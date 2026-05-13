Świetna informacja dla większości obywateli Polski. Dziś dowiedzieliśmy się, że jawna część raportu końcowego sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa jest gotowa, a równolegle dopinana jest część niejawna. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka zapowiedziała Studiu PAP, że pełny dokument ma zostać złożony jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi, a razem z nim pojawią się kolejne wnioski do prokuratury, w tym zawiadomienie dotyczące możliwego składania fałszywych zeznań.

Pieniądze, procedury i odpowiedzialność

Raport będzie obszerny i obejmie kilka wątków, które przez lata powracały w publicznej debacie, ale zwykle bez pełnej dokumentacji. Pierwszy to finansowanie zakupu Pegasusa. W tym punkcie komisja ma opisać, skąd wzięły się pieniądze, jaką drogą trafiły do służb oraz czy mechanizm wydatkowania był zgodny z przepisami.

Kolejny wątek to sama formalna akceptacja systemu do pracy w środowisku państwowym. Tutaj pojawia się pojęcie akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, czyli dopuszczenia systemu do przetwarzania informacji niejawnych. Jeśli narzędzie ma pracować z danymi poufnymi, musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i przejść odpowiednią procedurę. Według zapowiedzi przewodniczącej komisji jednym z cięższych zarzutów w raporcie ma być właśnie brak takiej akredytacji, co w jej ocenie mogło tworzyć ryzyko, że dane pozyskiwane z użyciem systemu nie były należycie chronione.

Ostatni wątek to natomiast sama odpowiedzialność osób i instytucji: kto podejmował decyzje, kto nadzorował, kto podpisywał dokumenty, kto uruchamiał system i w jakich ramach. Komisja bada okres od listopada 2015 r. do listopada 2023 r., więc w raporcie ma się pojawić też opis ewolucji nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi oraz tego, jak w praktyce wyglądał mechanizm kontroli.

Pegasus w Polsce to nie tylko narzędzie służb. To tak właściwie spór o standardy państwa

Pegasus jest narzędziem klasy spyware, które po infekcji telefonu pozwala na daleko idący dostęp do urządzenia: wiadomości, pliki, kontakty, a w zależności od wersji i podatności także podsłuch w czasie rzeczywistym przez mikrofon i podgląd przez kamerę. W nowoczesnych wariantach infekcja nie musi wymagać kliknięcia w link – możliwe są scenariusze zero-click, wykorzystujące luki w popularnych komponentach systemu.

Afera nie sprowadza się wyłącznie do pytania, czy państwo może inwigilować. Może, ale w ściśle określonych warunkach, pod kontrolą sądu i z jasno opisanym celem. Spór dotyczy tego, czy narzędzie o takiej mocy było używane w granicach prawa, czy też stało się instrumentem wpływu politycznego, a także czy państwo zbudowało rzeczywiste bariery bezpieczeństwa i nadzoru nad techniką operacyjną.

W ostatnich latach pojawiły się dokumenty i informacje, które ustawiły podstawową oś sprawy jeszcze zanim komisja domknęła raport. Potwierdzono ścieżkę finansowania zakupu dla CBA, w której istotną rolę odgrywała dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 25 mln zł. Część dokumentów dotyczących tego mechanizmu została w minionych latach odtajniona i upubliczniona, a komisja otrzymała je do analizy.

Niezależne instytucje i analizy techniczne ujawniały także przypadki infekcji telefonów osób publicznych, w tym polityków i prawników, oraz opisywały techniczne ślady działań typowe dla Pegasusa. To zbudowało społeczne przekonanie, że sprawa dotyczy nie tylko walki z przestępczością, ale też potencjalnie sfery politycznej.

Finał może mieć ciąg dalszy poza Sejmem

Zapowiedź zawiadomienia dotyczącego składania fałszywych zeznań jest sygnałem, że komisja nie chce kończyć prac wyłącznie dokumentem politycznym. Jeśli w raporcie pojawią się wnioski o możliwych przestępstwach, najważniejsza część finału przeniesie się do prokuratury i sądów.

Taki scenariusz może oznaczać przede wszystkim ocenę legalności finansowania, ocenę dopuszczenia systemu do eksploatacji, a także ocenę tego, czy poszczególni świadkowie składali zeznania zgodne z prawdą. Nawet jeśli Sejm przyjmie raport jako dokument polityczny, konsekwencje prawne będą zależeć od tego, jak organy ścigania potraktują wnioski komisji i czy uznają materiał za wystarczający do wszczęcia lub rozszerzenia postępowań.

Marcin Kusz 13.05.2026 16:28

