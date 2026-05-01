Czujesz to? Twój laptop właśnie przyspieszył

Świeżoopublikowana aktualizacja Windowsa 11 skupia się przede wszystkim na realnych usprawnieniach wydajnościowych, a nie na kosmetyce. Microsoft sam potwierdza, że to jedna z tych łatek, które mają sprawić, że komputer po prostu działa szybciej.

Maciej Gajewski
Windows 11 od dłuższego czasu potrzebował konkretów, a nie kolejnych wizualnych poprawek. KB5083631 to właśnie taki pakiet - zestaw mniejszych, ale odczuwalnych optymalizacji, które razem składają się na system bardziej responsywny i mniej irytujący w codziennym użyciu.

Najbardziej zauważalna zmiana dotyczy szybszego uruchamiania aplikacji startowych po zalogowaniu. Microsoft podaje wprost, że proces ten został zoptymalizowany, co powinno być szczególnie widoczne na komputerach z wieloma programami działającymi w tle. W praktyce oznacza to krótszy czas rozkręcania się systemu po starcie - coś, co użytkownicy Windowsa odczuwają każdego dnia.

Drugim dużym obszarem jest poprawiona responsywność interfejsu

Windows 11 26H1 - Eksplorator plików

Microsoft wskazuje na mniejsze opóźnienia podczas logowania, przełączania widoków, korzystania z Widoku zadań czy menu Paska zadań. Aktualizacja poprawia też spójność działania funkcji eksploratora plików i eliminuje sytuacje, w których proces explorer.exe nie zwalniał zasobów po zamknięciu okna - co przekłada się na lepsze zarządzanie pamięcią.

Warto też zwrócić uwagę na usprawnienia w Delivery Optimization, czyli mechanizmie odpowiedzialnym za pobieranie aktualizacji. Microsoft twierdzi, że proces ten zużywa teraz mniej RAM-u, co powinno zmniejszyć ryzyko „przycięć” podczas pobierania dużych pakietów.

Ważne są też w Eksploratorze plików, które mają zwiększyć jego stabilność i przewidywalność - od lepszego działania podglądów po bardziej niezawodną nawigację między folderami. Microsoft chwali się również poprawioną obsługą profili kolorów monitorów, co może zainteresować twórców i osoby pracujące na wielu ekranach. System ma lepiej zapamiętywać ustawienia po restarcie i stabilniej współpracować z różnymi konfiguracjami wyświetlaczy.

Windows 11 26H1 - zarządzanie profilami kolorów wyświetlaczy

Na koniec warto wspomnieć o usprawnieniach w wyświetlaniu informacji o dużych wolumenach w ustawieniach pamięci masowej - według Microsoftu ta sekcja ładuje się teraz szybciej, co może mieć znaczenie dla użytkowników pracujących na wieloterabajtowych dyskach.

KB5083631 nie jest aktualizacją, która zmienia Windowsa 11 w nowy system

Ale to jedna z tych łatek, które realnie poprawiają codzienne doświadczenie - system szybciej startuje, szybciej reaguje, lepiej zarządza pamięcią i stabilniej działa w kluczowych miejscach. A to właśnie takie zmiany, choć mało widowiskowe, decydują o tym, czy użytkownik po prostu lubi korzystać z komputera.

01.05.2026 16:30
