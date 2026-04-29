iOS 26.5 z ważnymi zmianami dla UE. Zrobi się wygodniej i… irytująco

Apple udostępnia czwartą, a zarazem ostatnią betę iOS 26.5. W centrum zmian znajdują się RCS z szyfrowaniem oraz funkcje dla akcesoriów firm trzecich w UE.

Malwina Kuśmierek
iOS 26.5 beta 4 nowości
Apple udostępnił czwartą publiczną wersję beta systemu iOS 26.5. Aktualizacja stanowi jeden z ostatnich etapów testów przed wydaniem stabilnym, które według dotychczasowego harmonogramu powinno trafić na iPhone’y w połowie maja. Nowa kompilacja nie wprowadza rewolucji na miarę iOS 26.4, ale przynosi kilka istotnych zmian - szczególnie dla użytkowników z Unii Europejskiej.

iOS 26.5 beta 4: RCS, lepsza obsługa akcesoriów i... reklamy w Mapach?

Najważniejszą nowością pozostaje powrót szyfrowania end-to-end dla wiadomości RCS. Funkcja była testowana wcześniej, jednak nie trafiła do finalnej wersji poprzedniej aktualizacji. W iOS 26.5 ponownie pojawia się jako opcja beta dostępna w ustawieniach aplikacji Wiadomości. Rozwiązanie działa tylko na wybranych urządzeniach i u operatorów, a zaszyfrowane konwersacje są odpowiednio oznaczane.

Garść nowości trafia także do Map Apple. iOS 26.5 wprowadza nowe sekcje wyszukiwania oraz funkcję Suggested Places, która prezentuje rekomendacje na podstawie ostatnich zapytań i popularnych miejsc w okolicy. Jednocześnie Apple przygotowuje grunt pod wprowadzenie reklam lokalnych w Mapach. Po aktualizacji użytkownicy widzą komunikat informujący o możliwości wyświetlania sponsorowanych wyników zależnych od lokalizacji i kontekstu wyszukiwania.

W sklepie App Store pojawia się nowy model rozliczeń subskrypcji. Jak pisze Maciej Gajewski, wraz z tą aktualizacją zyskują możliwość oferowania rocznych planów opłacanych w miesięcznych ratach. System informuje o liczbie pozostałych płatności i przypomina o kolejnych obciążeniach. Rozwiązanie będzie dostępne globalnie, z wyjątkiem wybranych rynków.

Część zmian dotyczy wyłącznie użytkowników w Unii Europejskiej. Aktualizacja rozszerza obsługę akcesoriów firm trzecich, w tym możliwość wyświetlania Aktywności na żywo na urządzeniach ubieralnych oraz reagowania na powiadomienia bezpośrednio z poziomu zegarków innych producentów. Dodano również uproszczone parowanie akcesoriów przez zbliżenie oraz rozwijane funkcje integracji audio.

iOS 26.5 beta 4 zawiera też mniejsze poprawki i przygotowania pod kolejne funkcje, w tym nowe opcje transferu danych między iOS a Androidem oraz dodatkowe elementy w Apple Books związane z podsumowaniami czytelniczymi.

Apple nie podało dokładnej daty premiery wydania iOS 26.5. Dotychczasowy cykl wydawniczy wskazuje na debiut w połowie maja, o ile w kolejnych tygodniach nie pojawią się istotne problemy wymagające dodatkowych testów.

Zdjęcie główne: aileenchik / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
29.04.2026 10:51
Tagi: AppleApple MapsiOSiPhonercs
Najnowsze
10:32
Ten mały gadżet to hit. Żabka wymyśliła kontroler na nowo
Aktualizacja: 2026-04-29T10:32:46+02:00
9:54
Czesi odjeżdżają, PKP Intercity zaciera ręce? Aż sprawdziłem, co z cenami biletów
Aktualizacja: 2026-04-29T09:54:31+02:00
9:05
Układ Słoneczny znów będzie miał 9 planet. Dziękuję pan NASA
Aktualizacja: 2026-04-29T09:05:03+02:00
8:37
Roboty przejmują lotnisko. Zastąpią ludzi tam, gdzie jest najciężej
Aktualizacja: 2026-04-29T08:37:41+02:00
6:46
Microsoft nie jest już liderem. W świecie AI nastał nowy pakt
Aktualizacja: 2026-04-29T06:46:00+02:00
6:34
Koreański hub wojskowy w Polsce. Związaliśmy się z Seulem na dekady
Aktualizacja: 2026-04-29T06:34:00+02:00
6:23
Policzyli, ile nowych stron WWW zrobiło AI. Można się załamać
Aktualizacja: 2026-04-29T06:23:00+02:00
6:12
Mamy metanową bombę pod miastami. To się na nas zemści
Aktualizacja: 2026-04-29T06:12:00+02:00
6:01
Znaleźliśmy "skrót" na Marsa. Podróż skróci się o miesiące
Aktualizacja: 2026-04-29T06:01:00+02:00
23:59
Trzymam smartfon z sześcioma aparatami za 7399 zł. Już jest w Polsce
Aktualizacja: 2026-04-28T23:59:00+02:00
20:33
AirPodsy w końcu w pełni działają na Androidzie. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2026-04-28T20:33:00+02:00
19:01
Unia do Google'a: Android musi się zmienić. Oto nasze wymagania
Aktualizacja: 2026-04-28T19:01:39+02:00
18:51
iPhone i Mak z wielką nowością. Możemy kupować na raty, jest taniej
Aktualizacja: 2026-04-28T18:51:30+02:00
18:42
Toyota wyrwała fotel z auta i udaje, że to mebel biurowy. Genialne, biorę
Aktualizacja: 2026-04-28T18:42:20+02:00
18:40
Photoshop rozwalił barierę 2D. Nowa funkcja powoduje opad szczęki
Aktualizacja: 2026-04-28T18:40:43+02:00
18:37
Path tracing pierwszy raz na konsoli. PC Master Race w szoku
Aktualizacja: 2026-04-28T18:37:10+02:00
18:02
Oficjalny telewizor Mundialu sprawdzony w boju. Recenzja Hisense U7S Pro
Aktualizacja: 2026-04-28T18:02:04+02:00
17:07
mObywatel rozwalił system. W końcu rejestracja bez wizyty w urzędzie
Aktualizacja: 2026-04-28T17:07:37+02:00
16:33
PS5 dostało fatalne zabezpieczenia Xboxa One. To wielki błąd Sony
Aktualizacja: 2026-04-28T16:33:56+02:00
16:07
Robot kuchenny Lidla tani jak barszcz. Prawie tysiąc zł w kieszeni
Aktualizacja: 2026-04-28T16:07:31+02:00
