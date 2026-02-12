Wspólna produkcja amunicji 155 mm nabiera tempa. Polska i USA dogadane

Ładowanie...

Podpisana 10 lutego 2026 r. umowa ramowa dotycząca produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm porządkuje zasady współpracy, precyzuje kwestie technologii i certyfikacji oraz ma przygotować grunt pod duże, powtarzalne dostawy dla europejskich odbiorców. To kolejny etap budowania w Polsce kompetencji w dziedzinie amunicji, której znaczenie dla bezpieczeństwa regionu trudno dziś przecenić.

Polska, USA i Niewiadów przy jednym stole

Niewiadów Polska Grupa Militarna, spółka Elaboracja Niewiadów oraz wspierająca je ZSP Niewiadów zacieśniają relacje z amerykańskim koncernem Northrop Grumman. Współpraca, która jeszcze jesienią 2025 r. miała formę ogólnego porozumienia typu MoU, dziś przybiera o wiele bardziej konkretny kształt.

Umowa ramowa podpisana 10 lutego 2026 r. ustala zasady wspólnej produkcji amunicji 155 mm – od podziału ról po wymagania związane z procesami technologicznymi i certyfikacyjnymi. Z założenia jej efektem ma być oferta kierowana do szerokiego grona klientów w Europie, a nie produkcja wyłącznie na potrzeby jednego kraju.

Oznacza to, że zakłady w Niewiadowie stają się ważnym ogniwem szerszego łańcucha dostaw, w którym polski przemysł ma nie tylko montować, ale współtworzyć kompetencje w zakresie wytwarzania nowoczesnej amunicji artyleryjskiej.

ADI: żeliwo, które zaczyna grać jak stal

Jednym z najciekawszych elementów współpracy jest przewidziane w umowie wykorzystanie technologii ADI, czyli austempered ductile iron. To specjalnie hartowane żeliwo sferoidalne, którego mikrostruktura jest tak kształtowana, aby osiągnąć parametry wytrzymałościowe porównywalne ze stalą.

W przypadku korpusów pocisków 155 mm takie podejście ma kilka istotnych zalet. Po pierwsze, pozwala skrócić cykl produkcyjny, co wprost przekłada się na możliwość szybszego zwiększania wolumenu w momentach wzmożonego popytu. Po drugie, technologia ADI daje dużą elastyczność skalowania – łatwiej dostosować moce przerobowe do bieżących zamówień, nie rezygnując z wymaganych parametrów wytrzymałościowych.

Z przemysłowego punktu widzenia to przede wszystkim optymalizacja kosztów i poprawa powtarzalności jakościowej. Zamiast gwałtownego rozbudowywania parku maszynowego pod krótkotrwałe szczyty zamówień, partnerzy stawiają na proces, który z natury lepiej znosi zmiany tempa produkcji.

Amunicja 155 mm jako test dojrzałości polskiego przemysłu

Kaliber 155 mm to dziś podstawowy standard artyleryjski w armiach państw NATO i wielu krajów europejskich. Z punktu widzenia polskiego przemysłu obronnego wejście we współpracę przy produkcji tego typu amunicji to nie tylko szansa na kontrakty eksportowe, ale także test dojrzałości – na ile krajowe zakłady są w stanie funkcjonować według restrykcyjnych norm jakościowych i certyfikacyjnych wymaganych przez partnerów z USA.

Umowa ramowa z Northrop Grumman ma uporządkować właśnie te wymagania. Wpisane w nią procesy certyfikacyjne nie są detalem technicznym, lecz mechanizmem, który decyduje, czy produkt z Niewiadowa będzie postrzegany jako równorzędny z amunicją wytwarzaną w innych krajach sojuszniczych. Współpraca zakłada więc nie tylko transfer technologii, ale również wdrożenie standardów, które otwierają drogę do szerokiej obecności na rynku europejskim.

W komunikacie po podpisaniu umowy wyraźnie podkreślono, że celem wspólnej produkcji jest zaopatrywanie szerokiego grona europejskich odbiorców. To istotna deklaracja, bowiem Polska pozycjonuje się nie tylko jako kraj, który odbudowuje własne zapasy amunicji, ale także jako element szerszej infrastruktury bezpieczeństwa na kontynencie.

