Kupujesz laptopa i fundują ci wakacje. Takiej promocji jeszcze nie widziałem

Konkurs wystartował w czwartek 30 kwietnia i ma bardzo proste zasady. Aby wziąć w nim udział, należy wykonać dwa główne kroki. Najważniejsze jest kupno wybranego produktu MSI. Nie jest tu istotne, czy postawi się na tańsze akcesoria, takie jak myszki lub słuchawki, czy droższe sprzęty, takie jak laptopy i wyświetlacze. Co trzeba dokładnie zrobić?

MSI startuje z konkursem na sprzęt. Jak wziąć udział?

W nowej akcji MSI przygotowano nagrody o łącznej wartości przekraczającej 31 000 zł. Jest to oczywiście konkurs, a więc liczba zwycięzców jest ograniczona. Jakie są zasady i warunki do spełnienia?

W pierwszej kolejności należy kupić produkt MSI w terminie 30.04 – 02.08.2026 r. w sieciach sklepów biorących udział w akcji. Promocja potrwa zatem ponad trzy miesiące, nie trzeba się więc specjalnie spieszyć. Jakie urządzenia biorą udział w akcji? Przede wszystkim laptopy z różnych serii: Katana, Cyborg, Crosshair, Vector, Titan, Modern, ale też konsole przenośne Claw, myszki Versa, klawiatury Forge czy Vigor, a także monitory przenośne lub słuchawki.

Dokładna lista wszystkich urządzeń jest dostępna w regulaminie na ostatnich trzech stronach. Jeśli chcecie wziąć udział w promocji, warto przed zakupem sprawdzić, czy dany produkt jest nią objęty. Kluczowe jest też zachowanie dowodu zakupu: może być to zarówno paragon, jak i faktura. Dokument ten jest niezbędny do rejestracji w konkursie.

Drugim krokiem po zakupie będzie zapisanie się na dedykowanej stronie internetowej trybwakacjemsi.pl, na której znajdziemy formularz zgłoszeniowy. Należy go wypełnić imieniem i nazwiskiem, podać adres e-mail, numer telefonu, datę zakupu oraz wskazać sklep, model oraz numer paragonu lub faktury.

Istotne jest również odpowiedzenie na pytanie konkursowe o treści: "Gdzie zabierzesz swój sprzęt MSI oraz jak spędzisz z nim wakacyjne chwile?". Tutaj trzeba będzie wykazać się wysoką kreatywnością, ponieważ na nagrodę mogą liczyć wyłącznie 302 osoby. W tym dwie otrzymają nagrody główne, a pozostałe 300 – nagrody dodatkowe.

Co można wygrać?

W promocji przygotowano łącznie 302 nagrody o wartości ponad 30 tys. zł:

pierwsze miejsce – bon wakacje.pl o wartości 10 000 zł do wykorzystania na wycieczkę w ciągu 12 mies. od momentu wystawienia;

drugie miejsce – darmowa pizza przez rok w Pizza Hut (codziennie przez 365 dni) z odbiorem osobistym w jednej wybranej restauracji;

miejsca 3 – 302 – voucher na jednorazowy zakup kanapki Zinger w KFC o wartości 18,99 zł, do zrealizowania w całej Polsce.

Warunkiem odebrania nagród będzie przesłanie e-maila do organizatora z danymi niezbędnymi do wydania nagród do dnia 07.09.2026 r.

Albert Żurek 30.04.2026 16:47

