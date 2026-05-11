REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Pentagon zatrudnił... ostrygi. Mają bronić baz przed żywiołem

Po huraganie Michael Pentagon nie szukał już tylko mocniejszych dachów i lepszych okien. Szukał sposobu, żeby osłabić samą falę, zanim dobije do brzegu. Właśnie tu do gry weszły ostrygi.

Marcin Kusz
Pentagon zamiast muru postawił rafę. Ostrygi robią robotę
REKLAMA

Po uderzeniu huraganu Michael w 2018 r. Tyndall Air Force Base stała się jednym z najdotkliwszych przykładów tego, jak dużo kosztuje zlekceważenie siły wybrzeża. Oficjalne szacunki odbudowy bazy sięgały 4,9 mld dolarów, a Air Force kilka lat później wprost mówiły o przebudowie instalacji od podstaw w bardziej odpornej formie.

Projekt Reefense ma naprawdę dużo sensu. DARPA uruchomiła go po to, by tworzyć samoleczące hybrydowe rafy łączące inżynierię i biologię, które mają ograniczać erozję, zalewanie brzegu i zniszczenia powodowane przez sztormy. Nie chodzi więc o ochronę przyrody dla samej ochrony, tylko o odpowiedź na pytanie, jak taniej i skuteczniej amortyzować uderzenie morza.

REKLAMA

To nie jest zwykła rafa. To wojskowa wersja żywej tarczy

Zespół zbudował układ porowatych, betonowych modułów ustawionych przy brzegu, do których dodano młode ostrygi, a całość spięto z roślinnością bagienną i trawą morską. Beton ma dawać natychmiastową ochronę, a organizmy żywe mają z czasem przejąć część pracy, rozrastając się i wzmacniając strukturę.

Klasyczny mur czy falochron z czasem zaczyna się starzeć, a taka rafa hybrydowa ma działać odwrotnie, bo najpierw pomaga inżynieria, a potem sama natura zaczyna dokładać kolejne warstwy ochronne. Ostrygi przyrastają na skorupach innych ostryg, zwiększają szorstkość i objętość rafy, a przez to lepiej rozbijają energię fali. Właśnie dlatego autorzy projektu mówią o konstrukcji, która z czasem może robić się mocniejsza, a nie słabsza.

Najważniejsze liczby wyglądają bardzo dobrze, ale to wciąż początek

Według autorów projektu rafy hybrydowe instalowane między październikiem 2024 r. a marcem 2025 r. przy Tyndall obniżyły moc fal docierających do brzegu o ponad 90 proc. To wartość, która natychmiast przyciąga uwagę, bo pokazuje, że system nie działa symbolicznie. On realnie tłumi energię morza, zanim ta dojdzie do linii brzegowej i infrastruktury.

Naukowcy nie ogłosili oczywiście, że problem huraganów został rozwiązany raz na zawsze. W publikacji w PNAS piszą jasno, że projekt ma jeszcze przejść próbę czasu. Docelowo struktura powinna wytrzymać warunki odpowiadające sztormowi o skali 50-letniej, osiągnąć co najmniej 90 proc. pokrycia żywymi ostrygami i zwiększyć lokalny wzrost roślinności bagiennej o 50 proc. wobec stanu sprzed instalacji. To są cele bardzo ambitne, ale jeszcze nieodhaczone.

Dlaczego akurat ostrygi?

Ostrygi robią tak naprawdę tu kilka rzeczy naraz. Przede wszystkim tworzą rafy, które rozbijają fale i spowalniają wodę. Ponadto pomagają zatrzymywać osad, więc brzeg ma większą szansę się utrzymać, zamiast być systematycznie zjadanym przez morze. Z czasem budują siedlisko dla innych organizmów i poprawiają lokalne warunki ekologiczne. Jedna struktura daje ochronę inżynieryjną i jednocześnie odbudowuje fragment ekosystemu, zamiast go zabijać.

To nie jest całkowicie nowy pomysł w sensie czysto naukowym. Badania nad rafami ostrygowymi jako naturalna osłona brzegu trwają od lat, a wcześniejsze prace pokazywały, że takie struktury potrafią skutecznie tłumić fale. Nowość w tym pomyśle polega raczej na skali, wojskowym zastosowaniu i próbie połączenia biologii z twardym projektowaniem pod konkretną bazę, konkretny typ brzegu i konkretne zagrożenia sztormowe.

