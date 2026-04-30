Będziesz chować telefon do opakowania po batoniku. Żeby cię nie kusił

Producent batonów postanowił stworzyć ciekawy sposób na to, abyśmy ciągle nie zaglądali do swoich smartfonów. Chce, żebyś włożył telefon do woreczka po batoniku, który odcina go od sieci.

Albert Żurek
Za pomysł odpowiada KitKat, który zrobił to, w czym się specjalizuje – stworzył opakowanie. Zamiast dawać do środka faktyczną słodką przekąskę, producent pomyślał, że zamieni woreczek w klatkę Faradaya. To rozwiązanie, które ma zapewniać tzw. tryb przerwy. Ten prosty sposób ma skutecznie zniechęcać użytkownika do sięgania do kieszeni po telefon zachęcony powiadomieniami.

KitKat zrobił klatkę Faradaya, która zniechęca do korzystania z telefonu

Klatka Faradaya to znany niemal od 200 lat pomysł, który został opracowany, aby m.in. chronić przed wyładowaniami atmosferycznymi. Właściwie większość z nas korzysta z tego rozwiązania każdego dnia – samochód działa niczym klatka Faradaya. Większość aut jednak nie blokuje sieci komórkowych i innych łączności bezprzewodowych.

KitKat podszedł do sprawy w nieco inny sposób – zaprojektował opakowanie, które ma chronić telefon przed wszelkimi falami elektromagnetycznymi. W środku zastosowano bowiem metaliczną, przewodzącą elektryczność warstwę w połączeniu z powłoką poliestrowo-miedzianą, a na zewnątrz wykorzystano polipropylenową powłokę zewnętrzną, aby opakowanie było trwałe.

Dzięki temu ten stosunkowo prosty gadżet ma odcinać wszelakie fale elektromagnetyczne, a więc blokować dostęp do sieci LTE i 5G, ale także Wi-Fi czy Bluetooth. Według KitKata woreczek przypominający opakowanie po batoniku ma zapewniać 100-procentową skuteczność w odłączaniu smartfonów od różnych sieci. A co za tym idzie, podstawowa funkcja telefonu, jaką jest komunikacja, zostaje ograniczona.

Czemu mielibyśmy chcieć to zrobić? Trudno nie zgodzić się, że dzisiaj smartfony są zdecydowanie nadużywane. Mnóstwo aplikacji społecznościowych i usług bombarduje nas powiadomieniami (dźwiękami i wibracjami) tylko po to, abyśmy wyciągnęli telefon. Aby z tym walczyć, KitKat zrobił opakowanie, które automatycznie odetnie dostęp do internetu i sieci komórkowej. Dzięki temu nie będziemy otrzymywać powiadomień ani powodu, aby wyciągać telefon.

Pomysł został wdrożony poza Europą. My musimy korzystać z innych funkcji

Opakowanie KitKata będące klatką Faradaya jest dostępne obecnie tylko w Ameryce Środkowej. Oczywiście jest to chwyt marketingowy, ale pomysł można określić jako ciekawy i warty wspomnienia. Trudno powiedzieć, czy rozwiązanie trafi do Europy.

Bez dedykowanego woreczka też możemy łatwo odciąć się od powiadomień. Wystarczy włączyć tryb samolotowy wbudowany w każdy nowoczesny telefon i dezaktywować Wi-Fi.

30.04.2026 19:32
