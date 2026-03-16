ChatGPT do wymiany. Konkurencja daje teraz więcej za darmo

ChatGPT mierzy się obecnie z ogromnym odpływem użytkowników, którzy zniesmaczeni decyzją OpenAI o podpisaniu umowy z Pentagonem, szukają alternatyw dla popularnego chatbota. Jednym z głównym kierunków odpływu stał się należący do Anthropic Claude, który bojkotowi ChataGPT zawdzięcza bezprecedensowy w swojej historii skok zainteresowania.



Anthropic postanowiło wykorzystać tę sytuację i przygotował ograniczoną cczasowo promocję dla użytkowników swojego chatbota.

Dwa razy więcej wiadomości poza godzinami szczytu. Tak Anthropic wita sieroty po ChatcieGPT

Przez dwa tygodnie firma podwaja limity korzystania z Claude’a dla niemal wszystkich planów abonamentowych, w tym również dla darmowych użytkowników. Promocja trwa od 13 do 27 marca 2026 roku i obejmuje plany Free, Pro, Max oraz Team.

Oferta działa jednak tylko w określonych godzinach. Anthropic zwiększa limity poza tzw. godzinami szczytu - godziny szczytu przypadają w dni robocze, pomiędzy 13:00 a 19:00 czasu polskiego. W praktyce oznacza to, że przez większość dnia - a także przez całą dobę w weekendy - użytkownicy mogą korzystać z Claude'a znacznie intensywniej niż zwykle.

Dodatkowe wiadomości nie są wliczane do tygodniowych limitów obowiązujących w poszczególnych planach. Po zakończeniu promocji, czyli po 27 marca, limity automatycznie wrócą do standardowych wartości.

Anthropic podkreśla, że podwyższone limity działają we wszystkich głównych miejscach, w których dostępny jest chatbot. Dotyczy to zarówno wersji webowej i aplikacji mobilnych, jak i narzędzi integrujących model z pracą biurową. Podwojone limity obejmują m.in. Claude Code, funkcję Cowork oraz integracje Claude for Excel i Claude for PowerPoint. Użytkownik nie musi przy tym niczego włączać ani aktywować - zwiększone limity są stosowane automatycznie w czasie trwania promocji.

Anthropic próbuje wykorzystać okazję daną przez los

Firma przedstawia promocję jako "małe podziękowanie dla społeczności", jednak w rzeczywistości powód jest znacznie bardziej biznesowy.

Anthropic popadł w konflikt z Pentagonem po odmowie usunięcia części zabezpieczeń swoich modeli. W rezultacie firma została uznana przez Departament Wojny (dawny Departament Obrony) za "ryzyko dla łańcucha dostaw" i straciła kontrakt z agencją. Jednak resort nie musiał długo opłakiwać kontraktu, bo w ciągu kilku dni Pentagon podpisał identyczną umowę z OpenAI, nie mającego tych samych oporów co Anthropic. To doprowadziło do bojkotu ChataGPT, którego (byli już) abonenci nie chcą dokładać cegiełki do amerykańskiej machiny wojennej.

Choć odejście od stołka negocjacyjnego pozbawiło Anthropic wielomilionowych zysków, to sytuacja przyczyniła się również do gwałtownego wzrostu zainteresowania Claudem. Aplikacja chatbota w ostatnich dniach po raz pierwszy wyprzedziła ChatGPT w rankingu darmowych aplikacji w App Store, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się mało prawdopodobne.

Tak więc podwojenie limitów może być szczególnie atrakcyjne dla osób, które dopiero zaczynają korzystać z Claude’a. Chatbot Anthropic od dawna jest krytykowany za stosunkowo restrykcyjne limity wiadomości, zwłaszcza w darmowym planie.

Tymczasowa promocja daje więc użytkownikom rzadką okazję, by sprawdzić możliwości modelu bez tak szybkiego wyczerpania limitów. Dla Anthropic to z kolei szansa, by część nowych użytkowników - którzy trafili do Claude’a z ciekawości lub w ramach bojkotu ChatGPT - została z nim na dłużej.

Więcej na temat chatbotów:

Malwina Kuśmierek 16.03.2026 07:41

