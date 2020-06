Nowy model Programu Partnerskiego nazwa.pl jest skierowany do webmasterów i innych osób z szeroko rozumianej branży IT. Specjaliści mogą zyskać aż 50 proc. prowizji z pierwszego opłaconego zamówienia klienta, a także do 35 proc. prowizji za każdą kolejną opłaconą usługę z ich rekomendacji.

Firma nazwa.pl rozwija największy Program Partnerski w polskiej branży hostingowej. Od teraz każdy webmaster rekomendujący tego usługodawcę może liczyć na prowizję wynoszącą aż połowę pierwszej opłaty dokonanej przez nowego klienta. Z kolei odnowienie usług pozwala uzyskać do 35 proc. prowizji. Program Partnerski nie zawiera żadnych ilościowych ani kwotowych limitów.

Webmaster + nazwa.pl = <3. Jak to działa w praktyce?

Aby wziąć udział w specjalnej wersji Programu Partnerskiego dla twórców i administratorów stron internetowych wystarczy wysłać zgłoszenie poprzez formularz i dokonać pięciu rekomendacji, które skończą się opłaceniem usługi hostingowej świadczonej przez nazwa.pl. Jeśli twoi klienci korzystają z innych platform hostingowych, ale zadeklarujesz przeniesienie ich do nazwa.pl, prowizja od razu będzie wyższa, bez wymogu pięciu opłaconych usług.

Firma nazwa.pl nie dokonuje żadnego rozróżnienia usług na te wliczane do Programu Partnerskiego oraz wyłączone z niego. Oznacza to, że prowizję można otrzymać za dowolną usługę z szerokiego portfolio firmy, zamówioną z użyciem twojego unikalnego kodu. Domeny, usługi hostingowe, usługa Cloud Backup, czy internetowa wizytówka są włączone w Program Partnerski i za zakup każdej z nich

można otrzymać wysoką prowizję.

Ile wynosi prowizja w Programie Partnerskim nazwa.pl?

Prowizja wynosi 50 proc. kwoty opłaconej przez zarekomendowanego klienta za nowo zamówioną usługę, a także od 25 do 35 proc. kwoty opłaconej za odnowienie tej usługi. Przykładowo, jeśli rekomendowany przez nas podmiot zamówi Mail Cloud Biznes (300 zł), Hosting Cloud Basic (200 zł) i Wizytówkę Basic (200 zł), webmaster z takiego polecenia otrzyma 350 zł. Prowizja jest naliczana niezwłocznie po opłaceniu usługi.

Zainteresowani webmasterzy mogą zgłosić się do Programu Partnerskiego wypełniając formularz pod adresem www.nazwa.pl/program-partnerski/. Wystarczy pozostawić swoje dane kontaktowe, a przedstawiciel nazwa.pl skontaktuje się w sprawie współpracy. Jednocześnie firma nie wymaga podpisywania żadnych umów ani innych form zobowiązania w ramach Programu Partnerskiego. W nazwa.pl podkreślają, że to dobrowolne partnerstwo oparte na jasnych zasadach i wzajemnym zaufaniu.

Co jeśli nie jestem webmasterem? Internauci także mogą liczyć na prowizję.

Program Partnerski nazwa.pl nie dotyczy wyłącznie webmasterów. Może w nim uczestniczyć każdy klient firmy, dokonując rekomendacji i otrzymując za nią prowizję. Podstawowe stawki wynoszą 25 proc. od wpłaty za zamówienie usługi z wykorzystaniem twojego kodu rekomendacyjnego. Co więcej, ten sam kod pozwala skorzystać z 20-procentowego rabatu przy zamówieniu usługi.

Podobnie jak w przypadku rozszerzonego Programu Partnerskiego dla webmasterów, nazwa.pl nie wprowadza żadnych limitów ilościowych ani kwotowych. Im więcej rekomendacji, tym więcej środków trafia na twoje konto. Wszystkie szczegóły na temat Programu Partnerskiego nazwa.pl

można znaleźć pod tym adresem.