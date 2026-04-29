iOS 26.5 z ważnymi zmianami dla UE. Zrobi się wygodniej i… irytująco

Apple udostępnił czwartą publiczną wersję beta systemu iOS 26.5. Aktualizacja stanowi jeden z ostatnich etapów testów przed wydaniem stabilnym, które według dotychczasowego harmonogramu powinno trafić na iPhone’y w połowie maja. Nowa kompilacja nie wprowadza rewolucji na miarę iOS 26.4, ale przynosi kilka istotnych zmian - szczególnie dla użytkowników z Unii Europejskiej.

iOS 26.5 beta 4: RCS, lepsza obsługa akcesoriów i... reklamy w Mapach?

Najważniejszą nowością pozostaje powrót szyfrowania end-to-end dla wiadomości RCS. Funkcja była testowana wcześniej, jednak nie trafiła do finalnej wersji poprzedniej aktualizacji. W iOS 26.5 ponownie pojawia się jako opcja beta dostępna w ustawieniach aplikacji Wiadomości. Rozwiązanie działa tylko na wybranych urządzeniach i u operatorów, a zaszyfrowane konwersacje są odpowiednio oznaczane.

Garść nowości trafia także do Map Apple. iOS 26.5 wprowadza nowe sekcje wyszukiwania oraz funkcję Suggested Places, która prezentuje rekomendacje na podstawie ostatnich zapytań i popularnych miejsc w okolicy. Jednocześnie Apple przygotowuje grunt pod wprowadzenie reklam lokalnych w Mapach. Po aktualizacji użytkownicy widzą komunikat informujący o możliwości wyświetlania sponsorowanych wyników zależnych od lokalizacji i kontekstu wyszukiwania.

W sklepie App Store pojawia się nowy model rozliczeń subskrypcji. Jak pisze Maciej Gajewski, wraz z tą aktualizacją zyskują możliwość oferowania rocznych planów opłacanych w miesięcznych ratach. System informuje o liczbie pozostałych płatności i przypomina o kolejnych obciążeniach. Rozwiązanie będzie dostępne globalnie, z wyjątkiem wybranych rynków.

Część zmian dotyczy wyłącznie użytkowników w Unii Europejskiej. Aktualizacja rozszerza obsługę akcesoriów firm trzecich, w tym możliwość wyświetlania Aktywności na żywo na urządzeniach ubieralnych oraz reagowania na powiadomienia bezpośrednio z poziomu zegarków innych producentów. Dodano również uproszczone parowanie akcesoriów przez zbliżenie oraz rozwijane funkcje integracji audio.

iOS 26.5 beta 4 zawiera też mniejsze poprawki i przygotowania pod kolejne funkcje, w tym nowe opcje transferu danych między iOS a Androidem oraz dodatkowe elementy w Apple Books związane z podsumowaniami czytelniczymi.

Apple nie podało dokładnej daty premiery wydania iOS 26.5. Dotychczasowy cykl wydawniczy wskazuje na debiut w połowie maja, o ile w kolejnych tygodniach nie pojawią się istotne problemy wymagające dodatkowych testów.

Malwina Kuśmierek 29.04.2026 10:51

