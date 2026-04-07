REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Nowa aplikacja Google'a. Zamieni twoje gadanie w coś sensownego

Google AI Edge Eloquent to eksperymentalna aplikacja na iOS dla osób pracujących słowem. Narzędzie nie tylko przetwarza mowę na tekst, ale i automatycznie poprawia zapisaną wypowiedź - i to bez połączenia z internetem.

Malwina Kuśmierek
Google AI Edge Eloquent
REKLAMA

Jeżeli tak jak mnie łatwiej jest ci przelewać myśli na struny głosowe niż na klawiaturę komputera, Google ma coś dla ciebie. Koncern z Mountain View po cichu wydał aplikację Google AI Edge Eloquent, która nie tylko przetworzy twoją wypowiedź na tekst, ale także doszlifuje wszystkie niedociągnięcia

REKLAMA

Google udostępnia aplikację Google AI Edge Eloquent

Jak informuje gigant na swojej stronie internetowej, Google AI Edge Eloquent to eksperymentalna aplikacja do dyktowania i transkrypcji mowy, która działa w czasie rzeczywistym i - co dla wielu osób może być istotne - działa całkowicie offline. Po pobraniu odpowiednich modeli rozpoznawania mowy opartych na rodzinie Gemma użytkownik może dyktować tekst bez konieczności łączenia się z chmurą. Aplikacja jest także całkowicie darmowa, nie wymagając żadnej aktywnej subskrypcji czy opłat.

Na pierwszy rzut oka Google AI Edge Eloquent może wyglądać jak jedna z wielu aplikacji do zamiany mowy na tekst. Jednak różnica ma polegać na tym, że równolegle z transkrypcją Google AI Edge Eloquent prowadzi korektę tekstu, poprzez m.in. usuwanie "zawieszeń" takich jak "yyyy", "eeee", poprawianie błędów językowych czy dokładanie odpowiedniej interpunkcji.

Aplikacja oferuje także kilka trybów przekształcania tekstu. Użytkownik może jednym kliknięciem zamienić swoją wypowiedź w skrócone podsumowanie, listę kluczowych punktów albo bardziej formalną wersję wypowiedzi. Dostępne są również opcje wydłużania lub skracania tekstu, co w praktyce zbliża narzędzie do prostego edytora wspieranego przez modele językowe.

Google zadbało też o element personalizacji. Aplikacja pozwala tworzyć własny słownik, dodając specjalistyczne terminy, nazwy własne czy branżowy żargon. Może również - za zgodą użytkownika - importować takie dane z Gmaila. Z czasem system uczy się stylu wypowiedzi i słownictwa, co ma poprawiać dokładność transkrypcji. Google AI Edge Eloquent zapisuje także historię sesji, umożliwia ich przeszukiwanie oraz oferuje statystyki, takie jak liczba wypowiedzianych słów czy tempo mówienia.

Jednak jakkolwiek świetnie by Google AI Edge Eloquent nie wyglądało, ma ono kilka ograniczeń. Przede wszystkim aplikacja dostępna jest póki co jedynie na system iOS. Jak w przypadku aplikacji AI Google'a bywa, tak i tu mamy ograniczenie regionalne, bo obecnie aplikacji nie pobierzemy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego - to jednak można obejść tworząc nowe Apple ID ustawione na Stany Zjednoczone.

Ostatnią kłodą pod nogi jest fakt, że Google na razie dopracowało jedynie obsługę języka angielskiego. Wypowiedzi w innych językach mogą, ale nie muszą zostać poprawnie przetworzone. Jednocześnie Google zadeklarował dalsze prace nad aplikacją i - w przyszłości - usunięcie wszystkich tych ograniczeń.

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
07.04.2026 08:01
Tagi: AplikacjeGoogle
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA