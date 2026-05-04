Jedna z najlepszych gier trafia na Maca. Wololo!

Age of Empires II: Definitive Edition trafi na komputery z macOS-em już 28 maja - w pełnej krasie, z 4K, dodatkami i całym dobrodziejstwem współczesnego AoE II.

Maciej Gajewski
Age of Empires II Mac
Age of Empires II to dla wielu graczy coś więcej niż RTS - to instytucja. Gra, która przez ćwierć wieku nie tylko się nie zestarzała, ale wręcz wypiękniała dzięki kolejnym remasterom, dodatkom i społeczności, która nigdy nie pozwoliła jej umrzeć. A teraz, po latach kombinowania z Wine, Parallels czy innymi protezami, Age of Empires II: Definitive Edition wreszcie trafia na macOS-a jako natywna produkcja. Premiera odbędzie się 28 maja, na początek na Steamie, a wersja z Mac App Store pojawi się później w tym roku.

To nie jest minimalistyczny port byle jakoś działał. Microsoft się postarał

MacOS dostaje wszystko co najlepsze z innych platform, czyli odświeżoną w 2019 r. edycję z grafiką w 4K, remasterowaną ścieżką dźwiękową i - co najważniejsze - trzema dużymi dodatkami w zestawie: Lords of the West, Dawn of the Dukes oraz Dynasties of India. To oznacza, że już na starcie gracze dostają komplet cywilizacji, kampanii i poprawek, które obowiązują dziś na Windowsie. Od pierwszego dnia dostępne będą także wszystkie DLC, w tym świeżutkie The Last Chieftains, które przenosi graczy do średniowiecznej Ameryki Południowej.

Warto też zauważyć, że port powstał we współpracy z Feral Interactive - studiem, które od lat specjalizuje się w przenoszeniu dużych gier na macOS-a i Linuxa. To dobra wiadomość, bo Feral ma reputację firmy, która nie wypuszcza półproduktów. Wszystko to brzmi aż za dobrze. Bo niezależnie jak na to spojrzeć, po raz pierwszy od lat użytkownicy Maców dostają pełnoprawną, nowoczesną wersję jednego z najważniejszych RTS-ów w historii - bez kombinowania, półśrodków czy bawienia się w emulację czy wirtualizacje.

Age of Empires II jest tak po prostu świetne

To klasyczny przedstawiciel gatunku RTS - strategii czasu rzeczywistego, w której gracz buduje swoje średniowieczne imperium od zera. Zaczyna od kilku chłopów i skromnej osady, by z czasem rozwinąć ją w potężne królestwo z zamkami, armią i rozwiniętymi technologiami. Kluczowe jest tu zarządzanie zasobami: drewnem, złotem, kamieniem i żywnością. Każda decyzja - czy inwestować w ekonomię, czy w wojsko - może przesądzić o wyniku bitwy. To gra, która wymaga planowania, refleksu i znajomości mechaniki, ale też daje ogromną satysfakcję z dobrze przeprowadzonej kampanii lub zwycięstwa w sieciowym starciu.

Age of Empires II wyróżnia się nie tylko skalą, lecz także klimatem. Kampanie pozwalają wcielić się w postacie historyczne - od Joanny d’Arc po Saladyna - i przeżyć ich losy w formie interaktywnych opowieści. Każda cywilizacja ma własne jednostki, architekturę i styl gry, co sprawia, że nawet po setkach godzin wciąż można odkrywać nowe strategie. To właśnie ta mieszanka historii, taktyki i emocji sprawiła, że gra z 1999 r. wciąż żyje - a jej współczesna edycja Definitive Edition pokazuje, że klasyka może być równie świeża jak nowości z 2026 r.

Maciej Gajewski
04.05.2026 17:04
Tagi: Age of EmpiresMicrosoftXbox Game Studios
