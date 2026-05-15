REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

To nie młodzi ratują system kaucyjny. Robi to twoja babcia

System kaucyjny zebrał miliard opakowań. Najlojalniejsi użytkownicy to nie młodzi ekoaktywiści, lecz seniorki z nawykiem zakupowym wykutym przez dekady.

Marcin Kusz
Pani Krystyna z osiedlowego sklepu ratuje system kaucyjny
REKLAMA

Gdyby ktoś zapytał, kto jest twarzą gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce, większość ludzi wskazałaby młodą osobę z bawełnianą torbą, wielorazowym kubkiem i hasztagiem #zerowaste na Instagramie. Dane z pierwszego półrocza działania systemu kaucyjnego mówią jednak coś zupełnie innego. Filarem, na którym opiera się cały mechanizm, nie jest pokolenie Z, lecz kobiety po pięćdziesiątce. 91 proc. osób w wieku 55+ wraca oddać butelki po pierwszym doświadczeniu. Wśród nastolatków i dwudziestolatków to 79 proc. System kaucyjny nie jest napędzany idealizmem. Jest napędzany nawykiem.

REKLAMA

Retencja – magiczne słowo, które decyduje o wszystkim

W każdym systemie opartym na powtarzalnym zachowaniu konsumentów najważniejszym wskaźnikiem nie jest pierwsza próba, lecz to, czy człowiek wraca po drugiej, trzeciej i dziesiątej. W branży to się nazywa retencją i dla systemu kaucyjnego jest absolutnie fundamentalna. Można zbudować tysiące automatów do odbioru butelek, można prowadzić kampanie edukacyjne za miliony złotych, ale jeśli ludzie oddadzą butelki raz, dwa razy, a potem przestaną, system się rozsypie.

Ogólnopolskie badanie zrealizowane przez Panel Ariadna na zlecenie Kaucja.pl przynosi pierwszą twardą odpowiedź na pytanie, kto wraca. I ta odpowiedź wywraca stereotypy komunikacji ekologicznej do góry nogami.

Osoby powyżej 55. roku życia mają retencję na poziomie 91 proc.  To oznacza, że aż 9. na 10. seniorów, którzy raz oddali butelkę w systemie kaucyjnym, robi to regularnie. W przedziale 45-54 lata to 89 proc., a przedziale 35-44 to 87 proc. Młodzi dorośli w wieku 18-24 lat to wynik 79 proc. Różnica 12 punktów procentowych między najstarszą a najmłodszą grupą jest statystycznie ogromna.

REKLAMA

W ujęciu płci okazuje się, że 90 proc. kobiet regularnie oddaje opakowania, wobec 83 proc. mężczyzn. To aż 7 punktów różnicy – mniej niż między grupami wiekowymi, ale wciąż znacząco.

Profil idealnego użytkownika systemu kaucyjnego to nie student z ekologicznym plecakiem. To kobieta po pięćdziesiątce, która robi zakupy regularnie, ma wyrobiony nawyk chodzenia do tego samego sklepu i traktuje 50 groszy kaucji jako pieniądze, które po prostu warto odzyskać. Nie z powodu idealizmu, lecz z powodu racjonalności ekonomicznej i życiowego nawyku niepozostawiania pieniędzy na stole.

REKLAMA

Miliard opakowań zebrany

Pod koniec kwietnia polski system kaucyjny przekroczył symboliczną granicę miliarda zebranych opakowań. To imponująca liczba, szczególnie biorąc pod uwagę wszystkie problemy techniczne, legislacyjne i logistyczne, które towarzyszyły startowi.

REKLAMA

Jednak miliard to jednocześnie liczba, która powinna budzić niepokój po stronie infrastrukturalnej. Jeśli tempo się utrzyma (a przy retencji 91 proc. wśród seniorów i rosnącej penetracji systemu w mniejszych miejscowościach wszystko wskazuje, że tak) do końca roku wolumen osiągnie kilka miliardów sztuk. To oznacza, że automaty do odbioru, punkty manualne w sklepach i cała logistyka odwrotna (odbiór zebranych opakowań, transport, sortowanie, przekazanie do recyklingu) muszą obsłużyć skok ilościowy, na który wiele punktów nie jest przygotowanych.

REKLAMA

Seniorki kontra automat. Ta walka nie jest równa

Jest w tych danych pewna ironia, która zasługuje na szczególną uwagę. Grupa o najwyższej retencji (kobiety 55+) jest jednocześnie grupą, która ma największe problemy z obsługą automatów do odbioru opakowań. Automaty wymagają skanowania kodu kreskowego, często odrzucają butelki z uszkodzoną etykietą, bywają nieintuicyjne w obsłudze i regularnie się zawieszają.

