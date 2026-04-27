Tak wygląda nowy szeroki Samsung. To potężna odpowiedź na iPhone'a

Samsung od lat ma w ofercie smartfony z serii Galaxy Z. Dotychczas w ofercie królowały dwa modele: Z Folda oraz Z Flipa, choć w ubiegłym roku dołączyła do nich tańsza wersja - Z Flip 7 FE. W tym roku oferta rozrośnie się jeszcze bardziej. Zobaczymy trzy nowości, w tym zupełnie odświeżonego Galaxy Z Folda o szerokich proporcjach, jakich w tej serii jeszcze nie było.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide pokazany na zdjęciach

Jako że Apple planuje premierę swojego pierwszego składanego iPhone’a, konkurencja z Androidem już teraz przygotowuje bezpośrednią odpowiedź. Gigant z Cupertino zamierza podejść do swojego urządzenia inaczej niż większość producentów: smartfon po rozłożeniu ma być szerszy niż wyższy, przypominając kształtem prostokąt. Klasyczne Foldy Samsunga dotychczas stawiały na niemal kwadratowe proporcje, co nie zawsze sprzyjało konsumpcji treści, np. oglądaniu filmów.

Samsung zamierza być jednym z pierwszych producentów z Androidem, który wprowadzi tak wyraźnie szerszy ekran. Będzie nim Galaxy Z Fold 8 Wide. Choć zachowa on sprawdzoną konstrukcję "książki", to zamiast proporcji zbliżonych do 1:1,11, jego wyświetlacz zaoferuje format 4:3.

W praktyce oznacza to, że zarówno ekran zewnętrzny, jak i wewnętrzny będą szersze, co widać na zdjęciach opublikowanych przez znanego informatora Sonny'ego Dicksona w serwisie X. Na fotografiach widać wszystkie trzy nadchodzące smartfony z tegorocznej serii Galaxy Z. Model Fold 8 Wide pod względem wymiarów plasuje się dokładnie pomiędzy klasycznym Foldem 8 a Flipem 8.

Dzięki wyciekowi atrap możemy zrozumieć, jak bardzo nowy model odróżni się od dotychczasowych urządzeń. Z Fold 8 Wide jest dużo niższy niż zwykły Z Fold 8. Na zdjęciach widać również pierścienie magnetyczne, co sugeruje wsparcie dla standardu ładowania Qi2. Nie musi to jednak oznaczać magnesów wbudowanych bezpośrednio w obudowę - Samsung może postawić na dedykowane etui wspierające ten system.

Samsung wyprzedzi Apple’a

Interesujące jest to, że Samsung wyprzedzi Apple’a na jego własnym podwórku. Wprowadzi bowiem swój pierwszy składany szeroki smartfon już latem 2026 r., natomiast Apple wejdzie na rynek składaków dopiero we wrześniu 2026 r. Gigant z Cupertino wciąż nie będzie pierwszy. Ale czy to źle?

Albert Żurek 27.04.2026 16:09

