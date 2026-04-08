REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

PlayStation zrobi z ciebie postać w grze. Zapraszają na skan

PlayStation startuje z Bazą graczy, inicjatywą dla najbardziej zaangażowanych fanów. Szczęśliwiec wybrany przez PlayStation zaszczyci swoją obecnością najnowsze Gran Turismo.

Malwina Kuśmierek
PlayStation uruchamia Bazę graczy. Możesz trafić do gry
REKLAMA

Marzyłeś kiedykolwiek by u boku Aloy polować na maszyny? A może być instruktorem w Gran Turismo? A może twoim spełnieniem marzeń jest śmierć z ręki Kratosa? Te i inne scenariusze mogą ziścić się dzięki nowemu programowi PlayStation "Baza graczy", który pozwala fanom dosłownie wejść do świata gier.

REKLAMA

Od dualshocka do ekranu. PlayStation zamienia fanów w bohaterów gier

Sony Interactive Entertainment oficjalnie poinformowało o uruchomieniu inicjatywy The Playerbase (pol. "Baza graczy"), w ramach której wybrani gracze będą mogli udostępnić swój wizerunek i pojawić się w produkcjach PlayStation Studios.

Na start program obejmuje Gran Turismo 7, ale firma zapowiada rozszerzenie go o kolejne tytuły. Dostanie się do programu jest równie proste, co skomplikowane: gracze zgłaszają się poprzez formularz na stronie PlayStation, opisują swoją historię z PlayStation i uzasadniają, dlaczego to właśnie oni powinni trafić do gry. Następnie wybrana grupa przechodzi do etapu rozmów, a finalnie jedna z nich otrzyma zaproszenie do Stanów Zjednoczonych - do studia w Los Angeles, gdzie zespół PlayStation zeskanuje jej wizerunek i odwzoruje w technologii 3D na potrzeby gier.

Twoja twarz może zastąpić Sarah z samouczka Gran Turismo

W przypadku Gran Turismo 7 zwycięzca nie tylko pojawi się jako postać w grze, ale również weźmie udział w projektowaniu własnego logo oraz unikalnego malowania pojazdu, które zostaną na stałe dodane do trybu Showcase.

Program Baza graczy jest ograniczony regionalnie i zgłoszenia przyjmowane są jedynie od graczy w Azji, Europie i Ameryce Północnej. Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat oraz aktywne konto PlayStation. Istotnym elementem oceny jest nie tylko kreatywność zgłoszenia, ale też dotychczasowe zaangażowanie w ekosystem PlayStation, w tym liczba rozegranych godzin czy zdobytych trofeów.

Na razie skala projektu pozostaje ograniczona - mówimy o pojedynczych osobach i epizodycznych występach. Jednak PlayStation już zapowiedziało, że jeżeli program zdobędzie aprobatę społeczności, zostanie on rozszerzony "w stylu, który pasuje do każdej gry i do każdej społeczności".

Więcej na temat PlayStation:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
08.04.2026 10:19
Tagi: Gran TurismoPlayStation
Najnowsze
10:00
ChatGPT nie ogarnia zegarka. OpenAI: "naprawimy to za rok"
Aktualizacja: 2026-04-08T10:00:13+02:00
9:28
System kaucyjny zalał sklepy. Butelki bez oznaczeń to już Święty Graal
Aktualizacja: 2026-04-08T09:28:40+02:00
8:11
Galaxy Watch Ultra 2 w dwóch wariantach. Samsung szykuje ważną zmianę
Aktualizacja: 2026-04-08T08:11:36+02:00
7:26
Koniec starego Chrome'a. Włączysz tę opcję i nie wrócisz 
Aktualizacja: 2026-04-08T07:26:03+02:00
6:51
Pokażą, czy gra będzie śmigać przed wydaniem kasy. Koniec rozczarowań
Aktualizacja: 2026-04-08T06:51:00+02:00
6:41
Samsung ma potężną odpowiedź na składanego iPhone'a. Wygląda niesamowicie
Aktualizacja: 2026-04-08T06:41:00+02:00
6:31
Szef NASA stawia sprawę jasno: "szanse na odkrycie kosmitów są całkiem wysokie"
Aktualizacja: 2026-04-08T06:31:00+02:00
6:21
Pokazał, dlaczego warto aktualizować telefon. Cała magia tkwi w jednym detalu
Aktualizacja: 2026-04-08T06:21:00+02:00
6:11
Nvidia znalazła wytrych na RAMagedon. 8-gigowe karty mogą wrócić do łask
Aktualizacja: 2026-04-08T06:11:00+02:00
21:45
Honor MagicPad 4 genialnie udaje laptopa. Najpierw się zachwyciłem, potem zacząłem liczyć
Aktualizacja: 2026-04-07T21:45:42+02:00
21:42
Starfield na PS5 Pro jest kapitalny - recenzja. Przegrał Xbox, wygrał kosmos
Aktualizacja: 2026-04-07T21:42:45+02:00
21:20
NordVPN sypie rabatami. Wiemy, jak wyrwać 4 miesiące za darmo
Aktualizacja: 2026-04-07T21:20:40+02:00
20:58
Cyberpunk 2077 dostaje dopalacz na PS5 Pro. To będzie graficzna miazga
Aktualizacja: 2026-04-07T20:58:43+02:00
20:27
Hit z Galaxy S26 wleci na starsze Samsungi. Użytkownicy dopięli swego
Aktualizacja: 2026-04-07T20:27:25+02:00
19:54
WhatsApp naprawia irytujący problem. Możesz przestać walczyć z wiatrem
Aktualizacja: 2026-04-07T19:54:57+02:00
19:27
Apple ma problem z MacBookiem Neo. Jest zbyt dobry
Aktualizacja: 2026-04-07T19:27:27+02:00
18:49
PS6 na czas. Sony ma potężnego sojusznika, nie będzie żadnej obsuwy
Aktualizacja: 2026-04-07T18:49:39+02:00
18:14
Sklep Google Play z ważną nowością. Koniec przekopywania się przez śmietnik
Aktualizacja: 2026-04-07T18:14:07+02:00
17:30
Windows 11 gubi zbędny balast. Oto co się zmieni
Aktualizacja: 2026-04-07T17:30:32+02:00
17:20
Piorun uderzył w samolot LOT-u. Chwile grozy, które są... rutyną
Aktualizacja: 2026-04-07T17:20:47+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA