Microsoft zaliczył wstydliwą wpadkę. Teraz rozdaje prezenty poszkodowanym

Jeśli w ostatnich miesiącach kupiłeś nowy kontroler Xbox i po otwarciu pudełka okazało się, że nie ma baterii - to nie tylko ty. Microsoft oficjalnie potwierdził, że od grudnia do części klientów trafiały kontrolery pozbawione obiecanych baterii AA. Problem dotyczył zarówno zakupów w Microsoft Store, Xbox Design Lab, jak i u zewnętrznych sprzedawców.

To nie była więc drobna pomyłka jednego magazynu, tylko realna wpadka w łańcuchu dostaw. Firma określa skalę jako "ograniczoną", ale biorąc pod uwagę globalny zasięg marki, to nawet niewielki procent może oznaczać tysiące sztuk.

Czytaj też:

Zamiast AA - pełnoprawny zestaw akumulatorowy. I to za darmo

Najciekawsze jest jednak to, jak Microsoft postanowił naprawić sytuację. Zamiast po prostu dosłać brakujące baterie Duracell (które normalnie są dorzucane do każdego kontrolera) firma oferuje użytkownikom pełny zestaw "Xbox Rechargeable Battery + USB‑C Cable". To oficjalny akumulator montowany w komorze AA, zapewniający do ok. 30 godz. pracy i ładujący się w około cztery godziny. Normalnie kosztuje około 100 zł.

To nie jest więc symboliczny gest, tylko realny upgrade - i to taki, który wielu graczy i tak kupuje osobno. W praktyce posiadacze pechowych egzemplarzy wychodzą na tym lepiej niż ci, którzy dostali pudełko z kompletną zawartością.

Jak sprawdzić, czy twój kontroler kwalifikuje się do rekompensaty?

Proces jest prosty, choć wymaga chwili uwagi. Microsoft weryfikuje urządzenia po numerze seryjnym znajdującym się… wewnątrz komory baterii. Wystarczy zarejestrować kontroler na stronie account.microsoft.com/devices, wybrać go z listy, a następnie przejść przez procedurę zgłoszenia w kategorii "Accessory" i typie problemu "Charge Kit". Jeśli urządzenie jest na liście wadliwej partii to pojawi się opcja natychmiastowej wysyłki zestawu akumulatorowego - bez konieczności odsyłania kontrolera. Nie trzeba mieć dowodu zakupu. Weryfikacja odbywa się wyłącznie po numerze seryjnym.

Microsoft zapewnia, że wszystkie kontrolery produkowane obecnie znów trafiają do klientów z kompletem baterii. Firma twierdzi, że problem został zidentyfikowany i wyeliminowany. Szkoda tylko że do zestawu z kontrolerem - czy chociaż z całą konsolą - akumulatorek nie jest dołączony. Możliwość korzystania ze zwykłych baterii AA to ogromny atut kontrolera Xbox, ale brak akumulatora w zestawie pozostaje rozczarowujący.

Maciej Gajewski 09.04.2026 19:31

