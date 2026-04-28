iPhone i Mak z wielką nowością. Możemy kupować na raty, jest taniej

Apple znowu kombinuje z subskrypcjami. Wprowadza do swojego sklepu nowy model „na raty” z rocznym zobowiązaniem.

Maciej Gajewski
App Store roczne subskrypcje raty
Apple dorzuca do App Store nowy typ subskrypcji: deklarujesz się na 12 miesięcy z góry. Płacisz co miesiąc, ale cenowo masz zniżkę jak przy rocznym abonamencie. Brzmi jak raty 0 proc. na subskrypcje? Trochę tak - i to nie jest przypadek.

To rozwiązanie Apple nazywa dość czytelnie: „miesięczne subskrypcje z 12‑miesięcznym zobowiązaniem”. Deweloperzy mogą je konfigurować już teraz w App Store Connect, a użytkownicy zobaczą je przy okazji wydania aktualizacji iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, tvOS 26.5 i visionOS 26.5, czyli w maju. Warunek: urządzenie musi mieć co najmniej wersję 26.4 danego systemu. Jest też ciekawy wyjątek: na starcie z nowej opcji nie skorzystają użytkownicy w Stanach Zjednoczonych i Singapurze.

Jak to będzie wyglądać w App Store

Do tej pory aplikacja mogła oferować subskrypcję miesięczną (droższą w skali roku) i roczną (tańszą, ale płatną z góry). Deweloperzy często reklamowali roczny plan jako „X zł miesięcznie”, choć realnie użytkownik musiał od razu wyłożyć całą kwotę. Teraz Apple formalizuje to, co wielu twórców robiło marketingowo od lat: roczny plan rozbity na 12 miesięcznych płatności, z ceną zbliżoną do rocznego abonamentu.

Sprzedaż ratalna na App Store

Mechanika jest prosta: użytkownik wybiera subskrypcję z 12‑miesięcznym zobowiązaniem, płaci co miesiąc, ale po stawce niższej niż w klasycznym „miesięcznym bez zobowiązań”. Deweloper dostaje bardziej przewidywalny przychód, użytkownik - niższą cenę w skali roku, a Apple - jeszcze mocniej zakotwiczonego w ekosystemie klienta. 

Apple podkreśla, że ludzie mogą „anulować w dowolnym momencie”, ale z istotnym dopiskiem: anulowanie zatrzymuje automatyczne odnowienie po zakończeniu 12‑miesięcznego okresu, a nie bieżące płatności. Innymi słowy - jeśli zgodziłeś się na rok, to i tak dokończysz spłatę tych 12 rat.

Apple mocno akcentuje w komunikatach słowo „przejrzystość”. Użytkownik ma w swoim Apple ID wyraźnie widzieć, ile płatności już wykonał, ile zostało do końca 12‑miesięcznego okresu, kiedy nastąpi odnowienie. Do tego dochodzą maile i - jeśli użytkownik się zgodzi - powiadomienia push przed odnowieniem. Powinno wystarczyć.

Maciej Gajewski
28.04.2026 18:51
Tagi: App StoreApple
