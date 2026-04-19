Nowy telefon Trumpa wygląda jak wygenerowany przez AI. Brak słów

Kiedy piszemy newsy o smartfonach, z reguły jest to delikatnie monotonne - rynek jest przewidywalny, producenci mają własne utarte schematy i wzorce, którymi podążają, a całości dopełniają informatorzy sypiącymi przeciekami jak z rękawa. Dlatego wręcz uwielbiam pisać o smartfonie Donalda Trumpa. Fakt, to elektrośmieć - ale przynajmniej za każdym razem mówiąc o tym samym modelu piszę o innym urządzeniu.

Tym razem złoty telefon Trumpa wygląda jak odrzut z ChataGPT

T1 Phone przeszedł długą drogę od bycia podróbką podróbki iPhone'a, poprzez bycie etui Spigena do Galaxy S24 Ultra, aż po prawdopodobnie ostatnią inkarnację. Która choć wygląda całkiem jak znany mediom prototyp, to pokazuje, że Trump nie tylko politykę robi z pomocą AI slopu.

Minionej nocy Trump Mobile gruntownie przebudowało swoją stronę internetową, wprowadzając do niej nowe logo, nowy wygląd, a także nowe rendery smartfona T1 Phone. Telefon przedstawiony na ilustracjach wygląda bardzo podobnie do urządzenia, którym przed dziennikarzami chwalili się wysoko postawieni pracownicy Trump Mobile.

Właściwie to powinnam napisać "rendery" i "ilustracje", bo raczej mamy tu do czynienia z przeróbką wykonaną z użyciem AI, a nie renderem wykonanym w oprogramowaniu 3D. Grafiki pokazane przez Trump Mobile są naszpikowane zniekształceniami typowymi dla obrazów generowanych przez AI. Widoczne jest to zwłaszcza na drugiej z grafik.

Podobnie jak wszystkie poprzednie wersje, tak i trzecie ucieleśnienie T1 Phone jest w całości pokryty złotą farbą. W przeciwieństwie do modelu pokazywanego The Verge na kamerce - który miał ogromne logo T1 - tył obudowy wieńczy flaga Stanów Zjednoczonych z podpisem "Trump Mobile".

Oprócz samej strony, odświeżenia doczekała się także specyfikacja telefonu. Widoczny na grafikach potrójny zestaw aparatów z tyłu zawiera główny aparat o rozdzielczości 50 megapikseli, teleobiektyw z 2-krotnym zbliżeniem oraz ultraszerokokątny aparat o rozdzielczości 8 megapikseli. Na froncie znajdziemy ekran OLED o przekątnej 6,78 cali oraz aparat do selfie 50 megapikseli. Wewnątrz T1 Phone znajduje się bliżej nieokreślony czipset z rodziny Snapdragon 7, 512 GB miejsca na dane, system Android 15, a całości dopełnia bateria 5000 mAh z ładowaniem 30 W.

Smartfon nadal oferowany jest w promocyjnej cenie 499 dol. (ok. 1800 zł), która ma zostać zwiększona po premierze telefonu. Jaka będzie to cena i kiedy premiera? Tego wciąż nie wiadomo. Do tego ze strony zniknęła wcześniej obecna fraza "Jeszcze w tym roku", pomimo faktu że urządzenie zgłoszono certyfikacji Federalnej Komisji Łączności, a konglomerat Donalda Trumpa wystąpili z wnioskiem o rejestrację nowych znaków towarowych związanych z działalnością Trump Mobile.

Nie wierzę abyśmy doczekali premiery T1 Phone - zarabianie 100 dolarów na każdej osobie ślepo wierzącej w ruch MAGA do tego stopnia, że daje zadatek na nieistniejący złoty smartfon wydaje się być bardziej lukratywnym biznesem niż produkcja czegokolwiek. No ale nadzieja umiera ostatnia, nie?

Czytaj też:

Malwina Kuśmierek 19.04.2026 09:15

