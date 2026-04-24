WhatsApp będzie jak Messenger. Spodoba się wam

WhatsApp wprowadzi kultową funkcję Messengera, która jest dostępna w tamtym komunikatorze praktycznie od zawsze. Chodzi o dymki, które można albo uwielbiać, albo nienawidzić.

Albert Żurek
Messenger WhatsApp dymki
W najnowszej testowej aktualizacji WhatsAppa w wydaniu na Androida zauważono, że twórcy wdrożyli funkcję dymków powiadomień. Rozwiązanie to jest dobrze znane z Messengera, a teraz będzie jeszcze szerzej dostępne. Na ekranie będziemy mogli trzymać dymki z obu tych komunikatorów jednocześnie.

WhatsApp inspiruje się Messengerem i wprowadza dymki czatów

Dymki Messengera są dostępne już od 2013 roku. Z perspektywy użytkownika rozwiązanie to jest proste i przydatne. Polega na tym, że jeśli otrzymamy wiadomość, czat wyświetla się w formie pływającej ikonki ze zdjęciem profilowym nadawcy. Bąbelki najczęściej pojawiają się wzdłuż bocznych krawędzi ekranu.

Kliknięcie ikony powoduje przejście do pływającego okna rozmowy. Pozwala to na prowadzenie wielu czatów jednocześnie i nie wymaga otwierania samej aplikacji. Największym udogodnieniem jest fakt, że dymki działają ponad innymi programami, więc nie trzeba wychodzić np. z przeglądarki internetowej, aby komuś odpisać.

Teraz tę funkcję zauważono w testowej wersji WhatsAppa. Dymki w drugim komunikatorze Mety – tym bazującym na numerach telefonu – działają na identycznej zasadzie. Opierają się na pływającym oknie, dzięki czemu bez problemu można pisać ze znajomymi podczas korzystania z innych aplikacji. Bąbelki wyświetlane przez program posiadają ikonę wskazującą, że mamy do czynienia właśnie z powiadomieniem z WhatsAppa.

Po otwarciu dymka użytkownik zobaczy kompaktową wersję WhatsAppa zachowującą wszystkie funkcjonalności: pisanie, wysyłanie zdjęć, załączników, wiadomości głosowych, a nawet dzwonienie. Wszystko to zrobimy bez faktycznego uruchamiania pełnej aplikacji z ekranu głównego.

WhatsApp jest jednak dopiero w fazie testów tego rozwiązania. Trudno zatem powiedzieć, kiedy funkcja stanie się ogólnodostępna dla wszystkich użytkowników Androida. Warto dodać, że na iPhone’ach Messenger nie pozwala na wyświetlanie dymków, więc nie ma co liczyć na podobną funkcję WhatsAppa na systemie iOS.

Android 17 zamieni niemal wszystkie aplikacje w dymki

W nadchodzącej wersji Androida 17 Google ma dodać funkcję, dzięki której niemal każda aplikacja będzie mogła działać w formie dymka. Rozwiązanie będzie proste do wdrożenia przez deweloperów dzięki ustandaryzowanym narzędziom, pozwalającym aplikacjom pracować nad innymi programami.

24.04.2026 15:13
