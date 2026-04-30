REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Kupujesz laptopa i fundują ci wakacje. Takiej promocji jeszcze nie widziałem

MSI uruchomiło świetną promocję. Dla tych, którzy kupią sprzęt marki, przygotowano atrakcyjne nagrody: wakacje, pizzę czy vouchery do KFC. Wystarczy wziąć udział w konkursie.

Albert Żurek
MSI laptop promocja
REKLAMA

Konkurs wystartował w czwartek 30 kwietnia i ma bardzo proste zasady. Aby wziąć w nim udział, należy wykonać dwa główne kroki. Najważniejsze jest kupno wybranego produktu MSI. Nie jest tu istotne, czy postawi się na tańsze akcesoria, takie jak myszki lub słuchawki, czy droższe sprzęty, takie jak laptopy i wyświetlacze. Co trzeba dokładnie zrobić?

REKLAMA

MSI startuje z konkursem na sprzęt. Jak wziąć udział?

W nowej akcji MSI przygotowano nagrody o łącznej wartości przekraczającej 31 000 zł. Jest to oczywiście konkurs, a więc liczba zwycięzców jest ograniczona. Jakie są zasady i warunki do spełnienia?

W pierwszej kolejności należy kupić produkt MSI w terminie 30.04 – 02.08.2026 r. w sieciach sklepów biorących udział w akcji. Promocja potrwa zatem ponad trzy miesiące, nie trzeba się więc specjalnie spieszyć. Jakie urządzenia biorą udział w akcji? Przede wszystkim laptopy z różnych serii: Katana, Cyborg, Crosshair, Vector, Titan, Modern, ale też konsole przenośne Claw, myszki Versa, klawiatury Forge czy Vigor, a także monitory przenośne lub słuchawki.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Huawei
Myszka MSI biorąca udział w promocji
Huawei

Dokładna lista wszystkich urządzeń jest dostępna w regulaminie na ostatnich trzech stronach. Jeśli chcecie wziąć udział w promocji, warto przed zakupem sprawdzić, czy dany produkt jest nią objęty. Kluczowe jest też zachowanie dowodu zakupu: może być to zarówno paragon, jak i faktura. Dokument ten jest niezbędny do rejestracji w konkursie.

Drugim krokiem po zakupie będzie zapisanie się na dedykowanej stronie internetowej trybwakacjemsi.pl, na której znajdziemy formularz zgłoszeniowy. Należy go wypełnić imieniem i nazwiskiem, podać adres e-mail, numer telefonu, datę zakupu oraz wskazać sklep, model oraz numer paragonu lub faktury.

Istotne jest również odpowiedzenie na pytanie konkursowe o treści: "Gdzie zabierzesz swój sprzęt MSI oraz jak spędzisz z nim wakacyjne chwile?". Tutaj trzeba będzie wykazać się wysoką kreatywnością, ponieważ na nagrodę mogą liczyć wyłącznie 302 osoby. W tym dwie otrzymają nagrody główne, a pozostałe 300 – nagrody dodatkowe.

Czytaj też:

Co można wygrać?

W promocji przygotowano łącznie 302 nagrody o wartości ponad 30 tys. zł:

  • pierwsze miejsce – bon wakacje.pl o wartości 10 000 zł do wykorzystania na wycieczkę w ciągu 12 mies. od momentu wystawienia;
  • drugie miejsce – darmowa pizza przez rok w Pizza Hut (codziennie przez 365 dni) z odbiorem osobistym w jednej wybranej restauracji;
  • miejsca 3 – 302 – voucher na jednorazowy zakup kanapki Zinger w KFC o wartości 18,99 zł, do zrealizowania w całej Polsce.
REKLAMA

Warunkiem odebrania nagród będzie przesłanie e-maila do organizatora z danymi niezbędnymi do wydania nagród do dnia 07.09.2026 r.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
30.04.2026 16:47
Tagi: LaptopyMSIpromocje
Najnowsze
16:31
PlayStation prostuje zamieszanie z DRM. Jednak nie skopiują starego Xboxa
Aktualizacja: 2026-04-30T16:31:03+02:00
15:40
Polska zbrojeniówka z potężnym kontraktem. Czołgi nie mają z tym szans
Aktualizacja: 2026-04-30T15:40:10+02:00
15:17
Każdy laptop musi mieć USB-C. Uwielbiam i nienawidzę nowych przepisów
Aktualizacja: 2026-04-30T15:17:25+02:00
15:02
UE chce twardej kontroli wieku w internecie. Polska odpala własny, sprytniejszy plan
Aktualizacja: 2026-04-30T15:02:40+02:00
13:48
Wielka tajemnica Drogi Mlecznej rozwiązana. "Znaleźliśmy granicę"
Aktualizacja: 2026-04-30T13:48:09+02:00
13:18
500 GB internetu na majówkę. Operator daje za darmo
Aktualizacja: 2026-04-30T13:18:59+02:00
13:12
Ryanair straszy polski rząd. Albo reakcja, albo duże kolejki
Aktualizacja: 2026-04-30T13:12:32+02:00
12:26
OpenAI pod ścianą. Użytkownicy odwracają się od ChataGPT
Aktualizacja: 2026-04-30T12:26:20+02:00
12:17
Biedronka zrobiła z kaucji promocję. Popędzicie z butelkami do automatów
Aktualizacja: 2026-04-30T12:17:09+02:00
11:20
Uber wynajmie ci nocleg. Ale najpierw cię podwiezie
Aktualizacja: 2026-04-30T11:20:02+02:00
11:09
SpaceX zgubiło rakietę. Gigantyczny kosmiczny śmieć uderzy w Księżyc
Aktualizacja: 2026-04-30T11:09:36+02:00
10:16
Kosmiczna skała ma 100 m i przeleci koło Ziemi. Podano dokładną godzinę
Aktualizacja: 2026-04-30T10:16:18+02:00
9:55
Google ukradł internet. I właśnie ogłosił rekordowe zyski
Aktualizacja: 2026-04-30T09:55:57+02:00
9:24
Wi-Fi na w samolocie to nowy standard. Tylko u nielicznych działa, jak należy
Aktualizacja: 2026-04-30T09:24:34+02:00
9:21
Mnóstwo podpisów przeciwko matematyce na maturze. Doskonale wiem, co czują
Aktualizacja: 2026-04-30T09:21:16+02:00
7:53
Google pomoże przeszukać szafę. Dobierze ci ubranie
Aktualizacja: 2026-04-30T07:53:40+02:00
7:00
Możesz przestać płacić za Premium. YouTube odblokował funkcję za darmo
Aktualizacja: 2026-04-30T07:00:00+02:00
6:14
Księżyc to nowa Cieśnina Ormuz. Bajecznie łatwo go zablokować
Aktualizacja: 2026-04-30T06:14:02+02:00
6:13
Hakerzy kochają rekrutacje. Polska walczy z nową metodą infiltracji
Aktualizacja: 2026-04-30T06:13:33+02:00
6:10
Polacy ułożyli na dnie Bałtyku autostradę z kamieni. "Energetyczny przełom"
Aktualizacja: 2026-04-30T06:10:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA