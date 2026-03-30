Android zaskakuje. Wraca stara funkcja

Google przywróci do swojego systemu funkcję, którą wdrożono do Androida 4.0 niemal 15 lat temu. Z czasem ją usunięto, a Apple po wielu latach postanowił ją wykorzystać na nowo. Android też to zrobi.

Albert Żurek
Wygląda na to, że narzędzie Quick Share od Google'a i Samsunga otrzyma największy pakiet zmian od lat. Niedawno rozwiązanie zaczęło obsługiwać przesyłanie plików do i z iPhone’ów, a teraz pozwoli stykać się telefonami z Androidem i łatwo wysyłać dane innym osobom. Nazywa się Tap to Share i powinno zostać wdrożone do Androida 17. 

Android pozwoli stykać się telefonami i przesyłać pliki

Serwis Android Authority odkrył, że Google i Samsung po cichu pracują nad wprowadzeniem do przyszłych wersji systemów operacyjnych narzędzia nazwanego Tap to Share. Rozwiązanie będzie bazować na łączności NFC (wykorzystywanej m.in. do płacenia telefonem zbliżeniowo) w celu wysyłania plików na inne telefony.

Jak to ma działać w praktyce? Wystarczy proste przyłożenie obu telefonów górną częścią. Telefony wykryją chęć nawiązania połączenia i prześlą niezbędne dane do zainicjowania łączności. Samo Tap to Share nie będzie tu jednak narzędziem do przesyłania plików. W tym celu smartfony mają wykorzystać istniejące narzędzie Quick Share, które ułatwia transfer zdjęć i innych multimediów z jednego telefonu na drugi. 

Z obecnych informacji wynika, że Samsung wdroży to narzędzie w ramach następnej dużej wersji nakładki systemowej One UI 9. W praktyce może być to jednak nowość wdrożona do nadchodzącego Android 17, na którym One UI 9 będzie bazować. Wzmianki dotyczące Tap to  Share znaleziono w obu systemach. Pamiętajmy jednak, że Quick Share to narzędzie wspierane zarówno przez Google’a, jak i Samsunga.

Działanie funkcji brzmi znajomo? I tak w istocie jest. Największy konkurent tych firm - Apple - ma w zanadrzu bardzo podobne rozwiązanie. Wraz z systemem iOS 17 wydanym w 2023 r. producent dodał funkcję nazwaną Name Drop. Ta bazuje na AirDropie, ale nie służy do przesyłania zdjęć, a wizytówki użytkownika, obejmującej imię, nazwisko czy numer telefonu.

Google robi drugie podejście do stykania telefonów

Warto przypomnieć, że już w 2011 r. wraz z systemem Android 4.0 Google wprowadził narzędzie nazwane Android Beam. Funkcja również bazowała na komunikacji NFC i pozwalała przesyłać innym użytkownikom Androida linki do stron internetowych, filmów z YouTube’a czy aplikacji w sklepie Google Play. Rozwiązanie w późniejszej fazie rozwoju wykorzystywało Bluetooth do wysyłania zdjęć czy nagrań - NFC to technologia o bardzo niskiej przepustowości.

Rozwiązanie zostało usunięte wraz z Androidem 14, choć rozwój zakończył się w 2019 r. z wydaniem systemu Android 10. Nadchodzące Tap to Share będzie zatem powrotem do przeszłości.

30.03.2026 21:28
Tagi: AndroidAppleGoogleSamsungSmartfony
