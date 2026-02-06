Najlepsza telewizja internetowa za darmo - ranking 2026
Szukasz aplikacji albo strony www, żeby oglądać telewizję przez internet za darmo? Przygotowaliśmy ranking najlepszych usług TV online.
Z tego tekstu dowiesz się więcej o platformach takich jak:
Współcześnie wiele osób rezygnuje z dekoderów do odbierania telewizji kablowej i satelitarnej, a do tego nie chce płacić za telewizję oglądaną przez internet. Nic dziwnego - pakiety kanałów bywają drogie, a konsumenci często wolą przeznaczać pieniądze na dostęp do serwisów wideo na żądanie.
Czasem najdzie nas jednak chęć, by obejrzeć tę klasyczną telewizję. Niektóre z platform VOD oferują co prawda możliwość oglądania wybranych kanałów telewizji linearnej, ale nie wszystkie. Na szczęście są inne usługi, dzięki którym można oglądać telewizję na żywo przez internet. I to za darmo.
Najlepsza telewizja internetowa za darmo - ranking
Sprawdziliśmy, co ma do zaoferowania pięć usług pozwalających na oglądanie bezpłatnie telewizji przez internet. Te platformy to Sweet.tv, MeGoGo, WP Pilot, Player i TVP VOD, które dostępne są zarówno poprzez stronę www, jak i za pośrednictwem aplikacji na smartfony, tablety i platformy Smart TV. Co dokładnie mają do zaoferowania i jakie kanały można w nich oglądać? Oto ranking.
5. Sweet.tv
Usługa o nazwie sweet.tv pojawiła się w Polsce w ubiegłym roku. Na swojej stronie internetowej jej twórcy chwalą się, że oferują 204 kanały TV i ponad tysiąc filmów w jednym miejscu. Ma ona ukraińskie korzenie, ale obecnie działa również w naszym kraju w polskiej wersji językowej. Kanały w Sweet TV podzielone zostały na sekcje tematyczne:
- Ogólnotematyczne
- Filmy
- Edukacyjne
- Dzieci
- Sport
- Muzyka
- Informacyjne
- Regionalne
- Kanały HD
Usługę w wersji komercyjnej można przetestować bez podpisywania papierowych umów, ale dostępna jest też telewizja zupełnie darmowa. Wystarczy wybrać pozycję „Bezpłatna telewizja” lub na stronie głównej kliknąć guzik „TV bez opłat”. Sweet.tv prosi o założenie konta użytkownika, ale nie wymaga od nas podawania danych karty płatniczej, a i tak aktywowany zostaje pakiet premium na 7 dni na próbę.
Bezpłatnie można oglądać takie kanały publiczne jak TVP 1, TVP2 i TVP3. Do tego dochodzą liczne kanały tematyczne o nazwach: Seriale medyczne, Filmy & Reality, Podróże i Przygody, Mapy przestępstw, Historie z Hollywood, Gwiazdy Kina, Historia polityczna, Cała prawda o sporcie, Prezydenci i przywódcy, Historia Mody, Postacie historyczne, Poszukiwacze zaginionej sztuki oraz Legendy opery.
4. MeGoGo
Największa serwis typu VOD w Europie Wschodniej powstał w Kijowie w 2011 r., a obecnie można z niego korzystać na terenie Polski. Również i w jego przypadku mamy dostęp do polskiej telewizji bez opłat. Lista dwudziestu kanałów w darmowej wersji megogo.net wygląda następująco:
- TVP3
- Stopklatka.tv HD
- Zoom TV HD
- TV Puls 2 HD
- WP HD
- Stars.TV HD
- Sportowa.TV
- Music Box Polska
- TVS
- Telewizja Biznesowa
- CTV - Telewizja Dla Ciebie
- TVP World
- France 24 HD
- Freedom HD
- [M] Orzeł i reszka
- [M] Filmowy Miks
- [M] Co obejrzeć
- [M] For kids EN
- [M] DYI EN
- [M] Towary z AliExpress
Podobnie jak w przypadku innych tego typu platform, także i tutaj można założyć konto Premium, w ramach którego można uzyskać dostęp do ponad 165 kanałów i ponad 2500 filmów. Dostępna w MeGoGo jest również telewizja ukraińska.
3. WP Pilot
Kolejną pozycją na naszej liście jest pilot.wp.pl. W ramach tej usługi można oglądać telewizję bez opłat przez internet, a kanały podzielone są na kategorie takie jak Informacyjne, Dziecięce, Lifestylowy, Muzyczne itd. Wybrane z nich dostępne są bezpłatnie, aczkolwiek przed rozpoczęciem transmisji należy liczyć się z tym, że wyświetlane będą nam reklamy:
- TVN
- TVP 1
- TVP 2
- Polsat
- TV 4 HD
- TV Puls HD
- Puls 2
- Telewizja WP HD
- wPolsce 24
- Glina TV
- ViDocTV
- Red Carpet TV HD
- Fashion TV HD
- Twoja.TV HD
- Karuzela Śmiechu
- Junior Channel
- Xtreme TV
- Tele 5 HD
- TVS
- Polonia 1
- TBN Polska HD
- 13.TV
- TVT Rybnik
- TVP 3 Warszawa
- TVP 3 Gdańsk
- Didaskalia TV
- Toya TV
- News24
- TV Trwam
- France 24 EN HD
- France 24 HD
- Stars.TV HD
- Music Box Polska
- Jazz HD
- Szlagier TV
- Transmisja z Sejmu
Oprócz tego w można tu słuchać Radia 357 i Radia Nowy Świat. Jedyne minusy są takie, że w przypadku WP Pilot nie da się oglądać telewizji bez zakładania konta, a do tego mamy limit, ile razy możemy przełączyć się z kanału na kanał. Serwis wynagradza to jednak zarówno przejrzystym interfejsem, jak i różnorodną ofertą.
2. Player
Dostęp do telewizji przez internet zapewnia również player.pl, czyli serwis stworzony przez stację TVN, który wymaga założenia konta, by oglądać dostępne tu treści. Jakie kanały można oglądać tutaj bezpłatnie? Na liście znalazły się TVP1, TVP2, TVP3, TTV, Metro HD, TV Puls, TV 4 oraz Polsat, a także liczne kanały tematyczne TVN:
- TVN HD
- TVN 7 HD
- TVN Rewolucje w Kuchni
- TVN Momenty Prawdy
- TVN Kryminalnie
- TVN Milionerzy
- TVN Czas na Ślub
- TVN Kultowe Seriale
- TVN Życie Jak w Bajce
- TVN Szkoła Życia
- TVN Kulinarne Podróże
- TVN Rajska Miłość
- TVN Usterka
- TVN Moto
- TVN Szpitalne Historie
- TVN Patrol
- TVN Telenowele
Również i tutaj mamy dostęp do treści w modelu VOD, a także ofertę komercyjną zapewniającą dostęp do pełnej biblioteki. W przypadku wybranych treści po opłaceniu dostępu do usługi Player w wersji Premium będziemy mogli obejrzeć je wcześniej.
1. TVP VOD
Serwis wideo na żądanie Telewizji Polskiej pozwala na założenie konta, ale jest dostępny bez opłat i można w nim oglądać telewizję przez internet bez podawania swoich danych. Lista bezpłatnych kanałów dostępnych w ramach usługi vod.tvp.pl prezentuje się następująco:
- TVP 1
- TVP 2
- TVP Info
- TVP World
- TVP 3
- TVP Parlament (Sejm)
- TVP Parlament (Senat)
- TVP Kultura
- TVP Kultura 2
- TVP Kobieta
- TVP Sport
- TVP Historia
- TVP Historia 2
- TVP ABC
- TVP ABC2
- TVP Dokument
- TVP Nauka
- TVP Polonia
- TVP Rozrywka
- TVP Wilno
- Alfa TVP
- Belsat
Oprócz tego możemy uzyskać w serwisie TVP VOD dostęp do treści w modelu wideo na żądanie, w tym filmów, seriali i nawet teatru telewizji. Do tego dochodzi oczywiście oferta komercyjna usuwająca reklamy i dająca dostęp do wybranych treści nieco wcześniej niż w przypadku wersji bezpłatnej, a także kanałów TVP HD i TVP Seriale. Korzystać z niego można na 5 urządzeniach jednocześnie.
Którą darmową telewizję internetową wybrać dla siebie?
Wszystko zależy od tego, na jakim pakiecie kanałów i na jakich usługach dodatkowych nam zależy i tutaj TVP VOD w moim przypadku robi robotę. W przypadku poszukiwania treści, które są dostępne w kilku różnych usługach, warto wybrać zaś taką, której interfejs jest najbardziej przejrzysty - i tutaj moim faworytem jest z kolei WP Pilot. Najlepsze jest jednak to, że tak naprawdę nie trzeba tutaj wybierać jednej usługi, bo przecież można korzystać ze wszystkich dostępnych na zmianę.