REKLAMA

Dla 20-latka, który od dzieciństwa obsługuje ekrany dotykowe, awaria automatu to zwykła irytacja. Dla 70-latki, która przyszła z siatką pełną butelek i stoi w kolejce za trzema innymi osobami z identycznym problemem to doświadczenie zniechęcające na tyle, żeby następnym razem wyrzucić butelki do żółtego pojemnika i zapomnieć o 50 groszach.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Transformacja ekologiczna nie jest napędzana przez tych, którzy o niej najgłośniej mówią. Jest napędzana przez tych, którzy po prostu robią – cicho, systematycznie, z nawyku. Seniorka, która oddaje butelki co tydzień, nie wrzuca tego na Instagram. Nie opisuje się jako eko. Nie zna słowa cyrkularność. Robi to, bo 50 groszy to 50 groszy, bo butelki się nie wyrzuca i bo tak ją nauczono.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
15.05.2026 18:15
Tagi: butelkomatsegregacja odpadówSystem kaucyjny
REKLAMA
Najnowsze
17:32
Przerażająca asteroida pędzi ku Ziemi. Będzie ekstremalnie blisko
Aktualizacja: 2026-05-15T17:32:46+02:00
17:25
Aktualizujesz komputer i robi się cicho. To groźniejsze, niż myślisz
Aktualizacja: 2026-05-15T17:25:49+02:00
17:09
Używane wagony z Niemiec zawstydziły. Zrobiło się trochę niezręcznie
Aktualizacja: 2026-05-15T17:09:55+02:00
16:40
AMD ulepsza stare karty graficzne. Za darmo
Aktualizacja: 2026-05-15T16:40:20+02:00
16:30
Nie aktualizuj Spotify. Tej zmiany nie uda się odzobaczyć
Aktualizacja: 2026-05-15T16:30:51+02:00
16:27
Szyfrowanie Windowsa złamane. Badacze nie są pewni, jak to możliwe
Aktualizacja: 2026-05-15T16:27:41+02:00
15:07
iPhone 17 w niesamowitej cenie. Nie możesz tego przegapić
Aktualizacja: 2026-05-15T15:07:22+02:00
14:46
Polska armia dostała własne oczy na orbicie. MikroSAR właśnie zmienia zasady gry
Aktualizacja: 2026-05-15T14:46:49+02:00
13:37
Xbox ma nowy kontroler. Wygląda dziwnie
Aktualizacja: 2026-05-15T13:37:48+02:00
13:13
Kultowy fast-food wchodzi do Polski. Już widzę te kolejki i szał w komentarzach
Aktualizacja: 2026-05-15T13:13:57+02:00
12:26
mObywatel z genialnym ułatwieniem. Koniec narzekania na wolny internet
Aktualizacja: 2026-05-15T12:26:19+02:00
11:51
Szukasz prezentu na komunię? Hulajnogi Ausom rozbiją bank
Aktualizacja: 2026-05-15T11:51:14+02:00
11:46
Borsuki przeszły poważny test. Wrzucili je na głęboką wodę
Aktualizacja: 2026-05-15T11:46:08+02:00
11:34
Eksperymentalna prognoza pogody na lato. Jedno hasło stale się powtarza
Aktualizacja: 2026-05-15T11:34:34+02:00
11:13
Rosyjska rakieta może spaść w Polsce. Wydano ostrzeżenie dla części kraju
Aktualizacja: 2026-05-15T11:13:03+02:00
10:54
Wielki sukces polskiej zbrojeniówki. Duża umowa podpisana
Aktualizacja: 2026-05-15T10:54:35+02:00
10:14
Mówią, że system kaucyjny zabija sprzedaż. Gigant oskarża Polskę
Aktualizacja: 2026-05-15T10:14:43+02:00
9:26
Zakłócenia nad Bałtykiem. Żeglarze muszą wrócić do zwykłych map 
Aktualizacja: 2026-05-15T09:26:15+02:00
9:01
Lewandowski ma zarobić 90 mln euro. Polakom pękła żyłka
Aktualizacja: 2026-05-15T09:01:51+02:00
9:00
Zabrałem smartwatch w daleką podróż. Ułatwił mi życie, ale jedno mnie zaskoczyło
Aktualizacja: 2026-05-15T09:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA