Samsung dopieści front Galaxy S27 Ultra. Zauważysz to od razu

Przyszła generacja najlepszego smartfona Samsunga będzie jeszcze piękniejsza. Producent zastosuje zabieg, dzięki któremu przedni panel urządzenia stanie się niemal idealny.

Albert Żurek
Galaxy S27 Ultra wygląd przedni
Wygląd ekranu, grubość ramek oraz wielkość wcięć na aparaty mają kluczowy wpływ na to, jak postrzegamy smartfona. To właśnie te detale decydują o tym, czy urządzenie wygląda nowocześnie. Zarówno Samsung, jak i Apple mocno stawiają na tę kwestię w swoich najlepszych modelach. Przyszły Galaxy S27 Ultra również pójdzie za tym trendem.

Galaxy S27 Ultra postawi na minimalizm. Samsung się postara

Najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra przyniósł wiele usprawnień, w tym świetny ekran z funkcją prywatności, ale zaskoczył też jednym, niezrozumiałym krokiem wstecz. Producent zastosował w nim wyraźniejsze obramowanie wokół wycięcia na aparat przedni. Decyzja ta była o tyle dziwna, że w starszym S25 Ultra element ten rzucał się w oczy znacznie mniej.

Jednak jak wynika z nowych doniesień Ice Universe, Samsung opracował technologię umożliwiającą zmniejszenie wycięcia na aparat do selfie. Rozwiązanie zostało pominięte w S26 Ultra, ale według niedawnego raportu pojawi się w innym tegorocznym sztandarowym modelu: Galaxy Z Fold 8 oraz potencjalnie nowym, szerszym Z Fold 8 Wide. Samsung na tym jednak nie zakończy ulepszania swoich smartfonów.

Sprawdzony informator opublikował w serwisie X wizualizację pokazujacą, jak Galaxy S26 Ultra mógłby wyglądać, gdyby został wyposażony w technologię pozwalającą na zmniejszenie otworu na aparat przedni z 4 mm do 2,5 mm. Różnica jest ogromna i trudno jej nie zauważyć już przy bezpośrednim porównaniu.

Dzięki mniejszemu wcięciu element ten aż tak bardzo nie rzuca się w oczy. Przy ciemniejszej tapecie wcięcie staje się praktycznie niewidoczne, a front urządzenia sprawia wrażenie jednolitej tafli szkła. Nawet przy jasnym, kontrastującym tle, mniejszy otwór przeszkadza znacznie mniej niż ten znany z obecnego modelu S26 Ultra.

Informator Ice Universe, znany z precyzyjnych przewidywań, sugeruje, że to właśnie ten detal będzie "twarzą" nadchodzącego S27 Ultra. To pozornie niewielka zmiana, która znacząco przekłada się na ogólny design urządzenia.

Na początku w Galaxy Z Fold 8

Zanim jednak nowa technologia trafi do klasycznego flagowca, zobaczymy ją w składanym Galaxy Z Fold 8. Seria Fold od lat służy Samsungowi jako pole do testowania najbardziej innowacyjnych rozwiązań. W przeszłości producent eksperymentował tam z aparatami ukrytymi całkowicie pod ekranem, jednak ich jakość wciąż nie dorównuje klasycznym modułom umieszczonym w małych wycięciach.

27.04.2026 18:32
