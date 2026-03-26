Czy to już? Android lepszy od iOS

Według Google'a Android to najlepszy system mobilny do szybkiego przeglądania internetu. Koncern przekonuje, że poprawa wynika z lepszej współpracy systemu, Chrome i producentów procesorów.

Malwina Kuśmierek
Po tym jak Samsung ogłosił ekspansję AirDropa na smartfony Galaxy, Google stwierdził że to idealny moment by jeszcze bardziej dopiec Apple. Bowiem koncern z Mountain View właśnie ogłosił, że przeglądanie internetu na Androidzie jest dziś szybsze niż na iPhone’ach.

Namiętnie przeglądasz internet w telefonie? Zdaniem Google'a, zrobisz to szybciej na Androidzie

To odważna teza, ale Google nie rzuca jej bez pokrycia. Firma powołuje się na wyniki dwóch popularnych testów wydajności przeglądarek: Speedometer i LoadLine. Pierwszy z nich symuluje codzienne korzystanie ze stron - klikanie, przewijanie czy wpisywanie tekstu - i sprawdza, jak szybko reaguje urządzenie. Z kolei drugi mierzy, ile czasu zajmuje załadowanie strony od momentu kliknięcia w link.

Według danych Google, najnowsze flagowe smartfony z Androidem osiągają w tych testach lepsze wyniki niż "konkurencyjna platforma mobilna", czyli w praktyce iOS. W przypadku LoadLine różnica ma sięgać nawet 47 proc. na korzyść Androida.

Wyniki benchmarków przeprowadzonych przez Google - trzy nieokreślone urządzenia z Androidem kontra "konkurencyjna platforma mobilna". Ciemniejsza linia to Speedometer 3.1, jaśniejsza to LoadLine 2.1

Skąd taki skok? Google wskazuje na tzw. "pionową integrację", czyli ściślejszą współpracę między oprogramowaniem a sprzętem. By to osiągnąć, zespoły Google'a odpowiedzialne za system Android i przeglądarkę Chrome współpracowały bezpośrednio z producentami układów i urządzeń, optymalizując sposób, w jaki system oraz przeglądarka zarządzają zadaniami.

Choć benchmarki wyglądają imponująco - w ciągu roku czasu wyniki poprawiły się nawet o 20-60 proc, to problem w tym, że w codziennym użytkowaniu różnice są znacznie mniej spektakularne. Google przyznaje, że użytkownicy mogą odczuć około 4-6 proc. szybsze ładowanie stron i 6-9 proc. płynniejsze działanie interfejsu. To zauważalne zmiany, ale dalekie od rewolucji - wszystkie liczby powinny po prostu, że strony internetowe będą reagować nieco szybciej i stabilniej, szczególnie na bardziej rozbudowanych serwisach.

Współczesna rywalizacja pomiędzy Androidem i iOS to nie to samo co jeszcze dekadę temu i różnic pomiędzy obojgiem systemów trzeba się doszukiwać głębiej. Jednak prawdopodobnie sam Google wie, że najbardziej zatwardziałych ajfoniarzy nie przekona do siebie sprawniejszym o kilka procent przeglądaniem internetu.

Zdjęcie główne: Yarrrrrbright / Shutterstock

26.03.2026 08:19
Tagi: AndroidChromeiOSPrzeglądarki internetoweSafari