Pentagon nie chce już tylko trwałych baz

Amerykańska armia radykalnie zmienia podejście do ochrony swoich baz nadbrzeżnych. Do niedawna królował tam beton i stal: budowano grubsze wały, podnoszono generatory prądu i wzmacniano dachy hangarów. Teraz inżynierowie wojskowi zaczynają traktować samą naturę jako pierwszą linię obrony. Zamiast czekać na uderzenie żywiołu, przeprojektowują wybrzeża, odtwarzając naturalne bufory terenowe. Chodzi o to, by oceaniczne fale i huraganowe wiatry straciły swój impet na długo przed tym, zanim dotrą do infrastruktury krytycznej.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Jeśli projekt rzeczywiście pokaże trwałość i skuteczność w kolejnych latach, taka technologia może zainteresować także porty, miasta nadmorskie, terminale energetyczne i operatorów infrastruktury krytycznej. Zwłaszcza tam, gdzie klasyczne betonowanie linii brzegowej jest drogie, politycznie trudne albo po prostu niszczy lokalny ekosystem.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
11.05.2026 06:10
Tagi: huraganrafa koralowaus armyUSA
Najnowsze
6:05
Wulkan sam posprzątał po wybuchu. Jak to możliwe?
Aktualizacja: 2026-05-11T06:05:00+02:00
6:00
Zakłócają sygnał GPS nad polskim morzem. "Jest coraz gorzej" 
Aktualizacja: 2026-05-11T06:00:00+02:00
16:20
Rosja na kolanach. Ich duma właśnie przestała istnieć
Aktualizacja: 2026-05-10T16:20:00+02:00
16:10
Nowe samoloty idą pod nóż. Bardziej chcą silników niż maszyn
Aktualizacja: 2026-05-10T16:10:00+02:00
16:00
Tajemniczy obiekt pod Bartoszycami. Sprawa jest naprawdę poważna
Aktualizacja: 2026-05-10T16:00:00+02:00
9:48
Apple klęka przed Trumpem i całuje go w pierścień. Co za smutna porażka
Aktualizacja: 2026-05-10T09:48:14+02:00
9:45
Największe czarne dziury nie powinny istnieć. A jednak kosmos znalazł sposób
Aktualizacja: 2026-05-10T09:45:00+02:00
9:30
Mars zastawił pułapkę na łazik NASA. Takiej awarii jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-05-10T09:30:00+02:00
9:15
F-35 dostanie ochronę przed komputerami kwantowymi. Co tu się zadziało?
Aktualizacja: 2026-05-10T09:15:00+02:00
9:00
Dron sam wybiera cele i omija zagłuszarki. "Pokazali potwora"
Aktualizacja: 2026-05-10T09:00:00+02:00
8:45
Dron kamikadze dostał rakietę. Kombinują z latającą pułapką
Aktualizacja: 2026-05-10T08:45:00+02:00
8:30
Abramsy jadą do Dęblina. PGZ buduje serwisowy bastion
Aktualizacja: 2026-05-10T08:30:00+02:00
8:15
Huk i ogień w imię nauki. Zrobili laboratorium eksplozji
Aktualizacja: 2026-05-10T08:15:00+02:00
8:00
Cwana próba oszustów. Obiecują zwrot kasy, wystarczy kliknąć
Aktualizacja: 2026-05-10T08:00:00+02:00
7:45
Koniec nawożenia na oko. "Czujnik, który zmieni rolnictwo"
Aktualizacja: 2026-05-10T07:45:00+02:00
7:30
Szukają zagięć czasoprzestrzeni. Możesz w tym pomóc
Aktualizacja: 2026-05-10T07:30:00+02:00
7:15
Turecka szarańcza z ogromnym zasięgiem. Baykar znów szokuje
Aktualizacja: 2026-05-10T07:15:00+02:00
7:00
Najczęstsze planety w galaktyce nagle zniknęły. Astronomowie w kropce
Aktualizacja: 2026-05-10T07:00:00+02:00
16:50
Google z dużą zmianą. Dostaniesz wyjaśnienie
Aktualizacja: 2026-05-09T16:50:00+02:00
16:40
Unia bierze się za VPN. „To luka, którą trzeba zamknąć”
Aktualizacja: 2026-05-09T16:40:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA