iPhone 17 w niesamowitej cenie. Nie możesz tego przegapić

Ładowanie...

Smartfony Apple’a nawet wiele miesięcy od premiery trzymają cenę ustaloną przez producenta. W związku z czym podstawowy iPhone 17 w wielu sklepach wciąż kosztuje 3999 zł. Allegro znowu pokazuje, że umie zrobić dobrą promocję. Polecam się jednak pospieszyć – oferta będzie mocno ograniczona.

REKLAMA

iPhone 17 za 3349 zł. Niesamowita cena

Oficjalny sklep Allegro z okazji trwającej wyprzedaży Smart! Week uruchomi świetną promocję na iPhone’a 17 w wersji 256 GB w kolorze Mist Blue (niebieskim). Urządzenie w piątek o godz. 18:00 będzie dostępne w rekordowo dobrej cenie 3349 zł. Mówimy zatem o przecenie na poziomie 650 zł lub, jak kto woli, 16%. Aby skorzystać z promocji, należy mieć aktywny pakiet Allegro Smart!

Smartfon w tej wersji domyślnie w innych sklepach z elektroniką kosztuje 3999 zł, więc różnica jest naprawdę zauważalna. Co prawda sklepy internetowe sprzedają iPhone’y 17 w znacznie niższych cenach (typu 3600 zł), lecz najczęściej są to urządzenia, które nie pochodzą z oficjalnej dystrybucji Apple’a.

REKLAMA

Oferta w piątek od 18:00 iPhone 17 za 3349 zł Allegro

Zaufane sklepy, takie jak Media Expert, czasami zapewniają pomniejsze obniżki typu 200 zł (3799 zł), natomiast w tym przypadku mamy aż 650 zł. Z zaufanego sklepu i na sprawdzonej platformie. Lepszej oferty nie znajdziecie, więc polecam się pospieszyć. Gdy tylko Allegro uruchomi promocję, liczba egzemplarzy w obniżonej cenie będzie ograniczona do kilkuset sztuk. Zasada jest prosta: kto pierwszy, ten lepszy.

REKLAMA

Czytaj też:

iPhone 17 za 3999 zł jest świetnym telefonem. Za 3349 zł jest genialny

iPhone 17 to trzeci najtańszy model obecnej generacji smartfonów Apple’a. Pierwszy jest oczywiście tańszy iPhone 17e, będący odświeżonym iPhonem 14 z 2021 r. Drugie miejsce zajmuje iPhone Air, który w ostatnich miesiącach zauważalnie staniał z poziomu 5299 zł do ok. 3900 zł ze względu na niskie zainteresowanie urządzeniem.

Trzecim najtańszym urządzeniem jest omawiany iPhone 17, który jednocześnie stanowi najbardziej opłacalną opcję zakupu telefonu Apple’a. W cenie 3999 zł sprzęt oferuje niemal wszystko, czego potrzebuje przeciętny użytkownik: dwa dobre aparaty z tyłu 48 Mpix, ulepszony obiektyw przedni 18 Mpix Center Stage, niemal najlepszy procesor A19, 256 GB pamięci na dane oraz nowy ekran 6,3 cala z częstotliwością odświeżania 120 Hz wyciągnięty z droższego iPhone’a 17 Pro.

REKLAMA

Właściwie względem bardziej zaawansowanego modelu tracimy jeden aparat, moduł LiDAR oraz nowocześniejszy wygląd z aluminiową obudową. W cenie 3349 zł sprzęt jest o ok. 2500 zł tańszy względem 17 Pro. Moim zdaniem kupno wyższej wersji nie ma sensu, jeśli mamy do dyspozycji taką promocję.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 15.05.2026 15:07

Ładowanie...

REKLAMA