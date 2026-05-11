TikTok, ale z filmami i serialami. Koniec z szukaniem, co obejrzeć

Amazon postanowił dodać funkcję Clips do Prime Video. To ogromne ułatwienie pomagające uporać się z największym problemem obecnych platform VOD - ogromu treści do wyboru.

Amazon Prime Video wyświetli krótkie wycinki filmów i seriali jak TikTok

Każdy, kto korzysta z platform VOD typu Netflix czy Disney+, powinien znać uczucie niekończącego się klikania pilotem w celu wyszukania najlepszego filmu na wieczór. Bogaty wybór oferty, obejmujący kilkaset opcji, wcale tutaj nie pomaga.

Amazon Clips ma być rozwiązaniem tego problemu. To właściwie osobny kanał w aplikacji mobilnej na telefony i tablety, dostępny w dolnej części strony głównej serwisu w formie karuzeli klipów. Skrawki filmów oraz seriali są wyświetlane w jednym wierszu, który przesuwamy w prawą stronę. Użytkownik zamiast statycznej okładki widzi klatkę z materiału oraz jego tytuł.

Klipy w aplikacji Amazon Prime Video

Kliknięcie materiału uruchamia wideo dostosowane do pionowych proporcji telefonu, które trwa maksymalnie kilkadziesiąt sekund. Korzystający ma możliwość wykonania kilku interakcji: może przejść do oglądania całości, wypożyczyć lub wykupić dany tytuł, zapisać go na listę "do obejrzenia", a także polubić i udostępnić znajomemu.

Całość działa niczym TikTok czy YouTube Shorts – sterowanie polega na przełączaniu kolejnych materiałów gestem przesunięcia w górę. Jeśli wyświetlony skrawek filmu lub serialu nam się nie podoba, możemy błyskawicznie przejść do następnego i tak w kółko, aż znajdziemy coś, co przykuje naszą uwagę. Tablica z krótkimi klipami na Amazon Prime Video bazuje na historii oglądania. Powinna zatem proponować treści, które są zgodne z naszymi zainteresowaniami.

Narzędzie wprowadzone przez Amazon Prime już wcześniej wdrożyli do swoich aplikacji twórcy Disney+ oraz Netfliksa. Amazon podszedł do sprawy podobnie jak konkurencja i w pierwszej kolejności rozwiązanie to udostępnił użytkownikom z USA. Firma twierdzi jednak, że pełna dostępność planowana jest na lato 2026 r. – w tym czasie skorzystać powinniśmy z niej również my w Europie i Polsce.

Obecnie wciąż czekamy, aż Disney+ i Netflix wprowadzą te funkcje na polski rynek. Mimo wszystko można zauważyć tu genialny trend wśród twórców serwisów VOD, którzy chcą ułatwić kwestię znajdowania treści bez konieczności wykorzystywania zewnętrznych narzędzi i platform.

Albert Żurek 11.05.2026 18:09

