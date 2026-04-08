PlayStation zrobi z ciebie postać w grze. Zapraszają na skan

Ładowanie...

Marzyłeś kiedykolwiek by u boku Aloy polować na maszyny? A może być instruktorem w Gran Turismo? A może twoim spełnieniem marzeń jest śmierć z ręki Kratosa? Te i inne scenariusze mogą ziścić się dzięki nowemu programowi PlayStation "Baza graczy", który pozwala fanom dosłownie wejść do świata gier.

Od dualshocka do ekranu. PlayStation zamienia fanów w bohaterów gier

Sony Interactive Entertainment oficjalnie poinformowało o uruchomieniu inicjatywy The Playerbase (pol. "Baza graczy"), w ramach której wybrani gracze będą mogli udostępnić swój wizerunek i pojawić się w produkcjach PlayStation Studios.

Na start program obejmuje Gran Turismo 7, ale firma zapowiada rozszerzenie go o kolejne tytuły. Dostanie się do programu jest równie proste, co skomplikowane: gracze zgłaszają się poprzez formularz na stronie PlayStation, opisują swoją historię z PlayStation i uzasadniają, dlaczego to właśnie oni powinni trafić do gry. Następnie wybrana grupa przechodzi do etapu rozmów, a finalnie jedna z nich otrzyma zaproszenie do Stanów Zjednoczonych - do studia w Los Angeles, gdzie zespół PlayStation zeskanuje jej wizerunek i odwzoruje w technologii 3D na potrzeby gier.

Twoja twarz może zastąpić Sarah z samouczka Gran Turismo

W przypadku Gran Turismo 7 zwycięzca nie tylko pojawi się jako postać w grze, ale również weźmie udział w projektowaniu własnego logo oraz unikalnego malowania pojazdu, które zostaną na stałe dodane do trybu Showcase.

Program Baza graczy jest ograniczony regionalnie i zgłoszenia przyjmowane są jedynie od graczy w Azji, Europie i Ameryce Północnej. Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat oraz aktywne konto PlayStation. Istotnym elementem oceny jest nie tylko kreatywność zgłoszenia, ale też dotychczasowe zaangażowanie w ekosystem PlayStation, w tym liczba rozegranych godzin czy zdobytych trofeów.

Na razie skala projektu pozostaje ograniczona - mówimy o pojedynczych osobach i epizodycznych występach. Jednak PlayStation już zapowiedziało, że jeżeli program zdobędzie aprobatę społeczności, zostanie on rozszerzony "w stylu, który pasuje do każdej gry i do każdej społeczności".

Malwina Kuśmierek 08.04.2026 10:19

Ładowanie...