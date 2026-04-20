Polski wynalazek przetrwał na orbicie. "To nie jest zwykły komputer"

Ładowanie...

Jak czytamy na łamach portalu Nauka w Polsce, komputer LeopardISS przeszedł pomyślnie wszystkie testy przeprowadzone na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Urządzenie opracowane przez gliwicką firmę KP Labs sprawdziło się w dwóch eksperymentach, które dotyczyły autonomicznej nawigacji oraz analizy danych przy użyciu sztucznej inteligencji bezpośrednio na orbicie. To ważny dla całego polskiego sektora kosmicznego krok, bo pokazuje, że nasze rodzime rozwiązania potrafią działać w warunkach, gdzie liczą się niezawodność, ograniczona łączność i bardzo wysoka odporność sprzętowa.

To nie jest zwykły komputer. Powstał z myślą o kosmosie

LeopardISS nie przypomina komputera w potocznym rozumieniu. Nie ma ekranu ani klawiatury, bo jego zadaniem nie jest obsługa użytkownika, lecz współpraca z innymi elementami systemu satelitarnego. Podłącza się go bezpośrednio do sensorów, np. kamer hiperspektralnych, i wykorzystuje do przetwarzania danych jeszcze zanim trafią one na Ziemię. Cała architektura urządzenia, konstrukcja termomechaniczna i oprogramowanie zarządzające zostały opracowane w KP Labs.

W przypadku technologii kosmicznych nie chodzi wyłącznie o samą moc obliczeniową. Sprzęt musi wytrzymać środowisko orbitalne, pracować stabilnie w ograniczonych warunkach energetycznych i radzić sobie bez klasycznego serwisu na miejscu. Właśnie dlatego sam fakt, że LeopardISS przeszedł testy na ISS, ma większe znaczenie niż zwykły pokaz działania kolejnego komputera.

Dwa eksperymenty, dwa bardzo konkretne zadania

Na pokładzie ISS na komputerze przeprowadzono dwa osobne eksperymenty. Pierwszy, realizowany wspólnie z Politechniką Poznańską, dotyczył testowania algorytmów do trójwymiarowego mapowania terenu. To technologia, która w przyszłości może być szczególnie cenna dla łazików i systemów autonomicznych, bo pozwala skanować otoczenie, rozpoznawać przeszkody i podejmować decyzje bez ciągłego kontaktu z Ziemią.

Drugi eksperyment, prowadzony z firmą QZ Solutions, koncentrował się na analizie parametrów gleby na podstawie obrazów satelitarnych. Chodziło o wykorzystanie AI do przetwarzania danych przydatnych w rolnictwie precyzyjnym. To kierunek, który może mieć duże znaczenie dla obserwacji Ziemi, bo pozwala nie tylko zbierać obrazy, lecz także od razu nadawać im praktyczną wartość użytkową.

Najważniejsze nie jest to, że komputer zadziałał. Ważne jest to, gdzie działał

Największa wartość tego testu nie polega wyłącznie na samym uruchomieniu algorytmów, lecz na tym, że pracowały one bezpośrednio na orbicie. To zasadnicza różnica. Dzisiejsze sensory satelitarne generują ogromne ilości danych, a ich wysyłanie na Ziemię w surowej postaci wymaga dużej przepustowości łączy. Jeśli część obliczeń można wykonać od razu na pokładzie, satelita nie musi przesyłać wszystkiego. Może wysłać tylko wynik, analizę albo już przefiltrowany materiał.

To ma znaczenie nie tylko dla efektywności, ale i dla samego czasu reakcji. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pożary czy powodzie, liczy się każda minuta. Jeśli system potrafi na orbicie rozpoznać, które dane są naprawdę użyteczne, a które można odrzucić, szybciej dostarcza informacje tam, gdzie są potrzebne. Taka logika działania staje się szczególnie cenna wszędzie tam, gdzie łączność jest ograniczona lub opóźniona.

AI na orbicie może oszczędzać pasmo i podejmować pierwsze decyzje

Jednym z najbardziej obrazowych przykładów podanych przez twórców jest automatyczne odrzucanie niepotrzebnych zdjęć. Jeśli algorytm rozpozna, że obraz jest zasłonięty przez chmury, może uznać go za mało użyteczny i po prostu nie przesyłać na Ziemię. To oznacza oszczędność pasma komunikacyjnego i bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów całej misji. Na tej samej zasadzie można poprawiać jakość obrazów, wykonywać ich wstępną obróbkę albo przygotowywać gotowe wyniki jeszcze przed transmisją.

To dobitnie pokazuje, że LeopardISS daleko wykracza poza rolę zwykłego, potężnego kalkulatora. Mamy tu do czynienia z zaawansowaną platformą analityczną, zdolną do błyskawicznego przetwarzania danych i podejmowania krytycznych decyzji bezpośrednio na orbicie bez konieczności czekania na instrukcje z bazy. Prawdziwy potencjał tej technologii objawi się jednak dopiero podczas nadchodzących misji księżycowych i marsjańskich.

Przeczytaj także:

W głębokim kosmosie gigantyczne opóźnienia w transmisji sygnału i wąskie gardła komunikacyjne sprawiają, że ręczne sterowanie procesami z Ziemi w czasie rzeczywistym staje się wręcz fizycznie niemożliwe. W tak ekstremalnych warunkach całkowite poleganie na centrum lotów to ślepa uliczka. Statek, lądownik czy baza muszą po prostu potrafić myśleć same za siebie.

*Źródło grafiki wprowadzającej: spaceagency.prowly.com, Canva Pro

Marcin Kusz 20.04.2026 10:17

Ładowanie...