To zżera pamięć twojego telefonu. Google wyjaśnia

Jeśli w ostatnich tygodniach zauważyłeś, że na twoim Pixelu, Samsungu czy OnePlusie nagle zaczęły znikać gigabajty pamięci, to już znamy jednego z potencjalnych winowajców: to AICore, czyli systemowy komponent Androida odpowiedzialny za obsługę modeli AI, takich jak Gemini Nano.

Dlaczego AICore zajmuje tyle miejsca? Skarg było tyle, że aż musiał powstać dokument pomocy technicznej Google’a

Według informacji od Google’a AICore potrafi tymczasowo przechowywać dwie wersje modelu AI naraz - starą i nową. Dzieje się tak podczas aktualizacji modeli w tle. System trzyma poprzednią wersję nawet do trzech dni, aby w razie błędu można było szybko wrócić do stabilnego wydania, bez konieczności ponownego pobierania wielogigabajtowych plików przy słabym zasięgu. Dopiero gdy Android upewni się, że nowy model działa poprawnie to stara wersja jest automatycznie usuwana. Czyli że AICore może „spuchnąć” nawet do kilku gigabajtów… i to całkowicie normalne. Przynajmniej zdaniem Google’a.

AICore pojawił się wraz z Androidem 14 i pełni rolę centralnego menedżera modeli AI. To on pobiera, aktualizuje i uruchamia modele wykorzystywane przez funkcje takie jak Magiczne Tworzenie w Wiadomościach Google, podsumowania w Dyktafonie, Pixel Screenshots, Pixel Studio czy Inteligentne odpowiedzi. Najpierw trafił na Pixela 8 Pro, ale dziś działa już na wielu nowszych urządzeniach Samsunga, OnePlusa czy Xiaomi.

W sieci nie brakuje głosów sfrustrowanych użytkowników, którzy widzą, jak AICore potrafi „zjeść” nawet 10 GB pamięci. Nie pomaga fakt, że nie da się go normalnie odinstalować, bo to aplikacja systemowa. Można jedynie wyłączyć ją w ustawieniach i usunąć aktualizacje, co usuwa pobrane modele - ale tylko do czasu, aż system pobierze je ponownie.

Dodatkowo na niektórych urządzeniach, jak Pixel 8 Pro, Android rezerwuje część RAM-u specjalnie dla AICore i procesora Tensor, co również bywa zauważalne w codziennym działaniu.

Czy można coś z tym zrobić?

Google radzi, by w razie problemów z pamięcią korzystać z klasycznych metod czyszczenia przestrzeni dyskowej - usuwania niepotrzebnych plików, czyszczenia cache czy automatycznego archiwizowania rzadko używanych aplikacji.

Nie rozwiązuje to jednak sedna sprawy: AICore jest integralną częścią Androida i będzie rosnąć wraz z rozwojem funkcji AI. Modele takie jak Gemini Nano nie są małe - a im bardziej Google będzie pchać AI na urządzenie, tym większy będzie apetyt systemu na gigabajty.

Jeśli masz telefon z 128 GB pamięci i lubisz trzymać dużo zdjęć, filmów czy gier, możesz zacząć się nieco obawiać. AICore to nie malware - ale jest ciężkie. I będzie jeszcze cięższe.

Maciej Gajewski 04.05.2026 16:51

