można zaoszczędzić, gdy skorzysta się z kompleksowej oferty Esoleo od Alledo, która obejmuje:

montaż i niezbędne komponenty,

ubezpieczenie na 3 lata w cenie,

internet LTE od Plusa do monitoringu na 3 lata w cenie,

15 lat wsparcia technicznego.

Zachętą dla klientów ma być to, że inwestycja realizowana jest „pod klucz”. To dostawca usług zajmuje się dokumentacją oraz zgłoszeniem do sieci energetycznej. Esoleo współpracuje też z bankami, które mogą udzielić kredytu na ten cel.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.