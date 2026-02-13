Logo
Xiaomi 18 wygląda znajomo. Trudno tego nie zauważyć

W sieci pojawiły się grafiki ukazujące nowego smartfona Xiaomi. Na pierwszy rzut oka wygląda jakoś znajomo. Wyjątkowo znajomo.

Albert Żurek
iPhone 16 Pro
Xiaomi jeszcze nie wprowadziło tegorocznych modeli 17 i 17 Ultra do sprzedaży, a już teraz wiemy, jak najprawdopodobniej będzie wyglądać kolejna generacja - Xiaomi 18. Stylistyka została zaciągnięta od największego konkurenta marki, czyli Apple’a.

Xiaomi 18 to tak naprawdę iPhone? Tak podobno ma wyglądać

Premiera chińskiej wersji Xiaomi 18 ma odbyć się dopiero we wrześniu 2026 r., lecz informator z Chin już teraz zasugerował prawdopodobny wygląd urządzenia.

Udostępniona grafika prezentuje wyłącznie panel tylny, obejmujący kwadratową wyspę na aparaty z trzema obiektywami ustawionymi na kształt trójkąta oraz diodą LED. Nietrudno zauważyć tu ogromne podobieństwo do wcześniejszej stylistyki iPhone’ów z dopiskiem Pro, stosowanej aż do serii iPhone 16 wydanej w 2024 r.

Podejście obejmujące zestaw trzech aparatów zostało zapoczątkowane przez Apple’a już dużo wcześniej, w 2019 r., wraz z premierą smartfonów z rodziny iPhone 11 Pro (Max). Początkowo wysepki na aparaty były jednak malutkie, co wynikało z rozmiaru obiektywów. Wraz z ewolucją sprzętu i możliwości fotograficznych iPhone’ów Apple zwiększał rozmiar wyspy. W iPhone 15 Pro i 16 Pro ten element zajmował sporą część panelu tylnego.

W najnowszych iPhone’ach 17 Pro firma zrezygnowała z dotychczasowego rozwiązania na rzecz znacznie większej wyspy na aparaty rozciągającej się na całą szerokość urządzenia. Jednocześnie gigant zastosował nowe podejście do obudowy urządzenia, która w większości składa się z aluminium.

Xiaomi najwyraźniej preferuje starszą stylistkę, która mimo wszystko prezentuje się znacznie lepiej niż obudowa z ogromną wyspą. Interesujący jest też fakt, że ostatnimi czasy Oppo wprowadziło na rynek podobny sprzęt - Reno 15 Pro również został wyposażony w wyspę z aparatami w kształcie trójkąta.

Czytaj też:

Specyfikacja Xiaomi 18? Będzie moc

W sieci pojawiły się też pierwsze informacje na temat specyfikacji urządzenia. Xiaomi 18 zapewni:

  • 6,4-calowy ekran AMOLED (zamiast 6,3 cala w Xiaomi 17);
  • akumulator 7000 mAh;
  • procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6;
  • aparat główny: 50 Mpix, szeroki 50 Mpix i teleobiektyw 200 Mpix.
Pamiętajmy jednak, że to wciąż tylko przecieki. Zarówno wygląd, jak i specyfikacja mogą się nie sprawdzić.

Albert Żurek
13.02.2026 15:31
Tagi: iPhoneSmartfonyXiaomi
