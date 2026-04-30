Wi-Fi i Bluetooth wariują w Windows 11. Tym razem to nie wina Microsoftu

Intel, odpowiedzialny za moduły łączności w naszych komputerach, potwierdził, że sterowniki powodują konflikty w działaniu różnych technologii połączenia bezprzewodowego. Aby naprawić problemy, należy wykonać kilka kluczowych kroków. Co właściwie nie działa i jak można zidentyfikować te błędy?

Intel potwierdza: Wi-Fi i Bluetooth w Windows 11 mogą nie działać poprawnie

W systemie Windows 11 może dojść do nietypowego konfliktu między dwiema różnymi łącznościami: Wi-Fi oraz Bluetooth. Problem pojawia się głównie wtedy, gdy obie technologie konkurują o ten sam kanał bezprzewodowy.

Jakich utrudnień powinni oczekiwać użytkownicy? Czasami, gdy korzysta się z komputera i słucha utworu na słuchawkach Bluetooth, urządzenie znika z menu szybkich ustawień – nie można go wtedy znaleźć ani nim zarządzać. Problematyczne bywają też opóźnienia dźwięku Bluetooth w momencie, gdy połączenie Wi-Fi jest aktywne. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy słuchawki oraz sieć domowa wykorzystują częstotliwość 2,4 GHz w tym samym pomieszczeniu.

Intel w opisie aktualizacji podkreśla, że nowy sterownik ma zapewnić wyższą stabilność systemu oraz połączenia, a także umożliwić jednoczesne działanie obu tych technologii. Dotyczy to jednak głównie nowszych urządzeń z komponentami Intela obsługującymi np. Wi-Fi 7. Aby wyeliminować błędy, potrzebna będzie aktualizacja sterownika Wi-Fi do wersji 24.40.0, a Bluetooth do wersji 24.40.0.3.

Aby je pobrać, wystarczy uruchomić usługę Windows Update na swoim urządzeniu. Wszystkie istotne aktualizacje sterowników powinny pojawić się tam automatycznie.

Windows 11 też może powodować własne problemy z Wi-Fi czy Bluetooth

Problemy z łącznością bezprzewodową w laptopach nie zawsze wynikają ze sterownika dostawcy modułu. Sam system Windows 11 również może być sprawcą. Wystarczy spojrzeć na sytuację z ubiegłego miesiąca, w której Microsoft potwierdził problemy z wadliwymi uaktualnieniami sterowników systemu operacyjnego.

Jednocześnie gigant zapowiedział, że zamierza poprawić ich jakość, zmniejszyć liczbę awarii wynikających z błędów Windowsa oraz ściślej współpracować z dostawcami sprzętu, aby zapewniać użytkownikom jak najbardziej niezawodne działanie urządzeń. Na początku roku Microsoft wdrożył już plan naprawczy, ponieważ sterowniki stanowią kluczowy komponent w każdym systemie.

Albert Żurek 30.04.2026 20:29

