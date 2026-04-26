REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Małe telefony są martwe. Pogódź się z tym

Era smartfonów z ekranami poniżej 6 cali to przeszłość. Mam wiadomość, jeśli masz nadzieję na ich powrót.

Albert Żurek
REKLAMA

Jeszcze dekadę temu na rynku było mnóstwo telefonów wyposażonych w ekrany o przekątnych ok. 5 cali. Z czasem i przejściem na proporcje powyżej 16:9 producenci zaczęli porzucać je na rzecz około 6-calowych paneli. Dziś standardem są wyświetlacze zbliżające się do 7 cali. Musisz się z tym pogodzić, ponieważ nie ma już odwrotu.

REKLAMA

Nie będzie powrotu małych smartfonów. Tak twierdzą producenci z Chin

W ciągu ostatnich 15 lat smartfony urosły ponad dwukrotnie względem około 3-calowych paneli z początków branży. Wiele popularnych modeli z przeszłości bazowało na ekranach o przekątnych w zakresie 4–5 cali: Samsung Galaxy S3–S7 czy iPhone’y 4–8. Z czasem zaczęto zbliżać się do bariery 6 cali, na co ogromny wpływ miały premiery Galaxy S8 i iPhone’a X z 2017 roku. Od tego czasu telefony regularnie przekraczały tę wartość.

Teraz sztandarowe modele bazują na ekranach o przekątnych ok. 6,9 cala. Z kolei najmniejsze urządzenia na rynku wykorzystują panele 6,1–6,3 cala, a takie urządzenia wcale małe nie są.

Informator z Chin zapytał pięciu największych producentów smartfonów z Państwa Środka, dlaczego na rynku nie pojawiają się już urządzenia z mniejszymi wyświetlaczami.

Powodów jest co najmniej kilka. Kluczowy jest fakt, że według firm taki rozmiar ekranu nie sprzyja wygodnej konsumpcji treści. Oczywiście producenci powołują się na liczne wewnętrzne badania przeprowadzone wśród użytkowników, z których wynika, że to właśnie panel o przekątnej ok. 6,5 cala jest zdecydowanie najpopularniejszy i najchętniej wybierany.

Druga istotna kwestia odnosi się do możliwości technicznych. Małe smartfony charakteryzują się ograniczoną przestrzenią wewnątrz obudowy, przez co nie spełniają współczesnych wymagań dotyczących baterii, aparatów czy wydajności. Niewielki gabaryt przekłada się na mniej miejsca na podzespoły. W takich urządzeniach konieczne byłyby znaczące ograniczenia pojemności akumulatora czy zaawansowania systemów foto.

Sporo problemów sprawia również obecna forma smartfonów z mocno zaokrąglonymi rogami ramek. To również drastycznie ogranicza przestrzeń wewnętrzną i zmniejsza dostępną objętość dla baterii.

Piątka największych producentów smartfonów (nie ujawniono konkretnych marek) nie ma planów wprowadzenia na rynek telefonu z ekranem o przekątnej 6 cali, ani tym bardziej mniejszych urządzeń. Informator twierdzi, że producenci pójdą w przeciwną stronę. Niektóre modele jeszcze przed końcem tego roku porzucą panele 6,3 cala na rzecz wyświetlaczy 6,4 cala.

REKLAMA

Obecnie 6,3-calowe wyświetlacze są stosowane w wielu popularnych modelach, takich jak iPhone 17, 17 Pro czy Galaxy S26. Samsung i Apple również mają tendencję do powiększania mniejszych wariantów telefonów. Wystarczy spojrzeć na to, że jeszcze kilka lat temu iPhone 14 Pro czy Galaxy S22 bazowały na 6,1-calowych panelach. Koniec małych smartfonów jest nieunikniony.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
26.04.2026 09:33
Tagi: AppleSamsungSmartfony
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA