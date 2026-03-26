Czy to już? Android lepszy od iOS

Po tym jak Samsung ogłosił ekspansję AirDropa na smartfony Galaxy, Google stwierdził że to idealny moment by jeszcze bardziej dopiec Apple. Bowiem koncern z Mountain View właśnie ogłosił, że przeglądanie internetu na Androidzie jest dziś szybsze niż na iPhone’ach.

To odważna teza, ale Google nie rzuca jej bez pokrycia. Firma powołuje się na wyniki dwóch popularnych testów wydajności przeglądarek: Speedometer i LoadLine. Pierwszy z nich symuluje codzienne korzystanie ze stron - klikanie, przewijanie czy wpisywanie tekstu - i sprawdza, jak szybko reaguje urządzenie. Z kolei drugi mierzy, ile czasu zajmuje załadowanie strony od momentu kliknięcia w link.

Według danych Google, najnowsze flagowe smartfony z Androidem osiągają w tych testach lepsze wyniki niż "konkurencyjna platforma mobilna", czyli w praktyce iOS. W przypadku LoadLine różnica ma sięgać nawet 47 proc. na korzyść Androida.

Wyniki benchmarków przeprowadzonych przez Google - trzy nieokreślone urządzenia z Androidem kontra "konkurencyjna platforma mobilna". Ciemniejsza linia to Speedometer 3.1, jaśniejsza to LoadLine 2.1

Skąd taki skok? Google wskazuje na tzw. "pionową integrację", czyli ściślejszą współpracę między oprogramowaniem a sprzętem. By to osiągnąć, zespoły Google'a odpowiedzialne za system Android i przeglądarkę Chrome współpracowały bezpośrednio z producentami układów i urządzeń, optymalizując sposób, w jaki system oraz przeglądarka zarządzają zadaniami.

Choć benchmarki wyglądają imponująco - w ciągu roku czasu wyniki poprawiły się nawet o 20-60 proc, to problem w tym, że w codziennym użytkowaniu różnice są znacznie mniej spektakularne. Google przyznaje, że użytkownicy mogą odczuć około 4-6 proc. szybsze ładowanie stron i 6-9 proc. płynniejsze działanie interfejsu. To zauważalne zmiany, ale dalekie od rewolucji - wszystkie liczby powinny po prostu, że strony internetowe będą reagować nieco szybciej i stabilniej, szczególnie na bardziej rozbudowanych serwisach.

Współczesna rywalizacja pomiędzy Androidem i iOS to nie to samo co jeszcze dekadę temu i różnic pomiędzy obojgiem systemów trzeba się doszukiwać głębiej. Jednak prawdopodobnie sam Google wie, że najbardziej zatwardziałych ajfoniarzy nie przekona do siebie sprawniejszym o kilka procent przeglądaniem internetu.

Malwina Kuśmierek 26.03.2026 08:19

