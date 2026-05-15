REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iPhone 17 w niesamowitej cenie. Nie możesz tego przegapić

Sklep Allegro ma potężną promocję na iPhone’a 17. Najnowszy bazowy model Apple można kupić o 650 zł taniej. Tak tanio jeszcze nie było.

Albert Żurek
iPhone 17 w niesamowitej cenie. Nie możesz tego przegapić
REKLAMA

Smartfony Apple’a nawet wiele miesięcy od premiery trzymają cenę ustaloną przez producenta. W związku z czym podstawowy iPhone 17 w wielu sklepach wciąż kosztuje 3999 zł. Allegro znowu pokazuje, że umie zrobić dobrą promocję. Polecam się jednak pospieszyć – oferta będzie mocno ograniczona.

REKLAMA

iPhone 17 za 3349 zł. Niesamowita cena

Oficjalny sklep Allegro z okazji trwającej wyprzedaży Smart! Week uruchomi świetną promocję na iPhone’a 17 w wersji 256 GB w kolorze Mist Blue (niebieskim). Urządzenie w piątek o godz. 18:00 będzie dostępne w rekordowo dobrej cenie 3349 zł. Mówimy zatem o przecenie na poziomie 650 zł lub, jak kto woli, 16%. Aby skorzystać z promocji, należy mieć aktywny pakiet Allegro Smart!

Smartfon w tej wersji domyślnie w innych sklepach z elektroniką kosztuje 3999 zł, więc różnica jest naprawdę zauważalna. Co prawda sklepy internetowe sprzedają iPhone’y 17 w znacznie niższych cenach (typu 3600 zł), lecz najczęściej są to urządzenia, które nie pochodzą z oficjalnej dystrybucji Apple’a.

REKLAMA
Oferta w piątek od 18:00
Allegro
iPhone 17 za 3349 zł
Allegro

Zaufane sklepy, takie jak Media Expert, czasami zapewniają pomniejsze obniżki typu 200 zł (3799 zł), natomiast w tym przypadku mamy aż 650 zł. Z zaufanego sklepu i na sprawdzonej platformie. Lepszej oferty nie znajdziecie, więc polecam się pospieszyć. Gdy tylko Allegro uruchomi promocję, liczba egzemplarzy w obniżonej cenie będzie ograniczona do kilkuset sztuk. Zasada jest prosta: kto pierwszy, ten lepszy.

REKLAMA

Czytaj też:

iPhone 17 za 3999 zł jest świetnym telefonem. Za 3349 zł jest genialny

iPhone 17 to trzeci najtańszy model obecnej generacji smartfonów Apple’a. Pierwszy jest oczywiście tańszy iPhone 17e, będący odświeżonym iPhonem 14 z 2021 r. Drugie miejsce zajmuje iPhone Air, który w ostatnich miesiącach zauważalnie staniał z poziomu 5299 zł do ok. 3900 zł ze względu na niskie zainteresowanie urządzeniem.

Trzecim najtańszym urządzeniem jest omawiany iPhone 17, który jednocześnie stanowi najbardziej opłacalną opcję zakupu telefonu Apple’a. W cenie 3999 zł sprzęt oferuje niemal wszystko, czego potrzebuje przeciętny użytkownik: dwa dobre aparaty z tyłu 48 Mpix, ulepszony obiektyw przedni 18 Mpix Center Stage, niemal najlepszy procesor A19, 256 GB pamięci na dane oraz nowy ekran 6,3 cala z częstotliwością odświeżania 120 Hz wyciągnięty z droższego iPhone’a 17 Pro.

REKLAMA

Właściwie względem bardziej zaawansowanego modelu tracimy jeden aparat, moduł LiDAR oraz nowocześniejszy wygląd z aluminiową obudową. W cenie 3349 zł sprzęt jest o ok. 2500 zł tańszy względem 17 Pro. Moim zdaniem kupno wyższej wersji nie ma sensu, jeśli mamy do dyspozycji taką promocję.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
15.05.2026 15:07
Tagi: AllegroAllegro Smart WeekAppleiPhonepromocje
REKLAMA
Najnowsze
14:46
Polska armia dostała własne oczy na orbicie. MikroSAR właśnie zmienia zasady gry
Aktualizacja: 2026-05-15T14:46:49+02:00
13:37
Xbox ma nowy kontroler. Wygląda dziwnie
Aktualizacja: 2026-05-15T13:37:48+02:00
13:13
Kultowy fast-food wchodzi do Polski. Już widzę te kolejki i szał w komentarzach
Aktualizacja: 2026-05-15T13:13:57+02:00
12:26
mObywatel z genialnym ułatwieniem. Koniec narzekania na wolny internet
Aktualizacja: 2026-05-15T12:26:19+02:00
11:51
Szukasz prezentu na komunię? Hulajnogi Ausom rozbiją bank
Aktualizacja: 2026-05-15T11:51:14+02:00
11:46
Borsuki przeszły poważny test. Wrzucili je na głęboką wodę
Aktualizacja: 2026-05-15T11:46:08+02:00
11:34
Eksperymentalna prognoza pogody na lato. Jedno hasło stale się powtarza
Aktualizacja: 2026-05-15T11:34:34+02:00
11:13
Rosyjska rakieta może spaść w Polsce. Wydano ostrzeżenie dla części kraju
Aktualizacja: 2026-05-15T11:13:03+02:00
10:54
Wielki sukces polskiej zbrojeniówki. Duża umowa podpisana
Aktualizacja: 2026-05-15T10:54:35+02:00
10:14
Mówią, że system kaucyjny zabija sprzedaż. Gigant oskarża Polskę
Aktualizacja: 2026-05-15T10:14:43+02:00
9:26
Zakłócenia nad Bałtykiem. Żeglarze muszą wrócić do zwykłych map 
Aktualizacja: 2026-05-15T09:26:15+02:00
9:01
Lewandowski ma zarobić 90 mln euro. Polakom pękła żyłka
Aktualizacja: 2026-05-15T09:01:51+02:00
9:00
Zabrałem smartwatch w daleką podróż. Ułatwił mi życie, ale jedno mnie zaskoczyło
Aktualizacja: 2026-05-15T09:00:00+02:00
8:21
Tańszy Netflix z reklamami wchodzi do Polski. Firma podała datę
Aktualizacja: 2026-05-15T08:21:44+02:00
7:45
Google tnie darmowe miejsce w chmurze. Ale jest sposób, żeby dostać więcej
Aktualizacja: 2026-05-15T07:45:52+02:00
7:00
Steve Jobs miałby ubaw. OpenAI porywa się na Apple'a
Aktualizacja: 2026-05-15T07:00:00+02:00
6:50
Druk UV dla każdego. Po co ci eufyMake E1?
Aktualizacja: 2026-05-15T06:50:37+02:00
6:21
Potężne turbulencje deformują obrazy gwiazd. Winna jest nasza galaktyka
Aktualizacja: 2026-05-15T06:21:00+02:00
6:16
Polska zbrojeniówka nie wyrabia. Rząd patrzy na rolnictwo
Aktualizacja: 2026-05-15T06:16:00+02:00
6:11
Państwo wyrzuciło gotówkę. Teraz do niej wraca i mówi, co poszło nie tak
Aktualizacja: 2026-05-15T06:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA