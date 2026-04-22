WhatsApp z płatnym abonamentem. Idiotyczny dodatek dla "bananów"

WhatsApp potwierdził wdrożenie płatnego abonamentu do komunikatora. Dzięki niemu będziesz mógł poczuć się lepiej niż inni znajomi, za sprawą ekskluzywnych funkcji.

Albert Żurek
WhatsApp abonament płatny
WhatsApp od zarania dziejów był darmowym komunikatorem internetowym wspieranym przez Metę. Marka matka Facebooka jednak zaczęła szukać nowych sposobów na zarobek, wprowadzając płatne abonamenty Facebooka i Instagrama. Teraz podobna nowość przejdzie do WhatsAppa. Użytkownicy jednak dostaną znacznie więcej przydatnych opcji.

WhatsApp Plus to komunikator w wersji płatnej

Meta potwierdziła, że już pracuje nad nowym abonamentem WhatsApp Plus. Rozwiązanie jest obecnie testowane w mocno ograniczonym gronie testerów, którzy wyrażają swoje opinie na temat nowości. 

Subskrypcja ma ulepszyć podstawowe możliwości aplikacji. Nie wniesie jednak rewolucyjnych funkcji, które znacząco zmieniają doświadczenia z korzystania komunikatora. Zamiast tego doda kilka głównie kosmetycznych zmian:

  • wysyłanie naklejek premium;
  • zmiana motywu aplikacji;
  • dostosowanie ikony WhatsAppa (na ekranie głównym telefonu);
  • przypinanie czatów do 20 czatów, które zawsze będą na samej górze strony z rozmowami;
  • dostęp do niestandardowych dzwonków;
  • ulepszenie listy czatów.

Oznacza to, iż Meta podchodzi do subskrypcji w sposób nieinwazyjny dla darmowych użytkowników. Nie ogranicza im możliwości aplikacji np. pod względem maksymalnego rozmiaru wysyłanych plików czy ograniczeń rozdzielczości strumieniowania ekranu na żywo tak jak robią to inne komunikatory internetowe. Zamiast tego skupia się na pomniejszych ulepszeniach, których większość z nas właściwie nie potrzebuje.

No, chyba że chcemy zaimponować na grupce znajomych specjalnymi naklejkami premium. Chociaż wątpię, czy na pewno jest tu czym imponować. Z pewnością opcja zmiany ikonki z klasycznej zielonej czy motywu interfejsu jest tu miłym akcentem. Nawet pomio że w czatach od zawsze możemy zmieniać motywy rozmów, także na takie generowane przez sztuczną inteligencję. 

Ile będzie kosztował płatny WhatsApp?

Obecnie Meta nie potwierdza ceny subskrypcji. Specjaliści w kwestii WhatsAppa z serwisu WABetaInfo uważają, że abonament w Europie ma kosztować ok. 2,49 euro/mies. Czyli w Polsce ok. 10 zł/mies. Nie będzie to zatem wyjątkowo drogi abonament. Nie wiemy też kiedy zostanie udostępniony dla wszystkich. Subskrypcja na Facebooku i Instagramie pozwalająca pozbyć się reklam jest możliwa do nabycia w Polsce, więc i tym razem powinno być podobnie.

Albert Żurek
22.04.2026 06:34
