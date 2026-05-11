Pentagon zatrudnił... ostrygi. Mają bronić baz przed żywiołem

Ładowanie...

Po uderzeniu huraganu Michael w 2018 r. Tyndall Air Force Base stała się jednym z najdotkliwszych przykładów tego, jak dużo kosztuje zlekceważenie siły wybrzeża. Oficjalne szacunki odbudowy bazy sięgały 4,9 mld dolarów, a Air Force kilka lat później wprost mówiły o przebudowie instalacji od podstaw w bardziej odpornej formie.

Projekt Reefense ma naprawdę dużo sensu. DARPA uruchomiła go po to, by tworzyć samoleczące hybrydowe rafy łączące inżynierię i biologię, które mają ograniczać erozję, zalewanie brzegu i zniszczenia powodowane przez sztormy. Nie chodzi więc o ochronę przyrody dla samej ochrony, tylko o odpowiedź na pytanie, jak taniej i skuteczniej amortyzować uderzenie morza.

REKLAMA

To nie jest zwykła rafa. To wojskowa wersja żywej tarczy

Zespół zbudował układ porowatych, betonowych modułów ustawionych przy brzegu, do których dodano młode ostrygi, a całość spięto z roślinnością bagienną i trawą morską. Beton ma dawać natychmiastową ochronę, a organizmy żywe mają z czasem przejąć część pracy, rozrastając się i wzmacniając strukturę.

Klasyczny mur czy falochron z czasem zaczyna się starzeć, a taka rafa hybrydowa ma działać odwrotnie, bo najpierw pomaga inżynieria, a potem sama natura zaczyna dokładać kolejne warstwy ochronne. Ostrygi przyrastają na skorupach innych ostryg, zwiększają szorstkość i objętość rafy, a przez to lepiej rozbijają energię fali. Właśnie dlatego autorzy projektu mówią o konstrukcji, która z czasem może robić się mocniejsza, a nie słabsza.

Najważniejsze liczby wyglądają bardzo dobrze, ale to wciąż początek

Według autorów projektu rafy hybrydowe instalowane między październikiem 2024 r. a marcem 2025 r. przy Tyndall obniżyły moc fal docierających do brzegu o ponad 90 proc. To wartość, która natychmiast przyciąga uwagę, bo pokazuje, że system nie działa symbolicznie. On realnie tłumi energię morza, zanim ta dojdzie do linii brzegowej i infrastruktury.

Naukowcy nie ogłosili oczywiście, że problem huraganów został rozwiązany raz na zawsze. W publikacji w PNAS piszą jasno, że projekt ma jeszcze przejść próbę czasu. Docelowo struktura powinna wytrzymać warunki odpowiadające sztormowi o skali 50-letniej, osiągnąć co najmniej 90 proc. pokrycia żywymi ostrygami i zwiększyć lokalny wzrost roślinności bagiennej o 50 proc. wobec stanu sprzed instalacji. To są cele bardzo ambitne, ale jeszcze nieodhaczone.

Dlaczego akurat ostrygi?

Ostrygi robią tak naprawdę tu kilka rzeczy naraz. Przede wszystkim tworzą rafy, które rozbijają fale i spowalniają wodę. Ponadto pomagają zatrzymywać osad, więc brzeg ma większą szansę się utrzymać, zamiast być systematycznie zjadanym przez morze. Z czasem budują siedlisko dla innych organizmów i poprawiają lokalne warunki ekologiczne. Jedna struktura daje ochronę inżynieryjną i jednocześnie odbudowuje fragment ekosystemu, zamiast go zabijać.

To nie jest całkowicie nowy pomysł w sensie czysto naukowym. Badania nad rafami ostrygowymi jako naturalna osłona brzegu trwają od lat, a wcześniejsze prace pokazywały, że takie struktury potrafią skutecznie tłumić fale. Nowość w tym pomyśle polega raczej na skali, wojskowym zastosowaniu i próbie połączenia biologii z twardym projektowaniem pod konkretną bazę, konkretny typ brzegu i konkretne zagrożenia sztormowe.

Pentagon nie chce już tylko trwałych baz

Amerykańska armia radykalnie zmienia podejście do ochrony swoich baz nadbrzeżnych. Do niedawna królował tam beton i stal: budowano grubsze wały, podnoszono generatory prądu i wzmacniano dachy hangarów. Teraz inżynierowie wojskowi zaczynają traktować samą naturę jako pierwszą linię obrony. Zamiast czekać na uderzenie żywiołu, przeprojektowują wybrzeża, odtwarzając naturalne bufory terenowe. Chodzi o to, by oceaniczne fale i huraganowe wiatry straciły swój impet na długo przed tym, zanim dotrą do infrastruktury krytycznej.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Jeśli projekt rzeczywiście pokaże trwałość i skuteczność w kolejnych latach, taka technologia może zainteresować także porty, miasta nadmorskie, terminale energetyczne i operatorów infrastruktury krytycznej. Zwłaszcza tam, gdzie klasyczne betonowanie linii brzegowej jest drogie, politycznie trudne albo po prostu niszczy lokalny ekosystem.

REKLAMA

Marcin Kusz 11.05.2026 06:10

Ładowanie...