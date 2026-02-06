Ładowanie...

Z tego tekstu dowiesz się więcej o platformach takich jak:

Współcześnie wiele osób rezygnuje z dekoderów do odbierania telewizji kablowej i satelitarnej, a do tego nie chce płacić za telewizję oglądaną przez internet. Nic dziwnego - pakiety kanałów bywają drogie, a konsumenci często wolą przeznaczać pieniądze na dostęp do serwisów wideo na żądanie.

Czasem najdzie nas jednak chęć, by obejrzeć tę klasyczną telewizję. Niektóre z platform VOD oferują co prawda możliwość oglądania wybranych kanałów telewizji linearnej, ale nie wszystkie. Na szczęście są inne usługi, dzięki którym można oglądać telewizję na żywo przez internet. I to za darmo.

Najlepsza telewizja internetowa za darmo - ranking

Sprawdziliśmy, co ma do zaoferowania pięć usług pozwalających na oglądanie bezpłatnie telewizji przez internet. Te platformy to Sweet.tv, MeGoGo, WP Pilot, Player i TVP VOD, które dostępne są zarówno poprzez stronę www, jak i za pośrednictwem aplikacji na smartfony, tablety i platformy Smart TV. Co dokładnie mają do zaoferowania i jakie kanały można w nich oglądać? Oto ranking.

Tak wygląda interfejs sweet.tv

Usługa o nazwie sweet.tv pojawiła się w Polsce w ubiegłym roku. Na swojej stronie internetowej jej twórcy chwalą się, że oferują 204 kanały TV i ponad tysiąc filmów w jednym miejscu. Ma ona ukraińskie korzenie, ale obecnie działa również w naszym kraju w polskiej wersji językowej. Kanały w Sweet TV podzielone zostały na sekcje tematyczne:

Ogólnotematyczne

Filmy

Edukacyjne

Dzieci

Sport

Muzyka

Informacyjne

Regionalne

Kanały HD

Usługę w wersji komercyjnej można przetestować bez podpisywania papierowych umów, ale dostępna jest też telewizja zupełnie darmowa. Wystarczy wybrać pozycję „Bezpłatna telewizja” lub na stronie głównej kliknąć guzik „TV bez opłat”. Sweet.tv prosi o założenie konta użytkownika, ale nie wymaga od nas podawania danych karty płatniczej, a i tak aktywowany zostaje pakiet premium na 7 dni na próbę.

Bezpłatnie można oglądać takie kanały publiczne jak TVP 1, TVP2 i TVP3. Do tego dochodzą liczne kanały tematyczne o nazwach: Seriale medyczne, Filmy & Reality, Podróże i Przygody, Mapy przestępstw, Historie z Hollywood, Gwiazdy Kina, Historia polityczna, Cała prawda o sporcie, Prezydenci i przywódcy, Historia Mody, Postacie historyczne, Poszukiwacze zaginionej sztuki oraz Legendy opery.

Tak wygląda interfejs megogo.net

Największa serwis typu VOD w Europie Wschodniej powstał w Kijowie w 2011 r., a obecnie można z niego korzystać na terenie Polski. Również i w jego przypadku mamy dostęp do polskiej telewizji bez opłat. Lista dwudziestu kanałów w darmowej wersji megogo.net wygląda następująco:

TVP3

Stopklatka.tv HD

Zoom TV HD

TV Puls 2 HD

WP HD

Stars.TV HD

Sportowa.TV

Music Box Polska

TVS

Telewizja Biznesowa

CTV - Telewizja Dla Ciebie

TVP World

France 24 HD

Freedom HD

[M] Orzeł i reszka

[M] Filmowy Miks

[M] Co obejrzeć

[M] For kids EN

[M] DYI EN

[M] Towary z AliExpress

Podobnie jak w przypadku innych tego typu platform, także i tutaj można założyć konto Premium, w ramach którego można uzyskać dostęp do ponad 165 kanałów i ponad 2500 filmów. Dostępna w MeGoGo jest również telewizja ukraińska.

Tak wygląda interfejs pilot.wp.pl

Kolejną pozycją na naszej liście jest pilot.wp.pl. W ramach tej usługi można oglądać telewizję bez opłat przez internet, a kanały podzielone są na kategorie takie jak Informacyjne, Dziecięce, Lifestylowy, Muzyczne itd. Wybrane z nich dostępne są bezpłatnie, aczkolwiek przed rozpoczęciem transmisji należy liczyć się z tym, że wyświetlane będą nam reklamy:

TVN

TVP 1

TVP 2

Polsat

TV 4 HD

TV Puls HD

Puls 2

Telewizja WP HD

wPolsce 24

Glina TV

ViDocTV

Red Carpet TV HD

Fashion TV HD

Twoja.TV HD

Karuzela Śmiechu

Junior Channel

Xtreme TV

Tele 5 HD

TVS

Polonia 1

TBN Polska HD

13.TV

TVT Rybnik

TVP 3 Warszawa

TVP 3 Gdańsk

Didaskalia TV

Toya TV

News24

TV Trwam

France 24 EN HD

France 24 HD

Stars.TV HD

Music Box Polska

Jazz HD

Szlagier TV

Transmisja z Sejmu

Oprócz tego w można tu słuchać Radia 357 i Radia Nowy Świat. Jedyne minusy są takie, że w przypadku WP Pilot nie da się oglądać telewizji bez zakładania konta, a do tego mamy limit, ile razy możemy przełączyć się z kanału na kanał. Serwis wynagradza to jednak zarówno przejrzystym interfejsem, jak i różnorodną ofertą.

Tak wygląda interfejs player.pl

Dostęp do telewizji przez internet zapewnia również player.pl, czyli serwis stworzony przez stację TVN, który wymaga założenia konta, by oglądać dostępne tu treści. Jakie kanały można oglądać tutaj bezpłatnie? Na liście znalazły się TVP1, TVP2, TVP3, TTV, Metro HD, TV Puls, TV 4 oraz Polsat, a także liczne kanały tematyczne TVN:

TVN HD

TVN 7 HD

TVN Rewolucje w Kuchni

TVN Momenty Prawdy

TVN Kryminalnie

TVN Milionerzy

TVN Czas na Ślub

TVN Kultowe Seriale

TVN Życie Jak w Bajce

TVN Szkoła Życia

TVN Kulinarne Podróże

TVN Rajska Miłość

TVN Usterka

TVN Moto

TVN Szpitalne Historie

TVN Patrol

TVN Telenowele

Również i tutaj mamy dostęp do treści w modelu VOD, a także ofertę komercyjną zapewniającą dostęp do pełnej biblioteki. W przypadku wybranych treści po opłaceniu dostępu do usługi Player w wersji Premium będziemy mogli obejrzeć je wcześniej.

Tak wygląda interfejs vod.tv.pl

Serwis wideo na żądanie Telewizji Polskiej pozwala na założenie konta, ale jest dostępny bez opłat i można w nim oglądać telewizję przez internet bez podawania swoich danych. Lista bezpłatnych kanałów dostępnych w ramach usługi vod.tvp.pl prezentuje się następująco:

TVP 1

TVP 2

TVP Info

TVP World

TVP 3

TVP Parlament (Sejm)

TVP Parlament (Senat)

TVP Kultura

TVP Kultura 2

TVP Kobieta

TVP Sport

TVP Historia

TVP Historia 2

TVP ABC

TVP ABC2

TVP Dokument

TVP Nauka

TVP Polonia

TVP Rozrywka

TVP Wilno

Alfa TVP

Belsat

Oprócz tego możemy uzyskać w serwisie TVP VOD dostęp do treści w modelu wideo na żądanie, w tym filmów, seriali i nawet teatru telewizji. Do tego dochodzi oczywiście oferta komercyjna usuwająca reklamy i dająca dostęp do wybranych treści nieco wcześniej niż w przypadku wersji bezpłatnej, a także kanałów TVP HD i TVP Seriale. Korzystać z niego można na 5 urządzeniach jednocześnie.

Którą darmową telewizję internetową wybrać dla siebie?

Wszystko zależy od tego, na jakim pakiecie kanałów i na jakich usługach dodatkowych nam zależy i tutaj TVP VOD w moim przypadku robi robotę. W przypadku poszukiwania treści, które są dostępne w kilku różnych usługach, warto wybrać zaś taką, której interfejs jest najbardziej przejrzysty - i tutaj moim faworytem jest z kolei WP Pilot. Najlepsze jest jednak to, że tak naprawdę nie trzeba tutaj wybierać jednej usługi, bo przecież można korzystać ze wszystkich dostępnych na zmianę.

Piotr Grabiec 06.02.2026 13:19

