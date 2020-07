Specjalna maszyna należąca do firmy Elona Muska właśnie skończyła drążyć długi na 2,6 kilometra tunel w samym sercu Las Vegas. To w nim od stycznia 2021 r. będą jeździć Tesle, unikając korków ma powierzchni miasta. Miliarder przedstawił również projekt podziemnego dworca pasażerskiego.

Zadanie Nudnej Maszyny (oficjalna nazwa) należącej do The Boring Company wcale nie było nudne. Gigantyczne wiertło Elona Muska drążyło dwa jednokierunkowe tunele o łącznej długości 2,6 kilometra, zaraz pod samym sercem Las Vegas. Maszyna drążyła z prędkością 30 metrów dziennie - rzekomo dwa razy szybciej niż większość tego typu zaawansowanych sprzętów.

Owe dwa jednokierunkowe tunele stanowią podwalinę projektu Las Vegas Convention Center Loop - podziemnego systemu transportu łączącego kampus LVCC z właśnie budowanym West Hall. Za jego pomocą przyszli odwiedzający Convention Center będą mogli poruszać się pod ziemią, bez korków, a do tego kompletnie za darmo. Piesze przemarsze z jednego punktu Centum do drugiego, zazwyczaj trwające 20 - 30 minut, zamienią się w 2-minutową, klimatyzowaną przejażdżkę.

Oczywiście podziemna podróż będzie realizowana za pomocą autonomicznych samochodów Tesla.

W styczniu 2021 r. pojazdy mają być jeszcze prowadzone przez kierowców, ale niedługo później staną się w pełni samodzielne. Tesle mają przejeżdżać przez podziemne tunele z prędkością 65 km/h. Pełna flota na wykorzystaniu Las Vegas Convention Center ma liczyć 62 autonomiczne pojazdy, które przewiozą od 3 do 16 osób jednocześnie, w zależności od modelu. Łącznie system ma obsłużyć do 4400 ludzi w ciągu godziny.

Do podziemnych tuneli zjedziemy ruchomymi schodami jednej z trzech stacji, pełniących funkcję dworca pasażerskiego. Rozwiązanie przypomina nieco metro, a Elon Musk opublikował właśnie wizualizację jednego z takich centrów, z dopiskiem „coming soon“ (widoczne powyżej). Jednocześnie miliarder zaznacza, że tunele nadają się do rozbudowy. Co za tym idzie, w przyszłości mogą łączyć inne części miasta, tak jak robi to tradycyjne metro. Taki podziemny Loop docierałby nawet na lotnisko.

Podziemne tunele Elona Muska mają być bezpiecznym rozwiązaniem przyszłości.

Miliarder podkreśla, że założył The Boring Company pod wpływem frustracji współczesną komunikacją miejską. Podziemny Loop to jedno z rozwiązań Muska, mających ułatwiać oraz przyspieszać podróże w wielkich aglomeracjach. The Boring Company opracowało nawet własne maszyny wiertnicze, które w niedalekiej przyszłości mają drążyć tunele nie tylko pod Vegas, ale również innymi metropoliami Stanów i świata. Loop może być rozwiązaniem tam, gdzie budowa tradycyjnego i rozległego metra z rozmaitych powodów nie jest możliwa.

Łączny koszt powstania Las Vegas Convention Center Loop wynosi 53 mln dol.